Nếu bạn có nhu cầu giảm muối trong ăn uống để bảo vệ sức khỏe mà giữ được hương vị món ăn, 10 loại gia vị thay thế muối sau sẽ khiến bạn hài lòng.

Tỏi làm tăng hương vị mà không tăng lượng natri. (Ảnh: ITN)

Tỏi

Thứ gia vị cay nồng này có thể tăng hương vị mà không làm tăng lượng natri. Tỏi giàu giá trị dinh dưỡng; theo chuyên gia dinh dưỡng, 100 gram phần ăn được của tỏi chứa 128 kcal năng lượng, 26,5 g carbohydrate, 0,2 g chất béo, 4,5 g protein, 1,1 g chất xơ, cùng nhiều vitamin như vitamin C 7 mg, beta-carotene 30 mcg, vitamin E 1,07 mg, và khoáng chất phong phú như canxi 39 mg, magie 21 mg, photpho 117 mg, kali 302 mg.

Ngoài việc giàu dinh dưỡng, yếu tố quan trọng hơn là tỏi chứa nhiều lợi ích sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy: các chất hóa học trong tỏi có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, hạ huyết áp và thúc đẩy sức khỏe não bộ.

Nước cốt chanh hoặc vỏ chanh

Trong ẩm thực phương Tây, vỏ chanh bào thường được dùng để làm gia vị, không chỉ tạo mùi thơm dễ chịu mà còn có thể kích thích ăn ngon miệng và giảm lượng muối. Vỏ cam cũng có tác dụng tương tự.

Tiêu đen xay

Dù là món súp, thịt nướng hay xào nấu, tiêu đen chắc chắn là một lựa chọn thay muối tuyệt vời. Ngoài ra, tiêu đen sử dụng trong ẩm thực còn giúp giảm viêm liên quan đến các vấn đề sức khỏe mãn tính như tim mạch. Bạn cũng có thể thử dùng bột tiêu trắng, hỗn hợp bột tiêu hoặc các loại thay thế tiêu khác.

Hành lá hoặc hành tây

Hành lá và hành tây đều có khả năng tăng thêm hương vị cho bất kỳ công thức nêm mặn nào. Khi nấu ăn hàng ngày, chúng ta thường dùng một chút hành lá để phi thơm nồi, bạn có thể thử tăng lượng hành lá, từ đó giảm bớt lượng muối, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ, đặc biệt là hành khô hoặc hành tây khô.

Giấm

Giấm có vị chua nồng và hơi ngọt. Nó cũng làm nổi bật hương vị tự nhiên của thực phẩm, nhờ đó có thể giảm nhu cầu dùng muối trong bữa ăn hằng ngày. Đồng thời, giá trị dinh dưỡng của giấm cũng rất phong phú, chứa nhiều loại axit hữu cơ, có lợi cho các vấn đề sức khỏe mãn tính của cơ thể.

Khi nấu ở nhiệt độ thấp, vai trò điều vị của giấm được phát huy tối đa. Dùng giấm thơm trong nước súp, hầm món ăn hay nước ướp thịt, cá; rưới vài giọt lên cà chua tươi hoặc rau củ nướng, đều làm món ăn trở nên hấp dẫn.

Bột ớt

Vị cay kích thích và màu đỏ tươi của bột ớt chắc chắn sẽ khiến bạn ăn ngon miệng, quên cả vị quen thuộc của muối.

Gừng

Khi sử dụng gừng, bạn nên chọn cả gừng non lẫn gừng già, gừng non ít cay, thịt giòn mềm, có thể xào hoặc ướp đường; gừng già cay hơn, thơm, màu vàng, ít nước, chủ yếu dùng để nêm nếm hoặc làm thuốc. Gừng tươi và lát gừng dùng làm gia vị nấu ăn, có tác dụng tăng vị, làm mềm thực phẩm, khử mùi tanh, thêm hương thơm và giữ màu.

Rau mùi

Rau rùi là một loại gia vị tuyệt vời. (Ảnh: ITN)

Rau rùi là một loại gia vị tuyệt vời, đặc biệt là khi cho vào súp hoặc món ăn vừa mới nấu xong, dùng nhiệt còn sót lại từ thức ăn nóng hổi để làm ấm nhẹ rau mùi, sẽ tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng.

Ớt đỏ

Ớt đỏ khác với bột ớt, dùng dầu ớt chế ra sẽ có hương vị khác. Bạn có thể thử ăn một ít ớt trong bất kỳ bữa ăn nào. Cũng có thể dùng trong súp, nước sốt, v.v.

Quế

Quế là một loại gia vị chúng ta thường dùng khi hầm thịt, đồng thời cũng có thể dùng trong các món nướng, thay thế một phần muối là lựa chọn không tồi. Thêm một ít quế vào súp sẽ làm cho món súp ngon hơn, nếu là nước hầm thịt thì càng tuyệt.

Thực tế, ẩm thực phương Đông có bề dày lâu đời, những loại gia vị kể trên đều là thành phần cần thiết trong căn bếp mỗi gia đình. Cần nhớ rằng lượng muối hằng ngày của người lớn khỏe mạnh không nên vượt quá 5g, do đó, 10 nguyên liệu trên giúp bạn sử dụng gia vị đúng cách để món ăn vẫn ngon mà sức khỏe lại tốt hơn.

Theo 163.com