Đến khoảng 10 giờ sáng, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân có triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy là học sinh một trường liên cấp trên địa bàn nâng tổng số người nhập viện 68 trường hợp.

BS.CKII Lê Thị Phương Trâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, cho biết, đến 10 giờ sáng 19/11, bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 68 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến học sinh Trường TH-THCS-THPT L.K.Q.T.

Trong đó, 54 trường hợp nhập viện điều trị nội trú, 14 trường hợp điều trị ngoại trú. Đến nay, 17 trường hợp đã xuất viện, 1 trường hợp chuyển viện theo yêu cầu. Hiện còn 36 trường hợp đang điều trị, trong đó có 3 trường hợp tại khoa Nhiễm.

Theo BS.Trâm, sức khỏe các bệnh nhân hiện ổn định, triệu chứng đau bụng và tiêu chảy đã giảm. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, từ 0 giờ 30 ngày 17 đến trưa 18/11, bệnh viện tiếp nhận 43 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn ói.

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

Theo báo cáo của UBND phường Long Khánh, các trường hợp nghi ngộ độc xảy ra tại Trường TH-THCS-THPT L.K.Q.T. Ngày 16/11, trường tổ chức bếp ăn tập thể phục vụ 778 học sinh các cấp.

Thực đơn trong ngày gồm hamburger gà, sữa tươi vào buổi sáng; cơm trắng, thịt cốt lết nướng, trứng hấp, cải thìa cà rốt xào, canh rong biển thịt bằm và trái cây vào buổi trưa. Buổi xế, 392 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 ăn khoai lang kén.

Nguồn nguyên liệu chế biến thực phẩm được nhà trường lấy từ các cơ sở trên địa bàn phường Long Khánh và phường Bảo Vinh.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã niêm phong các mẫu lưu thực phẩm ngày 16/11, gửi mẫu thực phẩm sống và chín đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

Đoàn liên ngành Sở Y tế kiểm tra một bếp ăn tại trường học trên địa bàn (ảnh: Sở Y tế)

UBND phường Long Khánh đã thành lập tổ điều tra, tiến hành xác minh các ca bệnh và chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có. Việc xử lý vụ việc sẽ căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Địa phương cũng yêu cầu nhà trường thường xuyên liên hệ phụ huynh để theo dõi sức khỏe học sinh, báo cáo hằng ngày cho đến khi toàn bộ học sinh ổn định sức khỏe và xuất viện, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Siết quản lý bữa ăn bán trú sau vụ nghi ngộ độc

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đồng Nai đã đề nghị UBND các xã, phường phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.

Theo đó, thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc tổ chức, quản lý và kiểm soát chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát.

Các trường phải kiểm soát chặt nguồn cung cấp thực phẩm; thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị tại khu vực bếp ăn, nhà ăn; bảo đảm nguyên tắc bếp ăn một chiều, phòng ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín.

Đoàn liên ngành Sở Y tế kiểm tra một bếp ăn tại trường học trên địa bàn (ảnh: Sở Y tế)

Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với hoạt động tổ chức bữa ăn; chú trọng kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, quy trình giao nhận, chế biến, bảo quản và vận chuyển.

Đáng chú ý, các trường cần phát huy vai trò giám sát của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tồn tại và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, mỗi cơ sở giáo dục phải xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm; thiết lập đầu mối phối hợp với cơ sở y tế và chính quyền địa phương. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc, phải thông báo kịp thời cho cơ quan y tế, tổ chức sơ cứu, cấp cứu và bảo quản mẫu thực phẩm, nguyên liệu cùng hồ sơ liên quan để phục vụ điều tra.