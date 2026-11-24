Sáu người thuộc hai gia đình ở xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk xuất hiện triệu chứng đau bụng, phải nhập viện điều trị.

Ngày 24/11, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh ( Đắk Lắk ) cho biết, đang điều trị cho các trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm , đều trú tại xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, nhóm thứ nhất gồm hai mẹ con là bà H.N.N. (SN 1975) và cháu P.N.H.A. (SN 2017), trú tại buôn M'bê, xã Ea Kly.

Theo thông tin dịch tễ, sáng 22/11, hai mẹ con mua và ăn bánh mì tại một tiệm bánh mì ở khu vực Km44, xã Ea Kly. Khoảng 15h cùng ngày, cả hai xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng. Gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm nên đến tối 23/11 mới nhập viện.

Bác sĩ thăm khám, theo dõi tình hình sức khỏe bệnh nhân.

Nhóm thứ hai gồm 4 người trong cùng một gia đình, trú tại thôn An Thịnh, xã Ea Kly, gồm ông Đ.T.H. (SN 1982), bà N.T.P. (SN 1983), anh Đ.N.P.T. (SN 2008) và cháu Đ.T.B.A. (SN 2010).

Theo báo cáo, sáng 22/11, cả 4 người cùng ăn bánh mì mua tại một tiệm ở khu vực Km44, xã Ea Kly (chưa xác định có cùng tiệm bánh mì với 2 bệnh nhân ở trên).

Đến khoảng 18h cùng ngày, sức khỏe các thành viên vẫn bình thường. Sau đó, cả gia đình ăn nho nhập khẩu. Khoảng một giờ sau, cả 4 người đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng. Gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ nên đến tối 23/11 nhập viện.

Sau khi được cấp cứu, điều trị, sức khỏe các bệnh nhân đã dần ổn định.

Về tình trạng sức khỏe, hai mẹ con thuộc nhóm thứ nhất đang tiếp tục được theo dõi, điều trị nội trú và sức khỏe dần hồi phục. Còn 4 bệnh nhân thuộc nhóm thứ hai đã ổn định sau xử trí y tế và được xuất viện về nhà.