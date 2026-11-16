Hà Nội ghi nhận 20 ổ dịch sốt xuất huyết mới

Hà Nội ghi nhận 619 ca sốt xuất huyết trong tuần từ ngày 6-13/11, phát sinh 20 ổ dịch mới; hiện toàn thành phố còn 31 ổ dịch đang hoạt động.

Ảnh: CDC Hà Nội

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, thành phố ghi nhận 619 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 101 phường, xã. Các địa bàn có ca bệnh gồm Hòa Xá, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Hồng Hà, Hồng Vân, Dân Hòa...

Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 7.026 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Số mắc giảm 7.351 trường hợp so với trung bình 5 năm giai đoạn 2021-2025 (12.788 trường hợp) và giảm so với cùng kỳ năm 2023 (33.934 trường hợp).

Trong tuần, thành phố ghi nhận 20 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã. Tính từ đầu năm, toàn thành phố ghi nhận 279 ổ dịch, hiện còn 31 ổ dịch đang hoạt động.

Đối với bệnh tay chân miệng, trong tuần Hà Nội ghi nhận 118 trường hợp mắc tại 61 phường, xã, giảm 35 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố có 6.843 trường hợp mắc, không có ca tử vong. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch mới; 105 ổ dịch ghi nhận từ đầu năm đều đã kết thúc hoạt động.

Các bệnh truyền nhiễm khác tiếp tục được ghi nhận: 2 trường hợp mắc sởi, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 418; 4 trường hợp mắc ho gà, nâng tổng số lên 132; 2 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số lên 1.676. Các bệnh này đều chưa ghi nhận ca tử vong trong năm 2026.

Trước tình hình dịch bệnh, CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, điều tra và xử lý các khu vực có ca mắc, ổ dịch. Trong tuần, đơn vị tổ chức giám sát tại các khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết thuộc 4 phường, xã: Kim Liên, Hòa Xá, Kiều Phú và Ô Chợ Dừa.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội dự kiến giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại Phú Nghĩa, Đại Thanh, Hòa Xá, Hồng Hà, Phúc Sơn, Phú Cát, Tiến Thắng, Phương Liệt và Cửa Nam; đồng thời giám sát phòng, chống tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh, ổ dịch.

Ngành Y tế khuyến cáo các trạm y tế phường, xã chủ động triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi; tăng cường giám sát, phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế và cộng đồng.

Công tác giám sát dịch bệnh tại trường học cũng được chú trọng, nhất là các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong mùa Thu - Đông như cúm, não mô cầu. Các cơ sở giáo dục cần phối hợp thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn để chủ động phòng bệnh.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường phối hợp với ngành Thú y theo dõi dịch bệnh trên động vật, phòng ngừa bệnh lây truyền từ động vật sang người; đẩy mạnh truyền thông về tình hình dịch và biện pháp phòng bệnh, khuyến cáo người dân tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.