Khoai lang giàu chất xơ, có thể thay một phần cơm trong bữa ăn, song lượng ăn cần phù hợp với khẩu phần và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), khoai lang là thực phẩm quen thuộc, giá rẻ ở Việt Nam, thường được xem như món ăn phụ hoặc đồ ăn vặt. Trong khi đó, tại Nhật Bản, loại củ này được sử dụng thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày và ví như “sâm đất” nhờ chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Một trong những ưu điểm của khoai lang là hàm lượng chất xơ cao, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu. Nhờ đó, thực phẩm này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và góp phần ổn định đường huyết sau ăn.

So với cơm trắng, khoai lang có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn ở một số cách chế biến, khiến đường huyết tăng chậm hơn. Đây là lý do thực phẩm này thường được khuyến nghị trong chế độ ăn của người mắc đái tháo đường. Tuy nhiên, người bệnh không nên tự ý thay hoàn toàn cơm bằng khoai mà cần tính toán tổng lượng tinh bột trong khẩu phần để kiểm soát đường huyết phù hợp.

Khoai lang giàu chất xơ, vitamin và kali, có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cân nặng. (Ảnh minh hoạ)

Không chỉ có chất xơ, khoai lang còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất. Theo số liệu dinh dưỡng được đề cập, trong 500g khoai lang có khoảng 635 kcal, 11,5g protein, 14,5g đường, 1g chất béo, cùng các khoáng chất như phốt pho, canxi, sắt. Loại củ này cũng chứa vitamin B1, B2, C, PP và axit linolenic. Đáng chú ý, hàm lượng vitamin B1 và B2 được ghi nhận lần lượt cao gấp 3 và 6 lần so với gạo.

Khoai lang còn chứa các hợp chất có lợi cho hệ tiêu hóa và tim mạch. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột, hạn chế táo bón. Trong khi đó, một số thành phần polysaccharide và chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào, hỗ trợ duy trì sức khỏe thành mạch.

Đặc biệt, beta-caroten, vitamin C và axit folic trong khoai lang có vai trò quan trọng đối với cơ thể. Beta-caroten được chuyển hóa thành vitamin A, cần thiết cho thị lực và hệ miễn dịch. Vitamin C tham gia quá trình chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Những dưỡng chất này cũng góp phần hạn chế tổn thương tế bào, dù không thể xem khoai lang là thực phẩm có khả năng ngăn ngừa hay điều trị ung thư.

Với hàm lượng kali tương đối dồi dào, khoai lang cũng có lợi cho việc duy trì cân bằng điện giải, hoạt động của cơ và chức năng tim. Kali tham gia điều hòa huyết áp thông qua cơ chế cân bằng natri trong cơ thể. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa như beta-caroten và vitamin C góp phần bảo vệ tế bào, trong đó có tế bào thành mạch máu.

Nhờ chứa chất xơ và có mật độ năng lượng tương đối thấp, khoai lang thường xuất hiện trong thực đơn giảm cân. Khi thay thế một phần cơm trắng bằng khoai, người ăn có thể cảm thấy no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn giữa các bữa. Tuy nhiên, hiệu quả kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào và mức độ vận động mỗi ngày.

Dù có nhiều lợi ích, khoai lang không phải thực phẩm phù hợp với tất cả mọi người nếu sử dụng quá nhiều. Người trưởng thành nên ăn với lượng vừa phải, khoảng 200-300g mỗi ngày tùy nhu cầu năng lượng và khẩu phần ăn. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, thường xuyên đầy hơi, chướng bụng nên hạn chế ăn nhiều trong một lần vì lượng chất xơ và carbohydrate lên men có thể khiến triệu chứng khó chịu tăng lên.

Người mắc bệnh thận , đặc biệt trường hợp chức năng thận suy giảm và có tình trạng tăng kali máu, cũng cần thận trọng. Khoai lang chứa kali, nếu ăn quá nhiều có thể khiến lượng khoáng chất này tích tụ trong máu, gây rối loạn nhịp tim và những biến chứng nguy hiểm. Nhóm người này nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng khoai phù hợp.

Ngoài ra, không nên ăn khoai lang cùng quả hồng. Khoai lang chứa nhiều tinh bột, trong khi quả hồng có tannin và pectin. Khi tiêu thụ cùng lúc với lượng lớn, các thành phần này có thể tương tác trong môi trường dạ dày, làm tăng nguy cơ hình thành khối thức ăn khó tiêu, nhất là ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Khoai lang là thực phẩm bình dân, dễ tìm và có giá trị dinh dưỡng đáng kể. Tuy nhiên, lợi ích chỉ phát huy khi được sử dụng đúng lượng, kết hợp đa dạng thực phẩm và phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người.