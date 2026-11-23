Trẻ bụ bẫm chưa chắc đã khỏe mạnh, trẻ mảnh mai cũng không đồng nghĩa với thiếu chất. Ít ai biết rằng, có một giai đoạn phát triển quan trọng ảnh hưởng đến vóc dáng và nguy cơ béo phì của trẻ sau này. Bố mẹ cần đặc biệt lưu ý để không mắc sai lầm khi chăm sóc con.

Không ít bố mẹ cảm thấy yên tâm khi thấy con tăng cân nhanh, má phúng phính, tay chân đầy đặn. Thế nhưng, cân nặng trong những năm đầu đời có thể ảnh hưởng đến vóc dáng và sức khỏe sau này của trẻ. Nuôi con khỏe mạnh không đồng nghĩa với việc phải nuôi con thật béo.

Trong suy nghĩ của nhiều gia đình, một em bé bụ bẫm thường được xem là dấu hiệu của việc chăm sóc tốt. Trẻ càng tăng cân nhanh, người lớn càng vui mừng. Ngược lại, những đứa trẻ có thân hình nhỏ nhắn, dù vẫn ăn uống, vui chơi bình thường, đôi khi lại khiến bố mẹ lo lắng.

Chính tâm lý ấy khiến không ít phụ huynh tìm mọi cách để con ăn nhiều hơn, uống thêm sữa, bổ sung các món giàu năng lượng với mong muốn trẻ nhanh chóng tăng cân.

Tuy nhiên, vóc dáng của trẻ không đơn giản được quyết định bởi việc ăn nhiều hay ít. Di truyền, chế độ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và đặc biệt là quá trình phát triển trong những năm đầu đời đều có vai trò nhất định.

Những năm đầu đời có thể ảnh hưởng đến vóc dáng của trẻ sau này

Từ khi chào đời, cơ thể trẻ đã trải qua quá trình tăng trưởng rất nhanh. Không chỉ chiều cao, cân nặng thay đổi, các mô và tế bào trong cơ thể cũng liên tục phát triển để đáp ứng nhu cầu lớn lên.

Trong đó, mô mỡ có vai trò dự trữ năng lượng, giữ ấm và tham gia vào nhiều hoạt động chuyển hóa quan trọng.

Ở trẻ sơ sinh, lượng mỡ cơ thể tăng lên là một phần bình thường của quá trình phát triển. Vì vậy, việc em bé có đôi má tròn, bụng mềm hay tay chân nhiều ngấn không có nghĩa là trẻ đang thừa cân.

Điều đáng chú ý là nếu trẻ thường xuyên được cung cấp năng lượng vượt quá nhu cầu, tình trạng tăng cân quá mức kéo dài có thể ảnh hưởng đến nguy cơ thừa cân, béo phì trong những năm tiếp theo.

Các tế bào mỡ có thể tăng kích thước và số lượng trong quá trình phát triển. Khi tình trạng dư thừa năng lượng kéo dài, cơ thể có xu hướng tích trữ nhiều mỡ hơn.

Tuy nhiên, không thể chỉ nhìn vào cân nặng lúc nhỏ để kết luận một đứa trẻ lớn lên chắc chắn sẽ béo hay gầy. Vóc dáng khi trưởng thành còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác, đặc biệt là lối sống trong suốt thời thơ ấu và tuổi dậy thì.

Có một giai đoạn bố mẹ cần đặc biệt chú ý đến tốc độ tăng cân

Trong quá trình lớn lên, chỉ số BMI của trẻ thường thay đổi theo một quy luật nhất định. Sau khi tăng trong năm đầu đời, BMI thường giảm dần rồi tăng trở lại, phổ biến vào khoảng 5-7 tuổi. Hiện tượng này được gọi là adiposity rebound, tức thời điểm BMI bắt đầu tăng trở lại sau giai đoạn giảm.

Đây là một dấu mốc đáng quan tâm trong quá trình phát triển thể chất.

Nếu thời điểm BMI tăng trở lại diễn ra sớm hơn bình thường, đặc biệt trước khoảng 5 tuổi, trẻ có thể có nguy cơ thừa cân, béo phì cao hơn về sau.

Điều này không có nghĩa cứ trẻ mũm mĩm lúc 3-4 tuổi thì khi trưởng thành sẽ béo. Tuy nhiên, nếu cân nặng tăng nhanh liên tục trong khi chiều cao không tăng tương ứng, bố mẹ nên chú ý theo dõi.

Thay vì chỉ cân con rồi so sánh với những đứa trẻ cùng tuổi, phụ huynh cần quan sát cả chiều cao, cân nặng và tốc độ tăng trưởng theo thời gian.

Một em bé có cân nặng thấp hơn bạn bè nhưng phát triển đều đặn, vận động linh hoạt và có các chỉ số phù hợp vẫn có thể hoàn toàn khỏe mạnh.

Ngược lại, trẻ tăng cân nhanh nhưng ít vận động, thường xuyên mệt mỏi hoặc có chỉ số cân nặng theo chiều cao vượt ngưỡng phù hợp cũng cần được đánh giá.

Đừng cố ép con ăn chỉ vì sợ con gầy

Một trong những sai lầm khá phổ biến khi nuôi con là lấy sự bụ bẫm làm tiêu chuẩn đánh giá sức khỏe.

