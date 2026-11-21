Không phải cứ ăn nhiều, uống sữa đều đặn là trẻ sẽ cao lớn. Có những dấu hiệu cho thấy tốc độ phát triển chiều cao của con đang chậm lại, nhưng bố mẹ dễ bỏ qua vì nghĩ rằng con chỉ đang "lớn muộn".

Chiều cao luôn là một trong những vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm khi nuôi con. Thế nhưng, không ít bố mẹ chỉ bắt đầu lo lắng khi thấy con thấp hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa, hoặc đã bước vào tuổi dậy thì mà vóc dáng vẫn nhỏ bé.

Thực tế, chiều cao không chỉ được quyết định bởi yếu tố di truyền. Chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ, vận động, thời điểm dậy thì và tình trạng sức khỏe đều có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất của trẻ.

Đáng chú ý, một đứa trẻ thấp hơn bạn bè chưa chắc có vấn đề, nhưng một đứa trẻ ngày càng tăng chiều cao chậm lại thì cần được quan tâm.

Dưới đây là 5 dấu hiệu bố mẹ không nên xem nhẹ.

1. Cả năm trời quần áo vẫn vừa, chiều cao gần như không thay đổi

Trẻ nhỏ thường lớn khá nhanh. Những chiếc quần từng dài chấm gót có thể trở nên ngắn sau một thời gian, đôi giày vừa mua cũng dần chật đi.

Nếu con mặc quần áo cũ suốt một thời gian dài mà không có nhiều thay đổi về chiều dài cơ thể, bố mẹ nên kiểm tra lại tốc độ tăng trưởng.

Ở giai đoạn từ khoảng 3 tuổi đến trước dậy thì, trẻ thường cao thêm khoảng 5-7 cm mỗi năm, dù tốc độ cụ thể có thể khác nhau tùy độ tuổi.

Nếu chiều cao tăng dưới khoảng 5 cm/năm ở giai đoạn này, đặc biệt khi tình trạng kéo dài, trẻ nên được bác sĩ đánh giá.

Điều quan trọng không phải con cao bao nhiêu ở một thời điểm, mà là mỗi năm con cao thêm được bao nhiêu.

2. Con ngày càng thấp hơn các bạn cùng tuổi

Trong một lớp học, việc có trẻ cao, trẻ thấp là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu khoảng cách chiều cao giữa con và các bạn cùng tuổi ngày càng lớn, bố mẹ cần chú ý.

Chẳng hạn, năm trước con chỉ thấp hơn bạn một chút, nhưng vài năm sau đã trở thành một trong những trẻ thấp nhất lớp.

Sự chênh lệch này không đủ để kết luận trẻ gặp bất thường, bởi chiều cao còn chịu ảnh hưởng của di truyền và thời điểm dậy thì. Tuy nhiên, đây có thể là lý do để bố mẹ kiểm tra biểu đồ tăng trưởng của con.

Thay vì chỉ so sánh bằng mắt thường, phụ huynh nên đối chiếu chiều cao với chuẩn tăng trưởng phù hợp theo tuổi và giới tính.

3. Trẻ phát triển các dấu hiệu dậy thì quá sớm

Nhiều bố mẹ vui mừng khi thấy con cao vượt trội so với bạn bè từ nhỏ. Nhưng cao sớm không đồng nghĩa với việc sau này trẻ chắc chắn sẽ cao.

Một số trẻ bước vào tuổi dậy thì sớm, khiến cơ thể tăng trưởng nhanh trong thời gian đầu. Tuy nhiên, quá trình trưởng thành của xương cũng có thể diễn ra nhanh hơn, làm giảm thời gian tăng chiều cao còn lại.

Đặc biệt, nếu bé gái xuất hiện dấu hiệu phát triển ngực trước 8 tuổi hoặc bé trai có dấu hiệu phát triển tinh hoàn trước 9 tuổi, phụ huynh nên đưa con đi khám.

Trong trường hợp cần thiết, bác sĩ có thể chỉ định đánh giá tuổi xương để xác định mức độ trưởng thành của hệ xương.

Không nên tự kết luận trẻ dậy thì sớm hoặc sắp ngừng cao chỉ dựa vào ngoại hình.

4. Chiều cao từng phát triển tốt nhưng ngày càng chững lại

Có những đứa trẻ những năm đầu đời phát triển bình thường, thậm chí cao hơn mức trung bình. Thế nhưng, càng lớn, tốc độ tăng chiều cao lại càng giảm.

Đây là lý do các chuyên gia khuyến khích phụ huynh theo dõi chiều cao bằng biểu đồ tăng trưởng thay vì chỉ ghi nhớ một vài con số.

Nếu đường biểu diễn chiều cao của trẻ liên tục tụt xuống các nhóm bách phân vị thấp hơn, đó có thể là dấu hiệu tăng trưởng bất thường.

Nguyên nhân có thể liên quan đến tình trạng thiếu dinh dưỡng, bệnh mạn tính, rối loạn chức năng tuyến giáp hoặc một số vấn đề nội tiết khác.

Việc phát hiện sớm giúp bác sĩ xác định nguyên nhân và lựa chọn hướng xử trí phù hợp, thay vì để trẻ tiếp tục chậm tăng trưởng trong nhiều năm.

5. Trẻ kén ăn kéo dài, thừa cân hoặc thường xuyên mắc bệnh

Không ít phụ huynh cho rằng chỉ những đứa trẻ gầy gò mới có nguy cơ chậm phát triển chiều cao. Thực tế, cả tình trạng thiếu dinh dưỡng và thừa cân, béo phì đều cần được quan tâm.

Trẻ ăn uống thiếu đa dạng trong thời gian dài có thể không đáp ứng đủ nhu cầu protein, canxi, vitamin D và các vi chất cần thiết cho quá trình phát triển xương.

Trong khi đó, một số trẻ thừa cân có thể cao nhanh hơn ở giai đoạn đầu nhưng lại có tuổi xương trưởng thành sớm, ảnh hưởng đến tiềm năng chiều cao khi trưởng thành.

Ngoài ra, những bệnh lý kéo dài liên quan đến tiêu hóa, nội tiết hoặc các bệnh mạn tính khác cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng.

Tuy nhiên, không phải cứ kén ăn hay thừa cân là trẻ sẽ thấp. Điều cần đánh giá vẫn là tốc độ phát triển chiều cao thực tế và sức khỏe tổng thể.

Muốn con cao lớn, bố mẹ cần làm gì trước khi quá muộn?

Thay vì vội vàng mua các loại sữa, thực phẩm chức năng hay sản phẩm được quảng cáo giúp tăng chiều cao, phụ huynh nên bắt đầu từ những việc cơ bản.

Trước hết, hãy đo chiều cao định kỳ, ghi lại kết quả và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng. Việc này giúp nhận ra những thay đổi bất thường mà mắt thường khó phát hiện.

Bên cạnh đó, trẻ cần được ăn uống cân đối, ngủ đủ theo độ tuổi và vận động thường xuyên. Những hoạt động như chạy nhảy, bơi lội, đạp xe hay chơi bóng đều có lợi cho sức khỏe xương và cơ bắp, dù không có môn thể thao nào bảo đảm giúp trẻ cao vượt tiềm năng di truyền.

Đặc biệt, nếu trẻ tăng trưởng chậm kéo dài, tụt nhiều trên biểu đồ chiều cao hoặc có dấu hiệu dậy thì sớm, bố mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi hoặc nội tiết nhi để được kiểm tra.

Điều đáng tiếc không phải là con thấp hơn bạn bè, mà là những bất thường trong quá trình tăng trưởng đã xuất hiện từ lâu nhưng không được phát hiện và đánh giá kịp thời.

Mỗi đứa trẻ có một tốc độ phát triển riêng. Theo dõi đúng cách và can thiệp khi thực sự cần thiết mới là cách giúp con phát huy tốt nhất tiềm năng chiều cao của mình.

Nguồn: Sohu