Không chỉ là câu chuyện ngoại hình, xu hướng tôn sùng thân hình siêu gầy đang làm dấy lên tranh luận về quyền tự chủ của phụ nữ và cách kiểm soát cơ thể con người.

Có lẽ bạn đã nhận thấy một điều là: Gần đây, thân hình siêu gầy đang trở lại thành xu hướng và ngày càng dễ nhận thấy trong thế giới sắc đẹp. Ở Hollywood, nhiều ngôi sao xuất hiện với vóc dáng mảnh mai đến mức gầy gò, gợi nhớ về chuẩn đẹp siêu gầy của thập niên 1990. Sự thay đổi này khiến không ít người hâm mộ lo lắng, đồng thời làm dấy lên tranh luận về việc liệu phụ nữ có đang một lần nữa bị cuốn vào cuộc chạy đua cân nặng.

Sự phổ biến của các loại thuốc giảm cân như Ozempic và Wegovy được cho là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy xu hướng này. Các thuốc tác động lên hormone GLP-1, giúp kiểm soát đường huyết và cảm giác thèm ăn, đang ngày càng được chú ý.

Tuy nhiên, đằng sau những vóc dáng ngày một mảnh mai của người nổi tiếng, một số người cho rằng còn có câu chuyện lớn hơn: “chủ nghĩa phát xít cơ thể” (body fascism) - khi một kiểu hình thể được tôn sùng đến mức những cơ thể khác biệt bị xem là kém hấp dẫn hơn.

01. “Chủ nghĩa phát xít cơ thể” là gì?

Khái niệm này được cố giáo sư Brian Pronger, người từng giảng dạy tại Đại học Toronto (Canada), đề cập khi phân tích văn hóa thể chất phương Tây. Theo ông, chuẩn đẹp hiện đại thường đề cao một cơ thể được tạo nên bằng chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt.

Khi đó, thân hình gầy, săn chắc không chỉ được xem là biểu hiện của sức khỏe mà còn dễ bị gắn với ý chí, tính kỷ luật và khả năng kiểm soát bản thân. Ngược lại, những người không có vóc dáng như kỳ vọng có thể phải đối mặt với sự phán xét, thậm chí bị cho là thiếu nỗ lực hoặc không biết chăm sóc chính mình.

Paula D. Atkinson, nhà tâm lý trị liệu và cựu giảng viên về công bằng cơ thể tại Đại học George Washington (Mỹ), cho rằng trong cách nhìn này, hình thể có thể trở thành thước đo mức độ tuân thủ những giá trị mà một nhóm người hoặc một hệ thống đề cao. Một cơ thể được coi là “đúng chuẩn” trở thành minh chứng cho sự kỷ luật và phù hợp; trong khi cơ thể bị xem là “không đạt chuẩn” lại dễ bị gắn với sự yếu kém, thậm chí bị coi là biểu hiện của sự thiếu trung thành với những giá trị chung.

Quan niệm này không phải hoàn toàn mới. Trong thập niên 1930, Đức Quốc xã đề cao thể lực và hình ảnh cơ thể khỏe mạnh, năng động nhằm phục vụ mục tiêu quân sự, đồng thời tuyên truyền tư tưởng về sự ưu việt của chủng tộc Aryan. Phụ nữ được kỳ vọng giữ vóc dáng gọn gàng và sinh con theo những tiêu chuẩn mà chế độ đề ra.

Tại Italy dưới thời Benito Mussolini, hình tượng người đàn ông khỏe mạnh, nam tính cũng được sử dụng để tuyên truyền sức mạnh quốc gia. Khả năng sinh sản của phụ nữ đồng thời được đề cao trong chính sách dân số.

Dĩ nhiên, không thể đánh đồng các chuẩn mực sắc đẹp hiện nay với tư tưởng của những chế độ phát xít trong lịch sử. Tuy nhiên, những ví dụ này cho thấy cơ thể con người đôi khi không còn đơn thuần là chuyện riêng của mỗi cá nhân, mà trở thành đối tượng chịu sự chi phối của những kỳ vọng từ bên ngoài.

Nhà phê bình văn hóa Da’Shaun Harrison cũng chỉ ra mối liên hệ giữa việc áp đặt chuẩn mực hình thể với nạn phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa đế quốc. Những người da đen, đặc biệt là người có thân hình lớn, người khuyết tật hoặc người không tuân theo khuôn mẫu giới truyền thống, có thể bị gạt ra bên lề vì không phù hợp với lý tưởng hình thể lấy phương Tây làm trung tâm.

