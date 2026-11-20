Từng được xem là căn bệnh chủ yếu gặp ở người trung niên và cao tuổi, đái tháo đường típ 2 đang ngày càng xuất hiện ở người trẻ, thậm chí ở độ tuổi ngoài 20.

20 tuổi đã mắc đái tháo đường típ 2

Điển hình là trường hợp anh N, 20 tuổi, được chẩn đoán mắc đái tháo đường típ 2. Theo thông tin từ bác sĩ, người bệnh có thói quen thường xuyên ăn thức ăn nhanh, ngồi làm việc với máy tính trong thời gian dài, ít vận động và thường xuyên ăn đêm.

Trường hợp này cho thấy đái tháo đường típ 2 không còn là căn bệnh chỉ đáng lo ngại ở người trung niên. Những thói quen tưởng chừng bình thường trong sinh hoạt hằng ngày, nếu kéo dài, có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và mắc bệnh từ khi còn rất trẻ.

PGS.TS.BS Trần Quang Nam, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM , cho biết trước đây, đái tháo đường típ 2 chủ yếu được ghi nhận ở người trên 40 tuổi hoặc độ tuổi trung niên. Tuy nhiên, hiện nay, số ca mắc ở nhóm dưới 40 tuổi ngày càng gia tăng, thậm chí xuất hiện ở những người mới ngoài 20 tuổi.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là sự thay đổi trong lối sống. Chế độ ăn giàu năng lượng, thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh kết hợp với thói quen ít vận động khiến cân nặng tăng, tỷ lệ thừa cân, béo phì ngày càng cao.

Khi tình trạng này kéo dài, cơ thể có thể xuất hiện hiện tượng đề kháng insulin. Đây là tình trạng các tế bào giảm đáp ứng với insulin, khiến cơ thể phải tăng tiết insulin để duy trì đường huyết. Theo thời gian, chức năng của tế bào beta tuyến tụy có thể suy giảm, dẫn đến rối loạn điều hòa đường huyết và tiến triển thành đái tháo đường típ 2.

Đái tháo đường không chỉ gây biến chứng trên tim mạch, thận

Không chỉ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa, đái tháo đường còn khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng cao hơn, trong đó có các bệnh lý đường hô hấp.

PGS.TS.BS Trần Quang Nam cho biết khi đường huyết tăng cao kéo dài, hoạt động của hệ miễn dịch có thể bị ảnh hưởng, khiến người mắc đái tháo đường dễ gặp các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp hơn.

Ở chiều ngược lại, khi mắc các bệnh như cúm, nhiễm phế cầu khuẩn hoặc RSV (virus hợp bào hô hấp), đường huyết của người bệnh cũng có thể tăng cao. Tình trạng nhiễm trùng có thể làm việc kiểm soát bệnh nền trở nên khó khăn hơn, thậm chí gây biến chứng và khiến người bệnh phải nhập viện.

Chia sẻ thêm về các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, TS.BS Nguyễn Huy Luân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết cúm, phế cầu khuẩn và RSV đều có thể gây bệnh, dẫn đến những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình hồi phục của người mắc đái tháo đường.

TS.BS Nguyễn Huy Luân đang thăm khám cho một trường hợp bệnh nhân, ảnh: M.T.

Khi nhiễm trùng xảy ra trên nền một hoặc nhiều bệnh lý mạn tính, tình trạng sức khỏe có thể trở nên phức tạp hơn. Do đó, bên cạnh việc duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên và kiểm soát đường huyết, người bệnh cần chủ động trao đổi với bác sĩ về các biện pháp phòng ngừa nhiễm trùng.

Theo các chuyên gia, mỗi tác nhân gây bệnh có đặc điểm và biện pháp dự phòng khác nhau. Việc tiêm chủng cần được tư vấn dựa trên độ tuổi, bệnh nền, tình trạng sức khỏe, tiền sử tiêm chủng và loại vắc xin phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo, kiểm soát đái tháo đường không chỉ dừng lại ở việc duy trì đường huyết trong ngưỡng mục tiêu mà cần được thực hiện toàn diện, từ điều chỉnh lối sống, kiểm soát bệnh nền đến chủ động phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng có thể làm sức khỏe suy giảm.