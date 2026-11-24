Để tận dụng tối đa lợi ích từ đậu phụ và tránh những tác động không mong muốn, mọi người cần lưu ý một số điều quan trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Đậu phụ là một sản phẩm bổ dưỡng từ đậu nành. Việc bổ sung đậu phụ vào các bữa ăn hàng ngày có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Những lợi ích này bao gồm:

Làm giảm các triệu chứng mãn kinh

Thành phần đậu nành trong đậu phụ có thể có lợi cho những người đang trong thời kỳ mãn kinh. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thêm một nửa cốc đậu nành vào chế độ ăn ít chất béo, có nguồn gốc thực vật có thể làm giảm các cơn bốc hỏa, một triệu chứng của thời kỳ mãn kinh đến 84%.

Lượng estrogen trong cơ thể giảm dần trong thời gian trước và xung quanh thời kỳ mãn kinh. Isoflavone có trong đậu nành và đậu phụ mô phỏng tác dụng của hormone estrogen lên cơ thể. Những hợp chất hữu cơ này được gọi là polyphenol.

Có một quan niệm sai lầm rằng ăn quá nhiều sản phẩm từ đậu nành, bao gồm cả đậu phụ, là không tốt. Quan niệm này dựa trên ý tưởng rằng đậu phụ chứa hàm lượng phytoestrogen cao. Hợp chất này hoạt động giống như hormone estrogen trong cơ thể.

Một số người cho rằng tiêu thụ quá nhiều phytoestrogen có thể dẫn đến thay đổi và mất cân bằng hormone. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành khác là an toàn nếu dùng ở mức độ vừa phải.

Giảm mức cholesterol

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Đậu phụ cũng được biết đến là giúp hạ thấp cholesterol LDL ("xấu") , cũng như hạ thấp triglyceride và tăng cholesterol HDL ("tốt"). Các nhà nghiên cứu đã phân tích 46 nghiên cứu và phát hiện ra rằng đậu nành làm giảm đáng kể cholesterol LDL khoảng 3% đến 4% ở người lớn.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch vành

Isoflavone trong đậu phụ giúp tim khỏe mạnh. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2020 đã xem xét dữ liệu từ hơn 100.000 người. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ăn ít nhất một khẩu phần đậu phụ mỗi tuần sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành so với ăn ít hơn một lần mỗi tháng.

Tốt cho não bộ

Một số bằng chứng cho thấy đậu phụ và các thực phẩm khác làm từ đậu nành có thể cải thiện chức năng nhận thức chẳng hạn như trí nhớ và kỹ năng giải quyết vấn đề. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2020 cho thấy equol có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí. Equol là một chất chuyển hóa được sản xuất trong ruột khi tiêu thụ các sản phẩm từ đậu nành.

Những người tiêu thụ nhiều equol từ các sản phẩm đậu nành có lượng tổn thương chất trắng bằng một nửa những người có lượng equol thấp. Tổn thương chất trắng là một yếu tố nguy cơ gây bệnh Alzheimer.

Ngoài ra, Folate có trong đậu phụ cũng có thể có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần. Thiếu folate có liên quan đến nguy cơ trầm cảm cao.

Giảm nguy cơ loãng xương

Canxi giúp xương chắc khỏe và đậu phụ thường chứa nhiều canxi. Xương chắc khỏe là điều cần thiết để ngăn ngừa loãng xương. Tình trạng này gây ra xương giòn, yếu và gãy xương. Loãng xương là tác dụng phụ thường gặp của thời kỳ mãn kinh do giảm estrogen.

Ảnh minh họa.

Đậu phụ có nhiều lợi ích, tuy nhiên, khi sử dụng thực phẩm này cần lưu ý một số vấn đề để không ảnh hưởng sức khỏe.

Không ăn quá nhiều đậu phụ trong thời gian dài

Mặc dù giàu protein thực vật và canxi, nhưng đậu phụ cũng chứa một số hợp chất có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu khoáng chất nếu tiêu thụ quá mức. Ăn quá nhiều đậu phụ có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt với những người có hệ tiêu hóa yếu.

Không nên ăn nếu thuộc nhóm cần hạn chế

Một số nhóm người được khuyến cáo hạn chế đậu phụ gồm người có chức năng thận kém, bệnh nhân gout, người thiếu i-ốt, người thiếu máu, mắc bệnh tiêu hóa, viêm dạ dày và người bị suy tuyến giáp.

Người có chức năng thận kém được khuyến cáo theo chế độ ăn ít protein để không làm tăng gánh nặng cho thận. Trong khi đó, người bệnh gout không nên ăn quá nhiều đậu phụ do thực phẩm này chứa purine và giàu đạm thực vật, có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Với người thiếu máu và mắc bệnh tiêu hóa, hàm lượng protein trong đậu phụ được cho là có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ sắt. Người có triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng cũng không nên ăn đậu phụ nếu không muốn các triệu chứng này trầm trọng hơn.

Bệnh nhân viêm dạ dày cần lưu ý không tiêu thụ quá nhiều đậu phụ cùng một lúc, bởi hàm lượng protein cao có thể kích thích tiết axit dạ dày, gây đầy hơi.

Ngoài ra, người đang sử dụng thuốc tetracycline được khuyến cáo không ăn đậu phụ trong thời gian dùng thuốc. Đậu phụ giàu canxi và magiê, có thể phản ứng với các thành phần của thuốc, làm giảm tác dụng của tetracycline.

Người bị suy tuyến giáp cũng được khuyến cáo hạn chế đậu phụ do isoflavone trong các sản phẩm từ đậu nành có thể ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp.

Ngoài ra, việc kết hợp đậu phụ với các thực phẩm khác cũng cần được cân nhắc. Ví dụ, không nên ăn đậu phụ cùng với rau chân vịt vì sự kết hợp này có thể tạo ra hợp chất cản trở hấp thu canxi. Bên cạnh đó, khi chế biến đậu phụ, nên nấu chín kỹ để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

(t/h theo Sức khỏe & Đời sống, Lao Động, Vietnamnet))