02. Vì sao phụ nữ dễ bị cuốn vào áp lực phải gầy?

Theo một số nhà nghiên cứu văn hóa, phụ nữ đặc biệt dễ chịu ảnh hưởng khi ngoại hình trở thành tiêu chí đánh giá giá trị bản thân. Áp lực ấy không chỉ đến từ những lời chê bai trực tiếp, mà còn len lỏi vào những thói quen tưởng như bình thường: ăn kiêng khắt khe, tập luyện quá mức hay liên tục soi xét từng thay đổi của cơ thể.

Diễn viên Hannah Einbinder từng đưa ra nhận định gây chú ý trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan rằng khi các xu hướng chính trị độc đoán trỗi dậy, phụ nữ cũng có thể chịu sức ép phải trở nên nhỏ bé hơn, cả về hình thể lẫn vị thế xã hội.

Theo cách nhìn này, một người phụ nữ dành quá nhiều thời gian và năng lượng để giảm cân, duy trì vóc dáng có thể dần rơi vào vòng xoáy kiểm soát cơ thể. Những nhu cầu khác như nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống, phát triển sự nghiệp hay tham gia các hoạt động xã hội có nguy cơ bị đẩy xuống thứ yếu.

Atkinson cho rằng áp lực về hình thể đôi khi xuất hiện rõ hơn khi phụ nữ trở nên tự chủ, có nhiều trải nghiệm sống và ít bị chi phối bởi sự công nhận của người khác, chẳng hạn ở giai đoạn sau mãn kinh. Theo bà, khi phụ nữ trở nên mạnh mẽ và khó bị kiểm soát hơn, những kỳ vọng khắt khe về ngoại hình có thể lại xuất hiện như một cách kéo họ trở về với khuôn mẫu quen thuộc.

Điều đáng nói là phụ nữ đôi khi cũng vô tình trở thành người duy trì những chuẩn mực ấy. Những lời nhận xét về cân nặng, việc so sánh vóc dáng hay quan niệm rằng ăn uống phải thể hiện ý chí đều có thể khiến phụ nữ tự gây áp lực lên chính mình, rồi tiếp tục áp đặt áp lực đó lên những người xung quanh.

Atkinson cho rằng khi phụ nữ tự nguyện nhịn ăn, ép cân và kiểm soát cơ thể theo những chuẩn mực khắt khe, sự áp bức không nhất thiết phải đến từ bên ngoài. Việc tự coi thân hình gầy gò là lý tưởng tuyệt đối cũng có thể phản ánh định kiến giới đã ăn sâu vào suy nghĩ.

Áp lực ngoại hình hiện không chỉ giới hạn ở phụ nữ. Natalia Petrzela, giáo sư lịch sử tại The New School ở New York (Mỹ), nhận định nam giới và cả các bé trai cũng ngày càng ám ảnh với việc xây dựng một hình thể nhất định. Từ chế độ ăn uống đến cách tập luyện, nhiều người tìm mọi cách để có cơ bắp, gương mặt hoặc vóc dáng theo hình mẫu được tôn sùng.

03. Khi ngành công nghiệp làm đẹp kiếm tiền từ nỗi bất an ngoại hình

Không phải chuyên gia nào cũng cho rằng sự trở lại của thân hình siêu gầy nên được gọi là “chủ nghĩa phát xít cơ thể”.

Laurie Essig, giáo sư nghiên cứu giới tại Đại học Middlebury (Mỹ), cho rằng hiện tượng này có thể được lý giải rõ hơn qua khái niệm “chủ nghĩa tư bản sắc đẹp” (beauty capitalism).

Theo bà, từ khi quảng cáo và sản xuất hàng loạt phát triển mạnh vào khoảng thập niên 1920, ngành công nghiệp làm đẹp đã liên tục đưa ra những tiêu chuẩn ngoại hình mới. Các tiêu chuẩn ấy có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào những gì thị trường muốn bán.

