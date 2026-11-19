Ở tuổi 101, cụ ông vẫn duy trì sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn nhờ lối sống khoa học cùng thói quen ăn uống lành mạnh, trong đó có những món ăn quen thuộc được cụ thường xuyên lựa chọn.

Ở tuổi 101, tiến sĩ John Scharffenberg vẫn minh mẫn, tự lái xe, đi nhiều nơi thuyết trình và chia sẻ kiến thức về sức khỏe. Ông cho rằng tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào di truyền mà còn đến từ những thói quen sinh hoạt và ăn uống được duy trì suốt nhiều năm.

Tiến sĩ John Scharffenberg là chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, hiện sống cùng con trai tại North Fork, bang California. Dù đã ngoài 100 tuổi, ông vẫn tích cực làm việc, giảng dạy tại Đại học Loma Linda và quản lý kênh YouTube Viva Longevity với khoảng 135.000 người đăng ký.

Điều đáng chú ý là ông không cho rằng mình sống thọ nhờ yếu tố di truyền. Mẹ ông qua đời ở tuổi 60 vì bệnh Alzheimer, cha mất năm 76 tuổi do đau tim, hai người anh em cũng đã qua đời. Theo vị chuyên gia, lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Dưới đây là 7 thói quen được ông duy trì trong nhiều năm.

Duy trì vận động mỗi ngày: Tiến sĩ Scharffenberg đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hoạt động thể chất, nhất là trong độ tuổi trung niên. Ông cho rằng nhiều người bắt đầu ít vận động khi bước vào giai đoạn 40-70 tuổi, làm tăng nguy cơ suy giảm sức khỏe, theo Express.

Bản thân ông duy trì công việc chân tay tại khu đất rộng ở California, từ xây dựng nhà cửa, làm đường đến chăm sóc các khu vườn với hàng nghìn cây dâu tây và nhiều cây ăn quả. Đây cũng là cách giúp ông duy trì sự dẻo dai.

Không hút thuốc, tránh xa rượu bia: Một trong những nguyên tắc sống của vị chuyên gia là không hút thuốc và không uống rượu. Ông cho rằng thuốc lá gây tổn hại đến nhiều cơ quan trong cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm. Trong khi đó, việc hạn chế rượu bia giúp giảm những nguy cơ sức khỏe liên quan đến đồ uống có cồn.

Duy trì cân nặng hợp lý: Tiến sĩ Scharffenberg áp dụng chế độ ăn giới hạn thời gian, chủ yếu dùng hai bữa sáng và trưa. Ông cho rằng kiểm soát cân nặng có ý nghĩa quan trọng bởi tình trạng thừa cân, béo phì có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật: Bí quyết sống thọ của cụ ông 101 tuổi là ăn chay trường có sử dụng sữa và trứng. Vị chuyên gia đã không ăn thịt từ năm 20 tuổi. Những thực phẩm yêu thích của ông gồm xoài, quả hồng, các loại hạt và khoai tây.

Hạn chế đường bổ sung: Vị chuyên gia này khuyến khích giảm lượng đường trong các món ăn hằng ngày, đặc biệt là bánh ngọt và đồ uống nhiều đường. Thay vì sử dụng siro, ông thường ăn bánh quế yến mạch cùng quả mọng, kem hạt điều và chuối. Theo ông, trái cây nguyên quả vừa cung cấp vị ngọt tự nhiên, vừa bổ sung chất xơ và nhiều dưỡng chất cần thiết.

Hạn chế chất béo bão hòa: Chế độ ăn của Scharffenberg ưu tiên thực phẩm thực vật, hạn chế thịt và các nguồn chất béo bão hòa. Ông cho rằng thay đổi thói quen ăn uống theo hướng lành mạnh có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.