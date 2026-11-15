Cảnh báo nguy cơ tổn thương gân sau nhiều lần tiêm corticoid

Người bệnh 43 tuổi ở Gia Lai bị đứt hoàn toàn gân gót chân trái, kèm hoại tử gân, sau tiền sử tiêm corticoid 8 lần tại một phòng khám bên ngoài.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai, bệnh nhân V.D.T. (sinh năm 1983, trú tại xã Ia Tô, Gia Lai) đến khám tại Phòng khám Xương khớp với bệnh sử từng tiêm corticoid 8 lần tại một cơ sở y tế bên ngoài.

Qua thăm khám, bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) và siêu âm. Kết quả ghi nhận gân gót chân trái bị đứt hoàn toàn, kèm tổn thương hoại tử.

Ngày hôm sau, bệnh nhân được phẫu thuật với chẩn đoán đứt gân gót trái sau tiêm corticoid, kèm suy thượng thận. Ca phẫu thuật do BS.CKI Trần Minh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Chấn thương Chỉnh hình, trực tiếp thực hiện. Ekip phẫu thuật lấy gân cơ mác dài cùng bên để thay thế phần gân gót bị hoại tử, tái tạo cấu trúc gân nhằm hỗ trợ phục hồi chức năng vận động.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được chăm sóc, theo dõi vết mổ và điều trị suy tuyến thượng thận. Đây là tình trạng cần được kiểm soát chặt chẽ, đòi hỏi theo dõi và điều trị phối hợp.

Theo các bác sĩ, corticoid là nhóm thuốc có tác dụng chống viêm mạnh, thường được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng chỉ định, kéo dài hoặc lạm dụng có thể gây nhiều tác dụng không mong muốn, trong đó có suy tuyến thượng thận, loãng xương, tăng đường huyết, tăng huyết áp và suy giảm sức đề kháng.

Đặc biệt, việc tiêm corticoid tại vùng gân cần được cân nhắc và chỉ định chặt chẽ. Corticoid có thể làm suy yếu cấu trúc gân, tăng nguy cơ tổn thương hoặc đứt gân, nhất là khi tiêm trực tiếp hoặc tiêm lặp lại tại vị trí này.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý mua, sử dụng hoặc tiêm corticoid để giảm đau. Khi có biểu hiện đau nhức xương khớp, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp. Người bệnh không tự ý lặp lại liệu trình tiêm hoặc thay đổi thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.