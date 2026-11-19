Nghiên cứu của Đại học Copenhagen (Đan Mạch) cho thấy những người thường xuyên uống cà phê có hệ vi sinh đường ruột đa dạng hơn, đồng thời hoạt động co bóp đại tràng cũng có sự khác biệt đáng chú ý.

Một tách cà phê mỗi sáng không chỉ giúp nhiều người tỉnh táo mà còn có thể tạo ra những thay đổi bên trong hệ tiêu hóa. Các nhà khoa học vừa phát hiện, thói quen uống cà phê thường xuyên có liên quan đến sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột, độ axit trong ruột non và hoạt động co bóp của đại tràng. Những phát hiện này mở ra hướng nghiên cứu mới về mối liên hệ giữa cà phê và sức khỏe tiêu hóa, đặc biệt là tình trạng táo bón.

Phát hiện sự khác biệt bên trong đường ruột của người uống cà phê

Ngày 11/11, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Copenhagen (Đan Mạch) công bố công trình trên tạp chí khoa học quốc tế Gut Microbiology, mang tên "Habitual coffee consumption is linked to differences in gut microbiota and gut physiology" (Uống cà phê thường xuyên có liên quan đến những khác biệt trong hệ vi sinh và sinh lý đường ruột).

Đây là một trong những nghiên cứu đáng chú ý khi không chỉ phân tích thành phần vi khuẩn trong đường ruột mà còn trực tiếp theo dõi các hoạt động sinh lý diễn ra bên trong hệ tiêu hóa.

Nghiên cứu có sự tham gia của 61 người trưởng thành khỏe mạnh tại Đan Mạch. Để ghi nhận những thay đổi bên trong cơ thể, các nhà khoa học sử dụng viên nang điện tử không dây SmartPill. Khi được nuốt vào cơ thể, thiết bị di chuyển dọc theo đường tiêu hóa và ghi nhận nhiều thông số quan trọng như thời gian vận chuyển thức ăn, nhiệt độ, độ pH, áp suất và hoạt động co bóp của ruột.

Trong số 61 người tham gia, có 50 người sử dụng viên nang SmartPill để theo dõi các chỉ số sinh lý. Những người tham gia đồng thời ghi chép lượng thực phẩm, đồ uống tiêu thụ trong 8 ngày. Nhóm nghiên cứu cũng thu thập mẫu phân và phân tích các chất chuyển hóa của caffeine trong nước tiểu nhằm đánh giá khách quan hơn mức độ tiếp xúc với cà phê.

Những người uống từ 1-5 tách cà phê mỗi ngày trong hơn 3 ngày của giai đoạn theo dõi 8 ngày được xếp vào nhóm uống cà phê thường xuyên. Nhóm còn lại là những người uống ít hơn.

Kết quả cho thấy, nhóm thường xuyên uống cà phê có độ phong phú của hệ vi sinh vật đường ruột cao hơn so với nhóm ít uống. Nói cách khác, trong đường ruột của họ có sự hiện diện đa dạng hơn về các loại vi sinh vật.

Đáng chú ý, nghiên cứu còn ghi nhận những khác biệt về hoạt động sinh lý của đường tiêu hóa. Cụ thể, độ pH trong ruột non của nhóm uống cà phê thường xuyên thấp hơn đáng kể. Bên cạnh đó, nồng độ các chất chuyển hóa caffeine trong nước tiểu càng cao thì hoạt động co bóp của đại tràng càng có xu hướng diễn ra nhiều hơn.

Đây là phát hiện quan trọng bởi cà phê có thể không chỉ liên quan đến thành phần hệ vi sinh mà còn tác động đến cách thức đường ruột vận hành.

Vì sao cà phê có thể kích thích hoạt động của đường ruột?

Thực tế, cảm giác muốn đi vệ sinh sau khi uống cà phê không phải hiện tượng hiếm gặp. Nhiều người nhận thấy hệ tiêu hóa hoạt động tích cực hơn sau tách cà phê buổi sáng. Các nghiên cứu trước đây cũng từng ghi nhận cà phê có khả năng kích thích hoạt động vận động của đại tràng.

Một trong những cơ chế được quan tâm là phản xạ dạ dày - đại tràng (gastrocolic reflex). Đây là phản xạ sinh lý tự nhiên, trong đó hoạt động của dạ dày sau khi tiếp nhận thức ăn hoặc đồ uống có thể kích thích đại tràng tăng co bóp, tạo điều kiện để cơ thể đào thải chất thải.

Cà phê được cho là có thể kích hoạt một số phản ứng liên quan đến quá trình này. Đáng chú ý, tác động kích thích đại tràng không nhất thiết chỉ đến từ caffeine. Một số nghiên cứu trước đây cho thấy cả cà phê có caffeine và cà phê đã khử caffeine đều có thể làm tăng hoạt động vận động của đại tràng ở một số người.

