Loại cá này thực sự phù hợp cho người trung niên và người cao tuổi để bồi bổ cơ thể! Không phải cá diếc hay cá chép vảy, mà là loại cá có thể ăn hai lần một tuần. Cá tươi, thơm ngon và dễ tiêu hóa.

Nhiều người ăn cá để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, trong đó cá diếc và cá diếc vây là những lựa chọn hàng đầu. Thực tế, đây là những loại cá ngon, giá cả phải chăng, phù hợp cho mùa thu và mùa đông, dành cho người trung niên và người cao tuổi, có thịt mềm, ít chất béo và giàu chất dinh dưỡng.

Cá chứa nhiều protein chất lượng cao và axit béo không bão hòa. Kết cấu mềm của cá giúp dễ tiêu hóa, do đó phù hợp hơn cho việc tiêu thụ lâu dài vào mùa thu và mùa đông so với thịt đỏ. Thường xuyên thay đổi khẩu phần ăn thành cá có thể bổ sung dưỡng chất và giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Lưu ý: Cá là một nguyên liệu thực phẩm phổ biến, chất lượng cao. Các món ăn sau đây chỉ mang tính chất gợi ý cho chế độ ăn uống hàng ngày và không có bất kỳ tác dụng chữa bệnh nào như cải thiện chức năng não, trí thông minh, điều trị bệnh tật hoặc điều hòa cơ thể. Chúng không thể thay thế thuốc. Chế độ ăn uống cân bằng là chìa khóa cho sức khỏe tốt.

Dưới đây là 4 công thức chế biến cá dễ làm, ít dầu, tươi ngon và không tanh, rất phù hợp cho người trung niên và người cao tuổi:

Món khai vị: Cá vược hấp

Thành phần

Cá vược, gừng thái sợi, hành lá thái sợi, nước tương cá hấp và một ít dầu ăn.

Cách làm

- Làm sạch cá vược kỹ lưỡng, loại bỏ lớp màng đen và đường máu ở bụng, vì đây là những nguyên nhân chính gây ra mùi tanh của cá.

- Khía hai đường trên thân cá, đặt các lát gừng lên trên, rồi luộc trong nước sôi.

- Hấp trên lửa lớn trong 8-10 phút, điều chỉnh thời gian tùy theo kích thước của cá. Sau khi hấp xong, đổ bỏ phần nước trên đĩa.

- Rắc hành lá thái nhỏ lên trên, rưới một ít dầu nóng để tăng hương thơm, và cuối cùng rưới một chút nước tương cá hấp.

Phương pháp hấp giúp bảo quản tối đa độ mềm và dưỡng chất cao cấp của cá. Món ăn này ít dầu, nhẹ và dễ tiêu hóa. Phù hợp cho người trung niên và người cao tuổi có răng yếu hoặc hệ tiêu hóa kém, cung cấp nguồn protein chất lượng cao hàng ngày và có hương vị tươi mát, không ngấy.

Món thứ hai: Cá basa sốt cà chua

Thành phần

Phi lê cá basa, cà chua, hành lá thái nhỏ và một chút muối.

Cách làm

- Cắt cá basa thành từng lát mỏng, không cần ướp vì thịt cá không có xương và không có mùi tanh.

- Bóc vỏ và thái nhỏ cà chua, sau đó xào trong chảo để làm nước sốt cà chua đậm đà.

- Thêm lượng nước vừa đủ và đun sôi, sau đó cho các miếng cá vào.

- Khi phi lê cá chuyển sang màu trắng và nổi lên mặt nước, tắt bếp, nêm thêm chút muối, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và dọn ra ăn.

Món cá có vị chua ngọt, rất ngon miệng. Cá mềm và không xương nên rất an toàn. Vào mùa thu và mùa đông, khi khẩu vị kém và mọi người không thích các món thịt nặng nề, món súp này rất dễ chịu và ấm áp, bổ sung nước và protein chất lượng cao. Phù hợp với mọi lứa tuổi.

Món thứ ba: Cá croaker vàng hầm

Thành phần

Cá croaker vàng, lát gừng, khúc hành lá, nước tương nhạt, một ít nước tương đậm, một chút muối.

Cách làm

- Làm sạch cá mú vàng thật kỹ và lau khô để tránh làm rách da trong khi chiên.

- Cho một ít dầu vào chảo và chiên cá trên lửa vừa nhỏ cho đến khi cả hai mặt có màu vàng nâu và chín đều.

- Xào gừng và hành lá cho thơm, sau đó cho nước tương nhạt, một ít nước tương đậm và nước nóng ngập cá.

- Đun nhỏ lửa trong 10 phút, sau đó đun lớn lửa cho đến khi nước sốt sánh lại.

Cá croaker vàng có thịt chắc, thơm, ít xương và dày, rất ngon. So với cá ribbonfish, nó có vị nhẹ hơn và ít nóng hơn, làm phong phú thêm các món ăn từ thịt. Đặc biệt ngon khi ăn vào mùa thu và mùa đông, giúp bổ sung dinh dưỡng cho chế độ ăn uống.

Món thứ tư: Đậu phụ hầm với cá tuyết

Thành phần

Phi lê cá tuyết, đậu hũ mềm, lát gừng, một chút muối và hành lá thái nhỏ.

Cách làm

- Rã đông và rửa sạch cá tuyết, rồi cắt đậu phụ thành những miếng nhỏ.

- Cho nước và gừng thái lát vào nồi, đun sôi. Đầu tiên, cho đậu phụ vào và nấu trong 3 phút để khử mùi tanh của đậu.

- Cho các miếng cá tuyết vào và đun nhỏ lửa trong 8 phút, không khuấy mạnh.

- Nêm thêm chút muối, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, vậy là xong.

Cá tuyết có kết cấu mềm mại và tinh tế, khi kết hợp với đậu phụ, món ăn càng thêm bổ dưỡng nhờ protein. Nước dùng trong veo, thơm ngon, ít béo và thanh nhẹ, là thức uống bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, phù hợp với người trung niên và người cao tuổi vào mùa thu và mùa đông. Món ăn không gây ngấy hay khó tiêu.

Dinh dưỡng từ 4 loại cá

Cá vược hấp: Ít chất béo, nhẹ, giữ được chất dinh dưỡng và dễ tiêu hóa.

Cá basa sốt cà chua: Không xương, an toàn, ngon miệng và ấm áp, phù hợp cho người già và trẻ em.

Cá croaker vàng kho: Thơm ngon, thịt cá chắc và mọng nước, rất thích hợp ăn kèm cơm vào mùa thu và mùa đông.

Đậu hũ hầm cá tuyết: Mềm mịn, gấp đôi giá trị dinh dưỡng, bổ dưỡng nhẹ nhàng.

Lưu ý ăn cá

Cá phải được nấu chín kỹ; không ăn cá sống hoặc chưa chín kỹ.

Nấu ăn với càng ít dầu và muối càng tốt sẽ phù hợp hơn với thể trạng của người trung niên và người cao tuổi;

Những người bị dị ứng hải sản hoặc cá không nên tiêu thụ sản phẩm này;

Không nên bổ sung quá liều; hai lần một tuần là đủ. Chế độ ăn uống cân bằng gồm thịt và rau củ sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

(Bài và ảnh: Sohu)