Nhiều gia đình cho rằng trẻ ăn càng nhiều càng tốt. Khi con không muốn ăn, bố mẹ lại tìm cách dỗ dành, cho xem điện thoại, đi rong hoặc kéo dài bữa ăn để con ăn thêm vài thìa.

Thậm chí, có những đứa trẻ đã ăn đủ nhưng vẫn được khuyến khích uống thêm sữa, ăn thêm bánh hoặc các món giàu năng lượng vì người lớn cảm thấy con chưa đủ mập.

Việc này nếu diễn ra thường xuyên có thể khiến trẻ dần mất khả năng nhận biết cảm giác đói và no tự nhiên.

Khi trẻ đã no nhưng vẫn phải tiếp tục ăn, bữa ăn dễ trở thành một trải nghiệm căng thẳng. Lâu dần, trẻ có thể hình thành thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, chẳng hạn ăn theo sự thúc ép của người lớn thay vì nhu cầu thực tế của cơ thể.

Đặc biệt, những món ăn chứa nhiều đường, chất béo và năng lượng không nên được sử dụng chỉ với mục đích giúp trẻ tăng cân nhanh.

Bố mẹ cần hiểu rằng một đứa trẻ có thân hình mảnh mai không đồng nghĩa với suy dinh dưỡng. Tương tự, trẻ có vẻ ngoài đầy đặn cũng chưa chắc đã được cung cấp dinh dưỡng cân đối.

Muốn con có vóc dáng khỏe mạnh, bố mẹ nên chú ý 4 điều

Thứ nhất, theo dõi biểu đồ tăng trưởng thay vì chỉ nhìn ngoại hình.

Cân nặng và chiều cao của trẻ cần được theo dõi định kỳ trên biểu đồ tăng trưởng phù hợp với độ tuổi và giới tính. Với trẻ dưới 2 tuổi, các chỉ số như cân nặng theo chiều dài có ý nghĩa quan trọng. Với trẻ từ 2 tuổi trở lên, BMI theo tuổi là một trong những chỉ số thường được sử dụng.

Nếu trẻ tăng trưởng ổn định và các chỉ số nằm trong phạm vi phù hợp, bố mẹ không cần tìm mọi cách để con tăng cân nhanh hơn.

Thứ hai, xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân đối.

Ngay từ khi bước vào giai đoạn ăn dặm, trẻ cần được làm quen với nhiều loại thực phẩm phù hợp với độ tuổi.

Bữa ăn nên có sự kết hợp giữa tinh bột, chất đạm, chất béo, rau củ và trái cây. Việc cung cấp đủ năng lượng cần đi đôi với bảo đảm vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất thiết yếu.

Thay vì chỉ quan tâm hôm nay con ăn được bao nhiêu bát cơm, bố mẹ nên chú ý đến chất lượng bữa ăn và thói quen ăn uống lâu dài.

Thứ ba, khuyến khích trẻ vận động mỗi ngày.

Vận động không chỉ giúp tiêu hao năng lượng mà còn hỗ trợ phát triển xương, cơ bắp, khả năng phối hợp và sức khỏe tim mạch.

Với trẻ nhỏ, các hoạt động như chạy nhảy, đạp xe, chơi bóng, nhảy múa hoặc vui chơi ngoài trời đều mang lại lợi ích.

Điều quan trọng là giúp trẻ hình thành niềm yêu thích vận động tự nhiên, thay vì chỉ yêu cầu con tập thể dục với mục đích giảm cân.

Thứ tư, bảo đảm giấc ngủ và hạn chế đồ ăn nhiều đường.

Giấc ngủ có liên quan đến quá trình tăng trưởng và điều hòa cảm giác đói, no. Trẻ ngủ không đủ giấc trong thời gian dài có thể gặp bất lợi đối với sức khỏe và việc kiểm soát cân nặng.

Bên cạnh đó, bố mẹ nên hạn chế cho trẻ sử dụng thường xuyên nước ngọt, bánh kẹo, đồ uống nhiều đường và các món ăn vặt giàu năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng.

Những thói quen nhỏ được duy trì từ sớm có thể tạo nền tảng tốt cho sức khỏe của trẻ trong nhiều năm tiếp theo.

Nuôi con khỏe không phải là nuôi con càng béo càng tốt





Mỗi đứa trẻ có một tốc độ phát triển và đặc điểm thể chất riêng. Có trẻ từ nhỏ đã cao lớn, đầy đặn, trong khi những trẻ khác lại có vóc dáng thanh mảnh hơn.

Sự khác biệt này không nhất thiết phản ánh tình trạng sức khỏe tốt hay xấu.

Điều bố mẹ cần quan tâm là con có đang phát triển phù hợp với độ tuổi hay không, có đủ năng lượng để học tập, vui chơi, vận động và duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh hay không.

Nếu trẻ tăng cân quá nhanh, sụt cân bất thường hoặc tốc độ tăng trưởng thay đổi rõ rệt, phụ huynh nên đưa con đến cơ sở y tế để được đánh giá.

Không cần biến mỗi bữa ăn thành một cuộc chạy đua tăng cân, cũng không nên so sánh vóc dáng của con với những đứa trẻ khác.

Bởi sau cùng, mục tiêu của việc nuôi dưỡng không phải là khiến con trở thành đứa trẻ bụ bẫm nhất, mà là giúp con có một cơ thể khỏe mạnh, phát triển cân đối và duy trì sức khỏe tốt khi trưởng thành.

Nguồn: Sohu