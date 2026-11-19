Sau nhiều năm điều trị với chẩn đoán chàm, viêm da nhưng không cải thiện, bệnh nhi 9 tuổi được xác định mắc lichen phẳng thể bọng nước.

Bệnh nhi 9 tuổi vừa được chẩn đoán mắc lichen phẳng thể bọng nước (Bullous Lichen Planus), một biến thể hiếm gặp của bệnh lichen phẳng, tại Khoa Da tổng hợp, Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Theo thông tin từ bệnh viện, trẻ khởi phát bệnh từ năm 3 tuổi với các dát, sẩn màu tím hồng xuất hiện lan tỏa trên da toàn thân. Trong nhiều năm, gia đình đã đưa trẻ đến khám và điều trị nhiều lần tại các cơ sở y tế địa phương với chẩn đoán chàm, viêm da nhưng tình trạng không cải thiện rõ rệt.

Khi được tiếp nhận tại Khoa Da tổng hợp, bệnh nhi được thăm khám và chỉ định sinh thiết da. Kết quả giải phẫu bệnh giúp xác định trẻ mắc lichen phẳng thể bọng nước.

Đây là thể bệnh hiếm, đặc trưng bởi các sẩn hoặc mảng màu tím hồng, bề mặt phẳng, hình đa giác; trên nền tổn thương lichen phẳng có thể xuất hiện thêm các bọng nước. Bệnh có thể kéo dài và dễ nhầm lẫn với một số bệnh viêm da khác nếu chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài.

Việc chẩn đoán cần kết hợp đặc điểm lâm sàng với kết quả mô bệnh học. Trong những trường hợp cần thiết, bác sĩ có thể chỉ định thêm xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang để phân biệt với các bệnh bóng nước tự miễn khác, đặc biệt là lichen planus pemphigoides.

Trường hợp trên cho thấy vai trò của các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu, đặc biệt là sinh thiết da và giải phẫu bệnh, đối với những bệnh lý da liễu kéo dài, không đáp ứng điều trị thông thường hoặc có biểu hiện không điển hình.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với những tổn thương da kéo dài, tái phát hoặc điều trị nhiều lần không khỏi. Khi có biểu hiện bất thường, cần đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được thăm khám, xác định đúng bệnh và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.