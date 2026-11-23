Bị đâm bằng kéo trong một vụ mâu thuẫn, người đàn ông 40 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Kết quả chụp CT phát hiện một nhánh kéo gãy dài khoảng 8 cm nằm sâu trong lồng ngực trái, đầu nhọn chỉ cách bờ tim 5 mm.

Ngày 22/11, theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu một bệnh nhân nam 40 tuổi bị nhiều vết thương vùng ngực và bụng do bị đâm bằng kéo.

Người bệnh được tiếp nhận trong tình trạng nguy kịch. Khi vào viện, các vết thương ngoài da đã được khâu kín, không thấy đầu kéo hay dị vật lộ ra bên ngoài. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân vẫn diễn tiến nặng, huyết áp tụt dần kèm khó thở nghiêm trọng.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 khẩn trương hồi sức, hội chẩn khẩn với chuyên khoa Ngoại và thực hiện chụp CT để đánh giá tổn thương.

Mảnh kéo gãy được lấy ra từ ngực người bệnh. Ảnh: BVCC

Kết quả phát hiện một dị vật kim loại dài khoảng 8 cm nằm sâu trong lồng ngực trái, đầu nhọn chỉ cách bờ tim 5 mm. Bệnh nhân đồng thời bị tổn thương phổi, tràn dịch và khí trong khoang màng phổi, rách nhu mô gan.

Trước tình trạng đe dọa tính mạng, ê-kíp lập tức mở ngực cấp cứu. Các bác sĩ lấy ra một nhánh kéo bị gãy, gây rách rộng cả hai thùy phổi trái và chảy máu lượng lớn vào khoang màng phổi.

Ê-kíp khâu phục hồi phần phổi bị rách, kiểm soát chảy máu, đồng thời phẫu thuật nội soi ổ bụng để khâu cầm máu vết thương gan, kết hợp hồi sức tích cực. Sau 4 ngày điều trị, người bệnh đã vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe tạm ổn định, có thể ăn uống và đi lại.

Theo bệnh viện, việc nhận diện tổn thương nằm sâu bên trong và sự phối hợp kịp thời giữa các chuyên khoa có vai trò quan trọng trong quá trình cứu chữa bệnh nhân.