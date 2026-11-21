Thời điểm cho mỳ chính vào nồi gây không ít tranh cãi, nhiều người cho rằng không nên nêm mỳ chính khi đang nấu, đặc biệt không nêm quá sớm.

Mỳ chính là gia vị quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình Việt, được sử dụng để tăng vị ngọt umami cho món ăn. Tuy nhiên, thời điểm cho mỳ chính vào nồi lại gây không ít tranh cãi. Có người cho rằng phải đợi thức ăn gần chín mới nêm, bởi nếu đun lâu ở nhiệt độ cao, mỳ chính sẽ biến chất, thậm chí sinh ra chất độc. Người khác lại cho rằng có thể cho mỳ chính ngay từ đầu khi nấu mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vậy cách sử dụng nào mới đúng?

Câu trả lời là có thể cho mỳ chính vào món ăn trong quá trình nấu, không nhất thiết phải đợi đến khi tắt bếp. Quan niệm cho rằng mỳ chính cứ gặp nhiệt độ cao là sinh độc hoặc trở thành chất gây ung thư không có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, thời điểm nêm gia vị vẫn có những lưu ý nhất định để giữ hương vị món ăn và sử dụng hợp lý.

Mỳ chính có bị biến chất khi đun nóng?

Mỳ chính, còn gọi là bột ngọt, có tên khoa học là monosodium glutamate (MSG), là muối natri của axit glutamic. Đây là một axit amin có tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm như thịt, cá, nấm, cà chua và một số loại rau củ.

Quan niệm cho rằng mỳ chính cứ gặp nhiệt độ cao là sinh độc hoặc trở thành chất gây ung thư không có cơ sở khoa học.

Mỳ chính có tác dụng tạo vị umami - vị ngon ngọt đặc trưng, khác với vị ngọt của đường. Khi được sử dụng đúng cách, gia vị này giúp món ăn đậm đà hơn mà không cần phải tăng lượng muối hoặc các gia vị khác quá nhiều.

Một trong những lo ngại phổ biến là mỳ chính có thể phân hủy khi gặp nhiệt độ cao, tạo ra những chất có hại cho cơ thể. Thực tế, mỳ chính có độ bền nhiệt tương đối tốt trong điều kiện nấu ăn thông thường.

Theo các tài liệu về hóa học thực phẩm, ở nhiệt độ nấu ăn thông thường, mỳ chính không dễ dàng bị phân hủy thành chất độc. MSG có thể chịu được nhiệt độ cao trong các phương pháp chế biến như luộc, hấp, xào, nấu canh. Vì vậy, việc cho mỳ chính vào nồi khi món ăn đang sôi không đồng nghĩa với việc tạo ra chất độc.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mỳ chính hoàn toàn không thay đổi khi tiếp xúc với nhiệt độ quá cao trong thời gian dài. Ở điều kiện nhiệt độ rất cao, đặc biệt khi gia nhiệt khô và kéo dài, glutamate có thể xảy ra những biến đổi hóa học, làm giảm chất lượng cảm quan của gia vị. Đây không phải tình huống thường gặp trong quá trình nấu canh, kho hay luộc thực phẩm tại gia đình.

Nên cho mỳ chính vào món ăn lúc nào?

Mặc dù có thể cho mỳ chính vào khi đang nấu, thời điểm nêm gia vị vẫn nên linh hoạt tùy từng món ăn.

Với các món canh, súp, cháo hoặc món kho có nhiều nước, người nấu có thể cho mỳ chính khi nước đã nóng hoặc trong quá trình nấu. Mỳ chính tan nhanh trong nước nên dễ hòa quyện với các nguyên liệu, giúp vị umami phân bố tương đối đồng đều.

Với các món xào , có thể cho mỳ chính khi thực phẩm gần chín, kết hợp đảo đều để gia vị tan và ngấm vào nguyên liệu. Cách này cũng giúp người nấu dễ điều chỉnh hương vị sau khi các nguyên liệu đã tiết ra nước và vị ngọt tự nhiên.

Đối với những món cần chiên, nướng hoặc chế biến ở nhiệt độ cao, không nên rắc mỳ chính trực tiếp lên bề mặt thực phẩm đang tiếp xúc với chảo hoặc vỉ nướng quá nóng. Không phải vì cứ làm như vậy là sinh ra chất độc, mà bởi gia vị có thể bị biến đổi về chất lượng cảm quan nếu chịu nhiệt quá cao trong thời gian dài.

Người nấu có thể chọn thời điểm nêm phù hợp để mì chính hòa tan tốt, món ăn đạt hương vị mong muốn.

Nhìn chung, không có một quy tắc bắt buộc rằng phải cho mỳ chính trước hay sau khi thức ăn chín. Người nấu có thể lựa chọn thời điểm phù hợp để gia vị hòa tan tốt, món ăn đạt hương vị mong muốn.

Ăn nhiều mỳ chính có hại sức khỏe?

Bên cạnh chuyện thời điểm nêm gia vị, mỳ chính còn thường xuyên bị gắn với những cảnh báo như gây đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng thần kinh hoặc làm tăng nguy cơ ung thư.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm và tổ chức khoa học quốc tế nhìn chung đánh giá mỳ chính là gia vị an toàn khi sử dụng trong thực phẩm với lượng thông thường.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) xếp mỳ chính vào nhóm phụ gia thực phẩm được công nhận là an toàn (GRAS). Cơ quan này cho biết các nghiên cứu chưa chứng minh được một cách nhất quán mối liên hệ giữa việc sử dụng mỳ chính với những triệu chứng mà một số người tự nhận là nhạy cảm với gia vị này.

Ủy ban Chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO về phụ gia thực phẩm (JECFA) cũng đánh giá các muối glutamate, trong đó có mỳ chính, có mức độc tính thấp và không cần thiết phải quy định một ngưỡng hấp thụ hằng ngày bằng con số cụ thể khi sử dụng đúng mục đích công nghệ.

Dù vậy, một số người có thể xuất hiện những phản ứng ngắn hạn như đau đầu, đỏ bừng mặt, cảm giác tê ran, buồn nôn hoặc hồi hộp sau khi tiêu thụ lượng lớn mỳ chính. FDA cho biết những triệu chứng được ghi nhận trong các nghiên cứu thường liên quan đến lượng từ 3g mỳ chính trở lên trong một lần sử dụng mà không có thức ăn, trong khi một khẩu phần thực phẩm có bổ sung mỳ chính thông thường chứa lượng thấp hơn nhiều.