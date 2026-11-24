Theo Bộ Y tế, việc WHO đưa PJ.2.1 vào diện theo dõi là hoạt động giám sát thường xuyên nhằm phát hiện và đánh giá kịp thời các thay đổi của virus.

Chưa có bằng chứng xác định biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1 mới gây bệnh nặng hơn

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn về chủ động phòng, chống bệnh Covid-19. Theo đó, ngày 19/11/2026, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu đối với biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1, một dòng phụ của JN.1 thuộc Omicron, được WHO xếp vào nhóm biến thể cần theo dõi.

Tỉ lệ phát hiện PJ.2.1 trong các mẫu giải trình tự tăng tại một số quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Mỹ, nhất là Canada và Hoa Kỳ.

WHO lưu ý tỉ lệ này không phản ánh tỉ lệ mắc bệnh trong cộng đồng và có thể chịu ảnh hưởng bởi sự khác biệt về lấy mẫu, giải trình tự và báo cáo giữa các quốc gia.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận PJ.2.1 có khả năng gắn với thụ thể ACE2 của người cao hơn một số biến thể được so sánh, nhưng chưa đủ căn cứ khẳng định khả năng lây truyền cao hơn.

Các nghiên cứu hiện có chưa ghi nhận khả năng né tránh kháng thể tăng đáng kể so với các biến thể được nghiên cứu đối chứng.

WHO đánh giá nguy cơ gia tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu do PJ.2.1 ở mức thấp, song độ tin cậy của đánh giá còn thấp.

Hiện chưa có bằng chứng xác định biến thể này gây bệnh nặng hơn; dữ liệu lâm sàng chưa đủ để kết luận về nguy cơ nhập viện, điều trị hồi sức tích cực hoặc tử vong liên quan đến PJ.2.1.

Covid-19 vẫn có thể diễn biến nặng ở người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh nền (bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận...), phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch hoặc đang điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch. Những đối tượng này cần chủ động phòng bệnh và đi khám bệnh, điều trị kịp thời khi có triệu chứng.

Bộ Y tế khuyến cáo 6 biện pháp phòng bệnh

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các viện chuyên ngành theo dõi tình hình Covid-19, giám sát sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2, số trường hợp mắc, nhập viện, bệnh nặng và tử vong để đánh giá nguy cơ, kịp thời triển khai biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Nhấn mạnh hiện nay, nước ta đang bước vào mùa Đông - Xuân, thời tiết có những thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm; các hoạt động giao lưu, đi lại và tập trung đông người cũng có xu hướng gia tăng trong dịp cuối năm, Tết.

Những yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có Covid-19, nhất là tại những nơi đông người, không gian kín, kém thông khí.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt một số biện pháp.

Cụ thể như, đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí; người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Đồng thời, giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng; tăng cường thông khí, nhất là tại các không gian kín và khu vực tập trung đông người.

Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền.

Khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác; chủ động liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị phù hợp, không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định.

Cùng với đó, khi có dấu hiệu nặng như khó thở, đau ngực kéo dài, rối loạn ý thức hoặc triệu chứng diễn biến nặng, đặc biệt ở người thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

Người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước thông tin về các biến thể mới của SARS-CoV-2. Việc WHO đưa PJ.2.1 vào diện theo dõi là hoạt động giám sát thường xuyên nhằm phát hiện và đánh giá kịp thời các thay đổi của virus ; không đồng nghĩa với việc biến thể đã được xác định gây bệnh nặng hơn.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh, cập nhật các đánh giá của WHO và dữ liệu giám sát trong nước, cung cấp thông tin kịp thời, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.