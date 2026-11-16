Khách Tây kinh ngạc vì đi khám bệnh ở Hà Giang chỉ mất 20 phút, giá 500.000 đồng

Giá rẻ lại không phải chờ đợi lâu, cặp đôi đến từ Anh không ngừng xuýt xoa trước những ưu điểm vượt trội của y tế Việt Nam.

Ryan (34 tuổi) và Katie (31 tuổi), đôi du khách đến từ Anh, vừa kết thúc chuyến du lịch Việt Nam lần thứ 3 với một kỷ niệm khó quên. Trong hành trình khám phá Hà Giang (cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), cả hai có trải nghiệm bất ngờ tại một bệnh viện địa phương, khi toàn bộ quá trình từ tiếp nhận, điều trị đến lấy thuốc diễn ra chỉ trong khoảng 20 phút.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Ryan cho biết cả hai từng đến Việt Nam vào năm 2023 và 2024, trước khi trở lại vào tháng 9 năm nay. Chuyến đi lần này kéo dài 44 ngày, từ 21/9 đến 3/11, với các điểm dừng chân tại Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng và Ninh Bình.

Ngày 23/10, sau khi kết thúc hành trình khám phá Cao Bằng và quay trở lại Hà Giang, Katie gặp vấn đề ở chân, buộc cả hai phải tìm đến một bệnh viện đa khoa để được thăm khám.

Khách Tây gặp vấn đề ở chân, phải tìm đến một bệnh viện đa khoa để được thăm khám.

Dù có những người bạn đang sinh sống tại Việt Nam trấn an rằng bệnh viện địa phương có thể tiếp nhận và điều trị, đôi du khách vẫn không khỏi lo lắng, đặc biệt về thời gian chờ đợi và chi phí khám chữa bệnh.

"Ở Anh, nếu phải đến bệnh viện, chúng tôi thường phải chờ khoảng 5-10 tiếng mới được bác sĩ thăm khám. Vì vậy, cả hai nghĩ rằng lần này cũng sẽ phải chờ rất lâu", Ryan chia sẻ với Znews.

Bên cạnh đó, do quen với hệ thống y tế công miễn phí tại Anh, cả hai không biết việc khám chữa bệnh ở Việt Nam sẽ tốn bao nhiêu tiền. Những câu chuyện về du khách phải thanh toán hóa đơn y tế đắt đỏ khi đi nước ngoài càng khiến họ thêm phần e ngại.

Khoảng 19h30 ngày 23/10, Ryan và Katie có mặt tại bệnh viện. Do không biết tiếng Việt, Ryan sử dụng Google Dịch trên điện thoại để giải thích tình trạng của bạn gái. Sau bước kiểm tra ban đầu, Katie được hướng dẫn đến quầy tiếp nhận để trả lời một số câu hỏi, rồi nhanh chóng được đưa vào phòng điều trị.

Tại đây, một bác sĩ trực tiếp xử lý vết thương, trong khi một người khác sử dụng điện thoại để dịch và giải thích từng thao tác cho bệnh nhân. Nhờ vậy, dù không nói được tiếng Việt, Katie vẫn có thể hiểu những gì đang diễn ra trong quá trình điều trị.

Theo Ryan, vết thương của bạn gái được dẫn lưu dịch, làm sạch và băng bó chỉ trong khoảng 10 phút. Sau khi hoàn tất điều trị, cả hai quay lại quầy tiếp nhận để thanh toán, nhận đơn thuốc rồi đến nhà thuốc lấy 2 loại thuốc theo chỉ định.

Toàn bộ quá trình, từ lúc bước chân vào bệnh viện đến khi rời đi, chỉ kéo dài khoảng 20 phút, nhanh hơn rất nhiều so với hình dung ban đầu của đôi du khách. "Thời gian là điều khiến chúng tôi sửng sốt nhất. Chúng tôi được thăm khám và điều trị quá nhanh. Tất cả nhân viên y tế đều rất nhiệt tình, bình tĩnh và chuyên nghiệp", Ryan chia sẻ với Znews. Nam du khách cũng nhắc đến khoản chi phí chỉ khoảng 26 bảng Anh, bao gồm cả thuốc điều trị.

Znews thông tin thêm, sau khi rời bệnh viện, Katie cùng bạn trai ở lại Hà Giang thêm một thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe nhờ có những người bạn đang sinh sống tại địa phương. Hiện cô đã hoàn toàn bình phục.

Cặp đôi rất yêu thích du lịch Việt Nam.

Vì sao y tế Việt Nam chi phí thấp hơn nhiều nước?

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Nhi Việt Nam, Ban cố vấn khoa học của Hội bệnh phổi Nhi thế giới, chia sẻ với VTC News, sự khác biệt về chi phí phản ánh nhiều yếu tố cấu thành của hệ thống y tế như chi phí nhân lực, cách tổ chức bệnh viện, cơ chế tài chính và chính sách bảo hiểm. Bên cạnh đó, mức thu nhập và khả năng chi trả của người dân cũng ảnh hưởng đến cách các quốc gia thiết kế và điều tiết giá dịch vụ y tế.

Bác sĩ Mai Văn Lực (Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E) chia sẻ với VTC News, chi phí nhân lực trong ngành y tế tại Việt Nam thấp hơn đáng kể, giúp giảm một phần quan trọng trong cấu thành giá dịch vụ khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, cấu trúc hệ thống bệnh viện cũng tạo nên sự khác biệt. Tại Việt Nam, hệ thống bệnh viện công vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Nhiều bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động.

Một yếu tố quan trọng khác là cơ chế quản lý giá dịch vụ y tế. Tại Việt Nam, giá nhiều dịch vụ khám chữa bệnh được Nhà nước ban hành hoặc điều tiết, nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân. Trong khi đó, ở nước ngoài, giá dịch vụ y tế phần lớn được hình thành theo cơ chế thị trường.

Ngoài ra, hệ thống bảo hiểm y tế mang tính xã hội cũng góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh. Người nước ngoài tham gia các gói bảo hiểm y tế tư nhân với mức phí cao, nhưng vẫn phải chi trả một phần đáng kể chi phí điều trị thông qua các khoản đồng chi trả hoặc khấu trừ bảo hiểm. Trong khi đó, tại Việt Nam, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế vượt 90% dân số. Người dân tham gia bảo hiểm với mức đóng tương đối thấp nhưng vẫn được quỹ bảo hiểm chi trả phần lớn chi phí khám chữa bệnh, đặc biệt trong các trường hợp điều trị nội trú hoặc thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu.

(Ảnh: NVCC)