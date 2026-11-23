Có bé vừa đặt lưng đã ngủ say, có bé lăn khắp giường, nói mớ cả bài đồng dao hoặc tỉnh ngay khi nghe tiếng đóng cửa. Bốn biểu hiện quen thuộc ấy khiến nhiều bố mẹ tò mò về những gì diễn ra trong não bộ của con khi ngủ.

Hồi con lớn lên hai, ba tuổi, người mẹ từng có những đêm mệt đến mức muốn phát khóc. Nói cậu bé khó ngủ thôi vẫn còn nhẹ.

Buổi tối, vừa nằm xuống chưa đầy năm phút, con đã đạp chăn sang một bên. Mẹ còn ngái ngủ, vừa kéo chăn đắp lại thì con trở mình, lăn ra tận mép giường.

Đáng sợ nhất là chuyện xảy ra giữa đêm. Có lần, mắt vẫn nhắm nghiền, con đọc vanh vách bài đồng dao học ở lớp mẫu giáo ban ngày, chẳng sót một chữ. Nghe xong, mẹ toát cả mồ hôi lạnh.

Chị từng lo không biết con có vấn đề gì không. Hay con thiếu canxi? Hay hệ thần kinh có gì bất thường? Chị còn đưa con đến bệnh viện làm xét nghiệm vi chất. Bác sĩ xem kết quả rồi nói “Cháu khỏe lắm, mẹ cứ yên tâm”.

Sau này, đọc nhiều sách nuôi dạy con và tìm thêm tài liệu trên mạng, chị mới cho rằng những “tật” khiến mình mất ngủ ấy lại là dấu hiệu não bộ của con đang phát triển.

Nếu con nhà bạn cũng có những biểu hiện dưới đây khi ngủ, xin chúc mừng. Có từ hai biểu hiện trở lên thì bố mẹ có thể mừng thầm rồi!

1. Ngủ hay cựa quậy, lăn qua lăn lại

Nhiều bà mẹ than con ngủ như “đánh trận”. Một đêm có thể lăn từ đầu này sang đầu kia giường, còn chăn thì lúc nào cũng nằm dưới đất.

Cậu con trai lớn của người mẹ trong câu chuyện cũng từng như vậy. Mỗi đêm chị phải dậy đắp chăn cho con bảy, tám lần, vừa mệt vừa lo.

Thực ra, bố mẹ có thể bình tĩnh hơn. Khi trẻ đã ngủ mà vẫn thường xuyên trở mình, đạp chân hoặc vung tay, vỏ não được cho là vẫn hoạt động tích cực và điều khiển các cơ. Những cử động trông có vẻ nghịch ngợm ấy được xem là cách trẻ tập kiểm soát cơ thể.

Trong khi đó, trẻ nằm quá yên khi ngủ được cho là có thể có phản ứng thần kinh kém nhạy hơn.

2. Nói mớ, thậm chí lặp lại chuyện ban ngày

Con gái của một người bạn thân của chị thường lẩm nhẩm những bài đồng dao đã học ban ngày sau khi ngủ. Có lần, cô bé nhắm mắt đọc trọn vẹn bài cô giáo dạy. Mẹ bé vừa buồn cười vừa lo, liền hỏi bạn xem con có làm sao không.

Chị giải thích rằng đó có thể là biểu hiện của khả năng củng cố trí nhớ. Một số nghiên cứu cho rằng trong giai đoạn ngủ chuyển động mắt nhanh (REM), não bộ lấy lại, sắp xếp và lưu trữ thông tin tiếp nhận trong ngày. Những điều trẻ học được và cảm xúc trẻ trải qua có thể được “phát lại” trong giấc mơ.

Vì thế, đứa trẻ nói mớ, đọc từ vựng hay đọc đồng dao trong lúc ngủ trông cứ như đang lén học bài cả ban đêm. Những trẻ như vậy được cho là có trí nhớ tốt và suy nghĩ nhanh nhạy hơn.

3. Dễ vào giấc, ngủ sâu, vừa đặt lưng đã ngủ

Dỗ con ngủ là “cuộc chiến” mỗi tối của không ít bố mẹ. Thế mà có những đứa trẻ giây trước còn nói chuyện, giây sau đã ngủ ngon lành. Cứ đến giờ là buồn ngủ, vừa đặt lưng xuống giường đã thiếp đi.

Cô con gái nhỏ của chị thuộc kiểu rất dễ ngủ. Hồi bé, dỗ con ngủ cứ như tắt công tắc. Con vừa ngả đầu xuống là ngủ ngay. Ban đầu, mẹ còn lo con ngủ nhiều quá. Sau này, chị mới thấy đó là điều đáng mừng.

Trẻ dễ vào giấc và có giờ ngủ đều đặn được cho là đã có nhịp sinh học ổn định. Khi ngủ ngon, não bộ có thời gian phục hồi và nạp lại năng lượng. Ban ngày, trẻ cũng dễ tập trung hơn, tâm trạng ổn định hơn và có thêm sức để học hỏi.

4. Ngủ rất thính, chỉ một tiếng động nhỏ cũng tỉnh

Có những đứa trẻ ngủ rất nhẹ. Ngoài cửa có người đi qua hoặc phòng bên vừa đóng cửa, con đã mở mắt. Nhiều bố mẹ lo đây là một tật xấu và ao ước con mình cũng ngủ ngon đến mức sấm đánh chẳng tỉnh.

Nhìn theo một góc khác, giác quan nhạy bén cũng là một thế mạnh . Những trẻ này được mô tả là tinh tai, tinh mắt, dễ nhận ra những thay đổi xung quanh mà các bạn cùng tuổi có thể bỏ qua. Càng thu nhận nhiều thông tin, não bộ càng tiếp nhận nhiều kích thích và các kết nối thần kinh được cho là càng chặt chẽ.

Những trẻ như vậy thường tinh ý, quan sát tốt và sau này có thể dễ bộc lộ thế mạnh trong nghệ thuật, viết lách hoặc những công việc đòi hỏi khả năng quan sát khoa học. Bố mẹ có thể tạo cho con một không gian ngủ tương đối yên tĩnh hoặc dùng tiếng ồn trắng nhẹ nhàng để con dễ thích nghi.

Điều cần để ý là khi ngủ, nét mặt trẻ cứng đờ, cơ thể gồng cứng, hoặc trẻ liên tục giật mình tỉnh giấc giữa đêm rồi khóc dữ dội.

Còn những chuyện nhỏ như trở mình, đạp chăn, nói mớ hay dễ tỉnh vì tiếng động được ví như lời não bộ đang nhắn nhủ “Con đang cố gắng lớn lên, đừng làm gián đoạn con nhé”.