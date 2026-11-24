Không phải loại trái cây đắt tiền hay ngoại nhập, loại quả dân dã lại sở hữu hàm lượng vitamin C đáng chú ý, thậm chí vượt xa cam. Ở Hà Nội, chúng là đặc sản được nhiều người yêu thích.

Đặc sản dân dã của vùng đất ven sông Hồng

Nhắc đến những loại trái cây đặc sản của Hà Nội, ổi găng Đông Dư là cái tên được nhiều người nhớ đến. Giống ổi này được trồng tại vùng đất bãi ven sông Hồng, thuộc xã Đông Dư, huyện Gia Lâm cũ.

Khác với những giống ổi có kích thước lớn, ổi găng Đông Dư thường có quả nhỏ, dáng tròn, lớp vỏ xanh với những đường gân nổi chạy dọc thân quả. Khi bổ ra, phần ruột có màu trắng ngà, hạt tập trung ở giữa, cùi dày và chắc.

Điểm khiến loại quả này được ưa chuộng chính là độ giòn đặc trưng. Khi còn ương, ổi có vị thanh mát, hơi chua nhẹ. Nếu để chín thêm, phần thịt mềm hơn, vị ngọt tăng lên và hương thơm cũng đậm đà hơn.

Ổi găng có thể ăn trực tiếp sau khi rửa sạch, chấm muối ớt, muối tôm hoặc muối chanh. Ngoài ra, loại quả này còn được dùng để ép nước, làm sinh tố và chế biến thành mứt.

Theo thông tin từ người trồng, cây ổi cho quả gần như quanh năm, với hai đợt thu hoạch rộ. Vụ chính thường vào khoảng tháng 6-7, sau đó tiếp tục cho một lứa quả từ tháng 8 đến tháng 10. Ổi thu hoạch vào vụ thu thường được người dân đánh giá cao nhờ hương thơm rõ và vị đậm.

Vào mùa thu hoạch, ổi găng được thương lái thu mua tại vườn rồi phân phối đến các chợ và cửa hàng hoa quả. Giá bán tại vườn dao động khoảng 15.000-25.000 đồng/kg. Tại các chợ dân sinh và chợ online ở Hà Nội, giá thường khoảng 25.000-45.000 đồng/kg, tùy thời điểm và chất lượng quả.

Ổi là một trong những loại quả giàu vitamin C hàng đầu

Không chỉ có hương vị hấp dẫn, ổi còn được đánh giá cao về thành phần dinh dưỡng. Đáng chú ý, đây là một trong những loại trái cây có hàm lượng vitamin C rất dồi dào.

Theo dữ liệu dinh dưỡng USDA FoodData Central của Bộ Nông nghiệp Mỹ, 100 g ổi tươi chứa khoảng 228 mg vitamin C. Trong khi đó, cùng lượng cam tươi chỉ cung cấp khoảng 53,2 mg vitamin C. Như vậy, xét theo khối lượng tương đương, ổi chứa lượng vitamin C cao gấp hơn 4 lần cam. Đây là lý do loại quả dân dã này thường được nhắc đến trong các danh sách thực phẩm giàu vitamin C.

Vitamin C là dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được, có vai trò quan trọng đối với nhiều hoạt động sinh học. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, hỗ trợ chức năng miễn dịch, tăng hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật và hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Bên cạnh vitamin C, ổi còn cung cấp chất xơ, kali, vitamin A và nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa.

Những lợi ích sức khỏe đáng chú ý của quả ổi

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C dồi dào là một trong những ưu điểm nổi bật của quả ổi. Dưỡng chất này tham gia vào nhiều hoạt động của hệ miễn dịch, hỗ trợ chức năng của các tế bào miễn dịch và góp phần bảo vệ cơ thể trước tác động của quá trình oxy hóa.

Theo Cleveland Clinic (Mỹ), một cốc ổi tươi khoảng 165 g cung cấp hơn 119% giá trị vitamin C hằng ngày. Đây là nguồn bổ sung vitamin C đáng chú ý từ thực phẩm tự nhiên.

Tuy nhiên, ăn ổi không có nghĩa là có thể ngăn ngừa hoàn toàn cảm lạnh hay các bệnh nhiễm trùng. Vitamin C có vai trò hỗ trợ miễn dịch, nhưng không thay thế các biện pháp phòng bệnh.

Hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón

Ổi là loại quả giàu chất xơ, trong đó có cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và duy trì hoạt động tiêu hóa bình thường.

Theo Cleveland Clinic, một cốc ổi tươi cung cấp khoảng 8,9 g chất xơ. Đây là lượng chất xơ đáng kể, góp phần giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và hỗ trợ phòng ngừa táo bón.

Ngoài ra, chất xơ còn có vai trò nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, góp phần duy trì môi trường tiêu hóa khỏe mạnh.

Góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch

Ổi cung cấp kali, khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp và quá trình điều hòa huyết áp. Bên cạnh đó, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa trong quả cũng là những thành phần có lợi trong chế độ ăn hướng đến sức khỏe tim mạch.

Một số nghiên cứu được Cleveland Clinic đề cập cho thấy việc bổ sung ổi vào chế độ ăn có thể có lợi đối với huyết áp và một số yếu tố nguy cơ tim mạch. Tuy nhiên, những kết quả này không đồng nghĩa với việc ăn ổi có thể điều trị tăng huyết áp hoặc thay thế thuốc.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Ổi nguyên quả chứa chất xơ, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate. Đây là một trong những lý do loại quả này có thể được đưa vào chế độ ăn cân đối của người cần kiểm soát đường huyết.

Cleveland Clinic cũng xếp ổi vào nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, phù hợp để cân nhắc trong chế độ ăn của người mắc đái tháo đường type 2.

Dù vậy, người bệnh vẫn cần chú ý khẩu phần, theo dõi đường huyết và tuân thủ hướng dẫn điều trị. Ăn ổi không có tác dụng thay thế thuốc kiểm soát đường huyết.

Ăn ổi thế nào để tận dụng giá trị dinh dưỡng?

Ổi có thể ăn trực tiếp sau khi rửa sạch dưới vòi nước, đặc biệt khi còn tươi. Nên ưu tiên ăn nguyên quả thay vì ép lấy nước rồi bỏ bã, bởi cách ăn nguyên quả giúp giữ lại phần lớn chất xơ.

Không nên ăn quá nhiều ổi trong một lần, nhất là với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, bởi lượng chất xơ lớn có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc khó chịu đường ruột.

Người có vấn đề về tiêu hóa hoặc khó nhai, nuốt có thể lựa chọn cách chế biến phù hợp với tình trạng của mình.

Nhìn chung, ổi là loại trái cây bình dân nhưng giàu dưỡng chất. Bổ sung ổi cùng nhiều loại rau củ và trái cây khác trong chế độ ăn đa dạng là cách đơn giản để cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ cho cơ thể.

(Ảnh minh họa: Internet)