Sau ca lấy huyết khối, người đàn ông 45 tuổi vẫn phải thở máy nên cầm bút nhờ vợ báo cơ quan để kịp bàn giao công việc ngày hôm sau.

Nam bệnh nhân 45 tuổi được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng hôn mê. Kết quả thăm khám xác định người bệnh bị tắc mạch máu não lớn, tình trạng rất nặng. May mắn, anh vẫn còn trong giờ vàng để các bác sĩ can thiệp lấy huyết khối cơ học.

Ca can thiệp thành công, dòng máu lên não được tái thông. Khi tỉnh lại, dù vẫn phải thở máy, chưa thể nói chuyện, người đàn ông tìm cách cầm bút viết vài chữ gửi vợ: “Bảo vợ báo đơn vị”.

Đó là lời dặn vợ xin phép cơ quan, đồng thời thông báo để bàn giao công việc, nhiệm vụ của anh vào ngày hôm sau. Vừa trải qua cơn nguy kịch, điều người đàn ông nghĩ đến đầu tiên vẫn là công việc còn dang dở.

Câu chuyện cũng cho thấy sự nguy hiểm của đột quỵ và tầm quan trọng của việc đưa người bệnh đến viện kịp thời.

‘Bảo vợ báo đơn vị’, dòng chữ nguệch ngoạc của người đàn ông vừa tỉnh sau đột quỵ. (Ảnh: Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai)

Theo PGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20% bệnh nhân được đưa đến viện sớm.

Không ít người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị do gia đình nhận biết triệu chứng muộn hoặc xử trí không đúng cách. Khi phát hiện người thân có dấu hiệu méo miệng, nói khó, nói ngọng, yếu hoặc liệt một bên tay chân, tê bì đột ngột, mất thị lực, việc đầu tiên cần làm là gọi cấp cứu 115.

Khi gọi điện, cần thông báo rõ nghi ngờ đột quỵ để nhân viên y tế chuẩn bị phương án cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở có khả năng điều trị phù hợp. Trong lúc chờ xe cứu thương, người nhà nên ghi nhớ thời điểm xuất hiện triệu chứng, theo dõi diễn biến và chuẩn bị thông tin về bệnh nền, thuốc đang sử dụng, tiền sử dị ứng của bệnh nhân.

Nếu người bệnh còn tỉnh, có thể hỗ trợ họ nằm ở tư thế thoải mái, nới lỏng quần áo. Trường hợp bất tỉnh, cần kiểm tra khả năng hô hấp và làm theo hướng dẫn sơ cứu của nhân viên cấp cứu. Người nhà cũng cần giữ bình tĩnh để phối hợp với lực lượng y tế.

Bác sĩ Mai Duy Tôn lưu ý, tuyệt đối không tự ý cho người bệnh uống thuốc, kể cả aspirin hay các loại thuốc được truyền miệng như An cung ngưu hoàng hoàn. Đột quỵ có thể do tắc mạch máu não hoặc vỡ mạch máu gây xuất huyết não. Khi chưa xác định nguyên nhân, việc dùng thuốc tùy tiện có thể khiến tình trạng nguy hiểm hơn.

Người bệnh cũng không được ăn, uống vì đột quỵ có thể gây rối loạn ý thức và khả năng nuốt, làm tăng nguy cơ sặc, suy hô hấp. Đặc biệt, không để bệnh nhân tự lái xe hoặc đi xe máy đến viện bởi tình trạng có thể diễn biến xấu bất cứ lúc nào.

Theo PGS Tôn, với đột quỵ thiếu máu não , thuốc tiêu sợi huyết thường được sử dụng trong 4,5 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Can thiệp lấy huyết khối cơ học có thể thực hiện trong 6 giờ đầu, một số trường hợp được lựa chọn điều trị đến 24 giờ tùy kết quả đánh giá chuyên môn.

Càng đến viện sớm, người bệnh càng có cơ hội được điều trị kịp thời, giảm nguy cơ tử vong và di chứng. Bởi trong đột quỵ, mỗi phút trì hoãn đều có thể khiến hàng triệu tế bào não bị tổn thương.