Điều đó cho thấy các hợp chất khác trong cà phê cũng có thể tham gia vào quá trình tác động lên hệ tiêu hóa.

Theo nhóm nghiên cứu Đại học Copenhagen, hoạt động co bóp của đường ruột đóng vai trò quan trọng đối với quá trình tiêu hóa. Những cơn co bóp phối hợp giúp vận chuyển thức ăn và chất thải dọc theo đường tiêu hóa. Khi nhu động ruột hoạt động phù hợp, quá trình đào thải phân cũng được hỗ trợ, góp phần hạn chế tình trạng táo bón.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng co bóp nhiều hơn không đồng nghĩa với đường ruột khỏe hơn trong mọi trường hợp. Hoạt động này cần được duy trì ở mức phù hợp, bởi nhu động ruột bất thường cũng có thể liên quan đến các vấn đề tiêu hóa.

Hệ vi sinh đa dạng có ý nghĩa gì đối với sức khỏe?

Một phát hiện đáng chú ý khác của nghiên cứu là sự khác biệt về hệ vi sinh vật đường ruột giữa những người thường xuyên uống cà phê và nhóm ít uống.

Hệ vi sinh đường ruột là tập hợp hàng nghìn tỷ vi sinh vật sinh sống trong hệ tiêu hóa, bao gồm vi khuẩn, virus, nấm và nhiều loại vi sinh vật khác. Chúng tham gia vào quá trình phân giải thức ăn, chuyển hóa một số chất dinh dưỡng, sản xuất các hợp chất có lợi và tương tác với hệ miễn dịch.

Một hệ vi sinh có thành phần phong phú, đa dạng thường được xem là một đặc điểm có lợi của sức khỏe đường ruột. Sự đa dạng này giúp duy trì cân bằng sinh thái bên trong hệ tiêu hóa và hỗ trợ nhiều chức năng sinh học của cơ thể.

Một số thành phần trong cà phê, đặc biệt là polyphenol, được giới khoa học quan tâm bởi khả năng tương tác với hệ vi sinh đường ruột. Polyphenol là nhóm hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học, được tìm thấy trong cà phê, trà, trái cây và nhiều loại thực phẩm khác.

Một phần các hợp chất này có thể được vi sinh vật đường ruột chuyển hóa thành những chất có hoạt tính sinh học khác. Ngược lại, các hợp chất từ quá trình chuyển hóa của vi sinh vật cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường sống bên trong đường ruột.

Một nghiên cứu khác của nhóm khoa học thuộc APC Microbiome Ireland, công bố trên tạp chí Nature Communications vào tháng 4/2026, cũng ghi nhận mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê có caffeine hoặc đã khử caffeine với những thay đổi trong hệ vi sinh đường ruột, đồng thời xem xét các tác động liên quan đến tâm trạng và căng thẳng.

Những kết quả này cho thấy cà phê là một yếu tố dinh dưỡng đáng quan tâm trong nghiên cứu hệ vi sinh, dù cơ chế tác động cụ thể và lợi ích lâu dài vẫn cần được tiếp tục làm rõ.

Muốn đường ruột khỏe mạnh, không nên chỉ trông chờ vào cà phê

Bên cạnh những phát hiện mới, các chuyên gia y tế vẫn nhấn mạnh vai trò của chế độ ăn uống và sinh hoạt đối với sức khỏe đường ruột.

Theo Viện Quốc gia về Đái tháo đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Hoa Kỳ (NIDDK), táo bón có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như thiếu chất xơ, không uống đủ nước, ít vận động, thói quen nhịn đi vệ sinh hoặc một số bệnh lý và thuốc đang sử dụng.

Để hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện táo bón, cơ quan này khuyến nghị tăng cường thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt; uống đủ nước; duy trì vận động thể chất và hình thành thói quen đi vệ sinh đều đặn.

Đặc biệt, chất xơ có vai trò quan trọng trong việc tăng khối lượng và cải thiện độ mềm của phân, hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã. Việc bổ sung chất xơ nên được thực hiện từ từ để hệ tiêu hóa thích nghi.

Cà phê cũng không phù hợp với tất cả mọi người. Caffeine có thể gây mất ngủ, bồn chồn, hồi hộp hoặc khiến một số người gặp khó chịu ở đường tiêu hóa. Những người nhạy cảm với caffeine hoặc có bệnh lý tiêu hóa cần lưu ý phản ứng của cơ thể và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế khi cần thiết.

Như vậy, nghiên cứu mới không khẳng định cà phê là phương pháp điều trị táo bón hay càng uống nhiều càng tốt. Giá trị đáng chú ý của công trình nằm ở việc cung cấp thêm bằng chứng về mối liên hệ giữa thói quen uống cà phê, hệ vi sinh và hoạt động sinh lý đường ruột. Đây có thể là cơ sở để các nhà khoa học tiếp tục tìm hiểu những phương pháp hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả hơn trong tương lai.

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(Nguồn: QQ)