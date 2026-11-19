Phụ nữ tiền mãn kinh không nên tự ý dùng thuốc nam, thực phẩm chức năng được quảng cáo bổ sung nội tiết, phục hồi buồng trứng khi chưa có tư vấn chuyên môn.

Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk

Ở độ tuổi 45-55, phụ nữ bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh với nhiều thay đổi về nội tiết và sức khỏe. Các biểu hiện thường gặp gồm rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, mất ngủ, dễ cáu gắt, suy giảm ham muốn tình dục... Tuy nhiên, thay vì thăm khám để được tư vấn, điều trị phù hợp, không ít người lựa chọn thuốc nam, thực phẩm chức năng hoặc các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng bổ sung nội tiết tố, trẻ hóa buồng trứng.

Trường hợp chị N.T.H. (45 tuổi, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk) là một ví dụ. Khi nhận thấy sức khỏe có những thay đổi, nghe quảng cáo về sản phẩm hỗ trợ cân bằng nội tiết tố và giảm triệu chứng tiền mãn kinh, chị đã mua về sử dụng nhưng không đạt hiệu quả như mong đợi. Sau đó, chị mới đến cơ sở y tế thăm khám và được bác sĩ tư vấn về những nguy cơ khi tự ý sử dụng sản phẩm chưa được đánh giá phù hợp.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Phú, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp trước khi phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, gắn liền với sự suy giảm chức năng buồng trứng và biến động nồng độ hormone sinh dục nữ. Quá trình này diễn ra từ từ, với những biểu hiện khác nhau như kinh nguyệt không đều, mất ngủ, mệt mỏi, bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, thay đổi tâm trạng và giảm ham muốn tình dục.

Đáng chú ý, suy giảm chức năng buồng trứng trong giai đoạn này là quá trình sinh lý tự nhiên và không thể đảo ngược. Vì vậy, quan niệm sử dụng thuốc nam, thuốc bắc hoặc thực phẩm chức năng có thể phục hồi buồng trứng, đưa hoạt động của cơ quan này trở lại như thời trẻ là không có cơ sở để khẳng định.

Một số sản phẩm có thể hỗ trợ cải thiện sức khỏe hoặc giảm triệu chứng tùy thành phần, nhưng không đồng nghĩa với việc phục hồi chức năng buồng trứng hay đảo ngược quá trình mãn kinh. Các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không được kiểm chứng về thành phần và chất lượng còn tiềm ẩn nguy cơ tác dụng phụ, tương tác với thuốc đang sử dụng và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Đức Phú khuyến cáo, phụ nữ không nên tự ý mua thuốc nam, thuốc tây hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc để điều trị triệu chứng tiền mãn kinh. Khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm hỗ trợ, cần trao đổi với bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn về thành phần, hiệu quả và nguy cơ.

Hiện nay, liệu pháp hormone mãn kinh là một trong những phương pháp có hiệu quả đối với các triệu chứng ở những phụ nữ phù hợp. Liệu pháp này có thể giúp cải thiện tình trạng bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, rối loạn giấc ngủ do triệu chứng vận mạch và góp phần bảo vệ mật độ xương. Tuy nhiên, không phải phụ nữ nào bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh cũng cần sử dụng phương pháp này.

Việc chỉ định phải căn cứ vào độ tuổi, thời điểm mãn kinh, triệu chứng, tiền sử bệnh lý và các yếu tố nguy cơ của từng người. Liệu pháp hormone có những chống chỉ định và nguy cơ tác dụng phụ nhất định, trong đó có thể liên quan đến huyết khối, tim mạch, đột quỵ hoặc ung thư vú, ung thư nội mạc tử cung. Do đó, người bệnh cần được bác sĩ thăm khám, đánh giá trước khi điều trị và theo dõi định kỳ trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh điều trị khi có chỉ định, phụ nữ cần duy trì chế độ ăn uống khoa học, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, tăng cường thực phẩm giàu canxi, vitamin D, tập luyện thường xuyên, ngủ đủ giấc và hạn chế hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia. Khám sức khỏe định kỳ cũng giúp phát hiện sớm những bất thường và lựa chọn cách chăm sóc phù hợp, thay vì tự ý sử dụng sản phẩm theo lời truyền miệng hoặc quảng cáo thiếu căn cứ.