Đây là sự thật mà mọi người cần biết.

Đó chính là không thực hiện ép tim khi thấy có người bị nạn!

Theo BSCKII Trần Nhật Tuân (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm) cho biết, sai lầm đáng lớn nhất khi sơ cứu là thấy người ngừng tim không sơ cứu ngay. Nhiều người lúc này còn cố gắng đưa nạn nhân lên xe máy hoặc ô tô để chở đến bệnh viện ngay lập tức thay vì gọi 115 kết hợp sơ cứu tại chỗ.

"Một người đang ngừng tim thực chất đã coi như tử vong lâm sàng. Nếu không ép tim, cơ hội sống bằng 0%", BSCKII Trần Nhật Tuân nói.

Không những thế, chuyên gia còn nói thẳng: "Gãy xương sườn có thể hồi phục, nhưng chết não thì không thể cứu".

Đây là sự thật mà mọi người cần biết. Trong thực tế cuộc sống, đã có rất nhiều vụ việc đau lòng như vậy. Bác sĩ có thể cứu được 1 người qua cơn nguy kịch nhưng suốt quãng đời còn lại phải sống trong tình trạng thực vật, di chứng tổn thương não không thể phục hồi. Nhất là những người trẻ, để lại bi kịchcho người thân cũng như cả xã hội.

Sai lầm đáng lớn nhất khi sơ cứu là thấy người ngừng tim không sơ cứu ngay.

Ngoài việc không thực hiện ép tim khi thấy người bị nạn còn có những sai lầm khác khi sơ cứu, bác sĩ nhắc mọi người tránh mắc

BSCKII Trần Nhật Tuân chỉ rõ 4 hành động khi sơ cứu cực sai lầm nhưng nhiều người đang mắc:

- Đổ nước, đổ thuốc vào miệng: Hành động này có thể gây sặc, ngạt thở, vô tình dẫn người gặp nạn đến con đường nguy hiểm nhanh hơn.

- Tát mạnh hoặc lay lắc: Điều này có thể làm nặng thêm tình trạng chấn thương cột sống.

- Cạo gió, bấm huyệt, cắt lể: Đây là những hành động vô tác dụng, làm mất thời gian vàng.

- Tự ý bế thốc nạn nhân đi xe máy: Hành động này làm gián đoạn ép tim, nguy hiểm tính mạng.

Thay vì mắc phải những hành động sai lầm ở trên, BSCKII Trần Nhật Tuân khẳng định mọi người cần thực hiện sơ cấp cứu để cứu người. "Những phút đầu tiên rất quan trọng. Sau 4-6 phút không có máu và oxy, tế bào não bắt đầu tổn thương không hồi phục, dẫn đến chết não. Chưa kể, xe cấp cứu cần thời gian di chuyển, nếu không can thiệp ngay thì cơ hội sống bằng 0", BS Tuân nói.

Mỗi người dân nên được trang bị tối thiểu một số kỹ năng sơ cấp cứu để có thể ứng phó với tình huống khẩn cấp trong cuộc sống.

Chuyên gia cho biết thêm, hồi sinh tim phổi có thể cứu sống một mạng người. Nó giúp duy trì bơm máu nhân tạo vì động tác ép tim đóng vai trò "máy bơm tạm thời", đưa oxy từ máu còn lại lên não và tim để duy trì sự sống, tăng cơ hội sống và bảo vệ não bộ, giảm thiểu nguy cơ tử vong hoặc di chứng tàn phế, sống thực vật sau khi cứu sống.

"Mỗi người dân nên được trang bị tối thiểu một số kỹ năng sơ cấp cứu để có thể ứng phó với tình huống khẩn cấp trong cuộc sống", BS Tuân khuyên. Một số kỹ năng sơ cấp cứu bao gồm:

- Hồi sinh tim phổi (CPR) & dùng máy AED: Cứu người ngừng tim

- Xử trí hóc dị vật (Heimlich): Cấp cứu người nghẹn sặc, ngạt thở.

- Cầm máu vết thương: Dùng băng ép xử lý chảy máu nặng.

- Xử trí bỏng cơ bản.

- Xử lý ngất, co giật, đột quỵ

- Cố định chấn thương: Cố định tạm thời nghi ngờ gãy xương, bong gân.

(Ảnh minh họa: Internet)