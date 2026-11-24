Các chuyên gia về giấc ngủ mới đây tiết lộ thời điểm tồi tệ nhất trong ngày để thức dậy.

Nếu bạn khó khăn khi phải rời khỏi giường ngay khi chuông báo thức reo vào buổi sáng, bạn có thể tự hỏi liệu mình có đang thức dậy vào thời điểm không phù hợp trong ngày hay không, hoặc liệu có một thời điểm nào đó trong ngày mà không ai nên cố gắng thức dậy hay không. Đối với những người thường xuyên thức dậy cảm thấy uể oải, vụng về hoặc cáu kỉnh, việc tự hỏi điều gì đang xảy ra là hoàn toàn hợp lý. Nhưng sự thật là, mặc dù thời điểm thức dậy của bạn chắc chắn có thể là thời điểm không tốt đối với cá nhân bạn, nhưng không có một thời điểm “tồi tệ nhất” nào áp dụng cho tất cả mọi người.

Thay vào đó, các chuyên gia về giấc ngủ cho biết, thời điểm tồi tệ nhất để thức dậy là bất cứ khi nào nó rơi vào thời điểm không phù hợp trong chu kỳ giấc ngủ hoặc nhịp sinh học của bạn. Dưới đây là những điều bạn cần biết.

Tại sao thời điểm tồi tệ nhất để thức dậy lại là thời điểm không phù hợp với nhịp sinh học của bạn?

Sự khác biệt về đồng hồ sinh học

Kiểu sinh học của bạn, tức là sở thích tự nhiên của cơ thể về việc ngủ và thức dậy vào những thời điểm nhất định, đóng vai trò quan trọng trong việc bạn thức dậy dễ hay khó. Bạn có thể là người thức khuya, người dậy sớm hoặc người thuộc kiểu trung tính, nằm ở đâu đó giữa hai kiểu này. Người thức khuya thường gặp khó khăn với việc báo thức sớm, trong khi người dậy sớm có thể thức dậy với cảm giác sẵn sàng làm việc.

“Kiểu sinh học được hình thành bởi nhịp sinh học, một đồng hồ sinh học bên trong điều chỉnh nhiều quá trình sinh lý, bao gồm nhiệt độ cơ thể, nồng độ hormone và huyết áp, cũng như chức năng nhận thức”, Giáo sư tâm lý học và chuyên gia về giấc ngủ Cindi May, Tiến sĩ, cho biết. “Tất cả con người, và trên thực tế, gần như tất cả động vật và nhiều loài thực vật, đều có nhịp sinh học, nhưng thời điểm của những nhịp điệu này khác nhau ở mỗi cá nhân”.

Chuyên gia về y học giấc ngủ hành vi và nhà tâm lý học Shelby Harris, Psy.D., cho biết, sự tỉnh táo của bạn thường ở mức thấp nhất khoảng 2 giờ trước giờ thức dậy thông thường, thường là từ 3 đến 6 giờ sáng. “Thức dậy vào thời điểm đó, cũng như khi phải làm ca sớm hoặc các chuyến bay đêm, sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu”, Harris nói.

Thức dậy từ giấc ngủ sâu

"Thức dậy từ giấc ngủ sâu, sóng chậm có thể gây ra hiện tượng quán tính giấc ngủ, đó là tình trạng uể oải tạm thời có thể kéo dài 30 phút hoặc hơn", Harris nói. Khi trải qua hiện tượng quán tính giấc ngủ, người ta có thể tạm thời có thời gian phản ứng chậm hơn, trí nhớ ngắn hạn kém hơn và gặp các vấn đề về học tập và tư duy.

“Giấc ngủ sâu tập trung vào một phần ba đầu tiên của đêm, vì vậy thức dậy vài giờ sau khi ngủ thường là khó khăn nhất”, Harris nói.

Đi ngủ đủ sớm để bạn có thể ngủ 7-9 giờ thường giúp tránh thức dậy vào khung giờ không chính xác, theo chuyên gia về giấc ngủ và nhà thần kinh học Chelsie Rohrscheib. Thức dậy trước khi đạt được giấc ngủ cần thiết sẽ khiến bạn có nguy cơ không ngủ đủ giấc, và thức dậy trong khi ngủ sâu có thể gây ra tình trạng trì trệ giấc ngủ.

“Thời gian thức dậy của bạn cần phải phù hợp với nhịp sinh học tự nhiên, cho phép bạn ngủ 7-9 tiếng”, Rohrscheib nói.

Những điều cần ghi nhớ về thời gian thức dậy

Hãy cố gắng nhất quán. “Giữ thời gian thức dậy nhất quán cũng quan trọng như duy trì giờ đi ngủ nhất quán, và sẽ ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến chất lượng giấc ngủ kém, chẳng hạn như thời gian ngủ không đủ và chứng mất ngủ”, Rohrscheib nói.

Thời gian thức dậy vào cuối tuần cũng quan trọng. “Hãy cố gắng chọn một thời gian thức dậy mà bạn có thể duy trì mỗi ngày, kể cả cuối tuần, và sau đó tính ngược lại để tìm ra giờ đi ngủ giúp bạn ngủ đủ giấc”, Harris nói.

Hãy đảm bảo bạn ngủ đủ giấc. “Ngủ không đủ giấc có thể khiến việc thức dậy khó khăn hơn, cũng như việc thức dậy từ giấc ngủ sâu”, May nói.

Hãy bỏ qua nút báo thức lại. “Vài phút thêm đó chỉ khiến bạn ngủ không ngon giấc và chất lượng thấp”, Harris nói.

Hãy cố gắng tiếp xúc với ánh sáng ban ngày ngay sau khi thức dậy. Điều này giúp thiết lập lại đồng hồ sinh học của cơ thể cho cả ngày, Harris lưu ý.

Nếu cần thay đổi giờ thức dậy, hãy cố gắng thực hiện dần dần. “Nếu bạn muốn thay đổi lịch trình của mình, sẽ dễ dàng hơn nếu thực hiện dần dần, mỗi lần dịch chuyển khoảng 15 phút”, Harris nói.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: ETW)