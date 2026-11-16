Sau khi làm 'chuyện ấy', chỉ lau bằng giấy có đủ không? Nam giới nên chú ý 3 điều sau cuộc yêu

Sau quan hệ, nam giới không nên chỉ dùng giấy lau qua vùng kín. Có 3 việc đơn giản giúp vệ sinh đúng cách và hạn chế nguy cơ viêm nhiễm.

Sau khi quan hệ, nhiều nam giới thường muốn nhanh chóng kết thúc việc vệ sinh bằng cách lấy vài tờ giấy lau qua loa vùng kín. Tuy nhiên, việc làm sạch bộ phận sinh dục không thể qua loa như vậy, theo trang tin Trung Quốc Sohu. Dùng giấy khô chà xát tùy tiện cũng giống như lấy một chiếc khăn bẩn lau bát đĩa: bề ngoài có vẻ sạch sẽ, nhưng vi khuẩn có thể bị đẩy vào sâu hơn, tiềm ẩn nguy cơ gây viêm nhiễm về sau.

Vì sao chỉ lau bằng giấy là chưa đủ?

Sau khi quan hệ, vùng kín thường còn sót lại một lượng dịch cơ thể. Những chất dịch này có thể tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, nhất là khi khu vực này luôn ẩm ướt.

Nếu không được vệ sinh sạch sẽ trong thời gian dài, vi khuẩn có thể tích tụ và gây viêm nhiễm. Trường hợp nhẹ có thể dẫn đến viêm niệu đạo, viêm bao quy đầu với các triệu chứng như ngứa, đỏ và đau rát. Nghiêm trọng hơn, tình trạng này còn có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục, gây bất tiện trong sinh hoạt.

Một điều khác cần lưu ý là vi khuẩn cũng có thể lây truyền cho bạn tình thông qua hoạt động tình dục. Vì vậy, vệ sinh sau quan hệ không phải việc nhỏ có thể làm hoặc không, mà còn liên quan đến sức khỏe của cả hai người.

Vậy nam giới nên làm gì sau cuộc yêu? Dưới đây là 3 việc cần chú ý.

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Đi tiểu ngay sau khi quan hệ

Sau khi kết thúc cuộc yêu, nam giới nên đi tiểu sớm. Việc này không chỉ giúp cơ thể thư giãn mà còn góp phần đẩy vi khuẩn ra ngoài theo dòng nước tiểu, làm sạch niệu đạo một cách tự nhiên và hỗ trợ phòng ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu.

Ngay cả khi chưa có cảm giác buồn tiểu, nam giới cũng có thể uống thêm nước để duy trì lượng nước cần thiết cho cơ thể. Đừng xem nhẹ thói quen này, bởi đây có thể là một trong những cách hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đường tiết niệu.

Nhiễm trùng đường tiết niệu có thể gây cảm giác nóng rát, đau buốt khi đi tiểu, khiến người bệnh khó chịu, thậm chí ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vì vậy, hình thành thói quen đi tiểu sau quan hệ cũng là cách chủ động quan tâm đến sức khỏe bản thân.

Rửa vùng kín bằng nước ấm

Sau khi đi tiểu, nam giới nên dùng nước ấm rửa vùng kín để loại bỏ dịch cơ thể còn sót lại. Không nên dùng nước quá nóng hoặc các loại dung dịch vệ sinh có tính tẩy rửa mạnh để chà xát. Chỉ cần vệ sinh nhẹ nhàng, phù hợp là đủ.

Khi rửa, cần chú ý làm sạch cả bên ngoài lẫn những khu vực cần thiết, tránh bỏ sót chất dịch còn bám lại. Sau đó, lau khô nhẹ nhàng và giữ vùng kín thông thoáng, không để tình trạng ẩm ướt kéo dài.

Đây là thao tác đơn giản nhưng có thể giúp hạn chế nguy cơ viêm nhiễm.

Chú ý những dấu hiệu bất thường của cơ thể

Bên cạnh việc vệ sinh, nam giới cũng nên thường xuyên quan sát những thay đổi của cơ thể. Nếu sau quan hệ hoặc trong sinh hoạt hằng ngày xuất hiện các triệu chứng như đau buốt khi đi tiểu, vùng kín sưng đỏ, ngứa ngáy hoặc dịch tiết bất thường, không nên cố chịu đựng mà cần đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Ngoài việc vệ sinh sau quan hệ, nam giới cũng cần duy trì thói quen chăm sóc vùng kín hằng ngày. Nên chọn đồ lót thoáng khí, tránh mặc quần áo quá chật hoặc để vùng kín bí bách, ẩm ướt trong thời gian dài.

Lời kết

Những việc cần làm sau quan hệ không phức tạp nhưng có ý nghĩa đối với sức khỏe nam giới. Hãy ghi nhớ ba điều: đi tiểu kịp thời, rửa nhẹ nhàng bằng nước ấm và thường xuyên quan sát những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Đừng vì ngại phiền phức hay muốn tiết kiệm thời gian mà bỏ qua việc chăm sóc bản thân. Chủ động giữ gìn sức khỏe sẽ giúp cuộc sống thoải mái và an tâm hơn.