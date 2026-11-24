Người đàn ông 36 tuổi ở Lào Cai bị bỏng độ II, diện tích 23% cơ thể sau khi mở cửa lò đốt củi.

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Yên Bình

Người bệnh Trần Văn M. (36 tuổi, trú tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) gặp tai nạn khi mở cửa lò đốt củi, khiến luồng hơi nóng phả trực tiếp vào hai tay và hai chân.

Người bệnh được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Yên Bình (Lào Cai) trong tình trạng bỏng độ II, diện tích tổn thương chiếm 23% cơ thể. Đây là trường hợp bỏng diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng, cần được điều trị và theo dõi chặt chẽ.

Tại Khoa Ngoại tổng hợp liên chuyên khoa, người bệnh được thăm khám, điều trị và chăm sóc tích cực. Sau 8 ngày, tình trạng sức khỏe ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng lò đốt củi, lò sấy và các thiết bị sinh nhiệt. Khi bị bỏng, cần nhanh chóng làm mát vùng tổn thương dưới vòi nước sạch, mát trong khoảng 20 phút. Không chườm đá, không tự ý bôi kem, thuốc hoặc các chất không rõ nguồn gốc lên vết bỏng. Với trường hợp bỏng diện rộng, bỏng sâu hoặc bỏng ở vùng mặt, bàn tay, bàn chân, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí.