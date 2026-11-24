Trước thông tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1 vào diện theo dõi, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản chính thức nhận định nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng hiện ở mức thấp. Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan và cần chủ động phòng dịch trong giai đoạn giao mùa Đông - Xuân.

Ngày 23-11, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 2306/PB-BTN kèm theo Thông cáo báo chí gửi Văn phòng Bộ và Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác tới người dân về công tác chủ động phòng, chống bệnh COVID-19.

Biến thể PJ.2.1 được đánh giá có nguy cơ ở mức thấp

Theo thông tin từ Cục Phòng bệnh, vào ngày 19-11, WHO đã công bố báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu đối với biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1. Đây là một dòng phụ của biến thể JN.1 thuộc chủng Omicron, hiện được WHO xếp vào nhóm biến thể cần theo dõi.

Ghi nhận từ các mẫu giải trình tự cho thấy tỷ lệ phát hiện PJ.2.1 có xu hướng tăng tại một số quốc gia, tập trung chủ yếu ở khu vực châu Mỹ (nhất là Canada và Hoa Kỳ). Tuy nhiên, WHO lưu ý rằng số liệu này không phản ánh tỷ lệ mắc bệnh thực tế trong cộng đồng mà có thể chịu tác động bởi sự khác biệt trong quy trình lấy mẫu, giải trình tự và báo cáo của từng nước.

Về đặc tính sinh học và lâm sàng của biến thể PJ.2.1, các dữ liệu hiện có ghi nhận cụ thể như sau:

Về khả năng lây truyền: Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy PJ.2.1 có khả năng gắn với thụ thể ACE2 của người cao hơn một số biến thể đối chứng, song chưa đủ căn cứ để khẳng định khả năng lây truyền giữa người với người cao hơn.

Về khả năng né tránh miễn dịch: Chưa ghi nhận khả năng né tránh kháng thể tăng đáng kể so với các biến thể được nghiên cứu so sánh.

Về mức độ gây bệnh: Hiện chưa có bằng chứng xác định biến thể này gây bệnh nặng hơn. Dữ liệu lâm sàng cũng chưa đủ để kết luận về nguy cơ nhập viện, điều trị hồi sức tích cực hay tử vong liên quan đến PJ.2.1.

Trên cơ sở các bằng chứng hiện tại, WHO đánh giá nguy cơ gia tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn cầu do PJ.2.1 ở mức thấp (với độ tin cậy của đánh giá còn thấp).

Cục Phòng bệnh khẳng định, việc WHO đưa PJ.2.1 vào diện theo dõi là hoạt động giám sát thường xuyên nhằm phát hiện và đánh giá kịp thời các biến đổi của vi rút, không đồng nghĩa với việc biến thể này đã được xác định gây bệnh nặng hơn. Do đó, người dân cần bình tĩnh, không hoang mang nhưng tuyệt đối không chủ quan.

Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh hô hấp trong mùa Đông - Xuân

Tại Việt Nam, thời tiết đang bước vào giai đoạn mùa Đông - Xuân với sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm. Cùng với đó, các hoạt động giao lưu, đi lại và tập trung đông người có xu hướng gia tăng mạnh trong dịp cuối năm và Tết. Bộ Y tế nhận định những yếu tố này làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, bao gồm cả COVID-19, đặc biệt tại những nơi đông người, không gian kín và kém thông khí.

Ngoài ra, bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến nặng ở nhóm đối tượng nguy cơ cao như: người cao tuổi, người có bệnh nền (tim mạch, phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận...), phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch hoặc đang điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch.

Hiện nay, Cục Phòng bệnh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh và các viện chuyên ngành để giám sát sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2, theo dõi số ca mắc, nhập viện, ca bệnh nặng và tử vong nhằm kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.