Dù xu hướng thay đổi, thông điệp “cơ thể hiện tại chưa đủ đẹp” vẫn có thể tồn tại

Có lúc, vẻ đẹp đa dạng được tôn vinh, với hình ảnh người mẫu thuộc nhiều vóc dáng và nguồn gốc khác nhau. Nhưng cũng có lúc, thân hình gầy gò lại trở thành lý tưởng. Dù xu hướng thay đổi, thông điệp rằng cơ thể hiện tại chưa đủ đẹp và cần được cải thiện vẫn có thể tồn tại.

Từ sản phẩm tập luyện, mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc đến các dịch vụ thẩm mỹ và chương trình giảm cân, thị trường có thể khai thác nỗi bất an về ngoại hình để thuyết phục người tiêu dùng rằng họ cần thêm một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó mới có thể trở nên đẹp hơn.

Essig cho rằng nếu “chủ nghĩa phát xít cơ thể” đang len sâu vào văn hóa hiện nay, nó có thể biểu hiện qua những hình mẫu thẩm mỹ khác nhau. Bà lấy ví dụ về xu hướng được gọi là “Mar-a-Lago face”, ám chỉ diện mạo được tạo hình bằng các can thiệp thẩm mỹ rõ rệt, ngày càng xuất hiện ở một số phụ nữ thuộc cộng đồng ủng hộ phong trào MAGA tại Mỹ. Hình ảnh này có thể được xem như dấu hiệu của sự hòa nhập với những chuẩn mực trong cộng đồng đó; thân hình mảnh mai cũng là một phần của hình mẫu thẩm mỹ này.

Dù gọi tên hiện tượng là gì, Essig cho rằng cả chủ nghĩa phát xít cơ thể và chủ nghĩa tư bản sắc đẹp đều có thể tạo ra những hệ quả tương tự: kiểm soát, phân biệt giới, tư tưởng thượng đẳng da trắng và những tổn thất về tinh thần lẫn tài chính.

04. Làm gì để không bị ám ảnh bởi một thân hình hoàn hảo?

Trước những chuẩn đẹp liên tục thay đổi, điều quan trọng không phải là chạy theo hình thể đang được ưa chuộng, mà là học cách nhìn nhận cơ thể một cách lành mạnh hơn.

Một việc đơn giản có thể bắt đầu từ mạng xã hội. Thay vì chỉ theo dõi những người nổi tiếng có vóc dáng giống một khuôn mẫu duy nhất, mỗi người có thể tìm đến những nhà sáng tạo nội dung với độ tuổi, hình thể và phong cách sống đa dạng hơn. Việc thường xuyên nhìn thấy những cơ thể khác nhau được tôn trọng có thể giúp chúng ta bớt cảm giác rằng chỉ có một kiểu vóc dáng mới đáng được công nhận.

Petrzela cho rằng mạng xã hội không chỉ khuếch đại áp lực ngoại hình mà còn mở ra cơ hội để nhiều người chia sẻ những quan điểm khác nhau về vẻ đẹp. Sự đa dạng này có thể giúp công chúng nhìn nhận cơ thể cởi mở hơn.

Bên cạnh đó, cần chú ý đến cách chúng ta nói về cân nặng và chuyện ăn uống. Những câu như “Hôm qua tôi ăn nhiều quá, thật tệ” hay việc liên tục chia thực phẩm thành nhóm “tốt”, “xấu”, “sạch” có thể khiến bữa ăn trở thành nguồn gây mặc cảm. Ăn uống vốn là nhu cầu tự nhiên của cơ thể, không nên trở thành thước đo để phán xét phẩm chất hay ý chí của một người.

Nếu thường xuyên phải nghe những lời chê bai ngoại hình từ bạn bè hoặc người thân, mỗi người cũng có thể thẳng thắn chia sẻ cảm xúc và đặt giới hạn với những nhận xét khiến mình tổn thương.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng cơ thể tồn tại để chúng ta sống, chứ không phải chỉ để người khác ngắm nhìn và đánh giá. Khả năng vận động, tận hưởng một bữa ăn, nghỉ ngơi đầy đủ và sống một cuộc đời trọn vẹn đều quan trọng hơn việc cố gắng vừa vặn với một chuẩn đẹp nhất thời.

Bởi suy cho cùng, chăm sóc sức khỏe không đồng nghĩa với việc phải gầy đi bằng mọi giá. Một cơ thể không cần có hình dáng mà người khác mong muốn mới xứng đáng được tôn trọng.