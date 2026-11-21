Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, lựa chọn đồ uống phù hợp cũng là cách đơn giản giúp mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe gan.

Dưới đây là 3 loại nước được cho là tốt nhất cho gan.

Nước lọc

Nước lọc là thức uống không thể thiếu đối với cơ thể. Dù không chứa các hoạt chất đặc biệt như chất chống oxy hóa, việc uống đủ nước giúp duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan, trong đó có gan và thận.

Gan đảm nhiệm quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng, xử lý các chất có hại và sản xuất mật. Trong khi đó, thận cần đủ nước để lọc máu, tạo nước tiểu và bài tiết các chất chuyển hóa ra ngoài.

Một lợi ích khác của việc uống nước lọc là giúp hạn chế tiêu thụ những loại đồ uống nhiều đường như: nước ngọt, trà sữa, nước trái cây đóng chai. Đây đều là những nguồn cung cấp đường và năng lượng dư thừa, có thể góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và gan nhiễm mỡ.

Đặc biệt, việc thay thế nước ngọt bằng nước lọc là thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa đối với người đang có nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Mỗi người nên uống nước đều đặn trong ngày, tùy theo thể trạng, mức độ vận động và điều kiện thời tiết. Không nên cố uống thật nhiều nước với suy nghĩ có thể giúp gan thải độc nhanh hơn.

Cà phê không đường

Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn là một trong những thức uống được giới khoa học quan tâm khi nghiên cứu về sức khỏe gan.

Cà phê nguyên chất là loại đồ uống tốt cho gan.

Theo các nghiên cứu được Hiệp hội Nghiên cứu bệnh gan Hoa Kỳ (AASLD) đề cập, thói quen uống cà phê có liên quan đến nguy cơ thấp hơn mắc xơ gan, xơ hóa gan tiến triển và ung thư biểu mô tế bào gan.

Cà phê chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi, trong đó có polyphenol và các chất chống oxy hóa. Những hợp chất này được cho là có khả năng tham gia điều hòa phản ứng viêm, hạn chế stress oxy hóa và góp phần bảo vệ tế bào gan.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính thấp hơn so với người không uống. Tuy nhiên, đây chủ yếu là các mối liên quan được ghi nhận qua nghiên cứu, chưa đủ để khẳng định cà phê trực tiếp ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh gan.

Để tận dụng lợi ích tiềm năng, nên ưu tiên cà phê nguyên chất, không thêm đường, sữa đặc. Không nên lạm dụng cà phê, đặc biệt ở người dễ mất ngủ, hồi hộp, tim đập nhanh hoặc nhạy cảm với caffeine.

Trà xanh

Trà xanh là thức uống quen thuộc trong đời sống người Việt, đồng thời chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.

Thành phần đáng chú ý trong trà xanh là catechin, đặc biệt là EGCG (epigallocatechin gallate). Đây là nhóm polyphenol có đặc tính chống oxy hóa, được nghiên cứu về khả năng hạn chế tổn thương tế bào do các gốc tự do và phản ứng viêm.

Một số nghiên cứu quan sát cho thấy việc uống trà có thể liên quan đến nguy cơ thấp hơn mắc gan nhiễm mỡ và một số bệnh lý gan. Các nhà khoa học cho rằng những hợp chất chống oxy hóa trong trà có thể góp phần hỗ trợ quá trình bảo vệ tế bào gan.

Tuy nhiên, cần phân biệt trà xanh pha uống thông thường với các sản phẩm chiết xuất trà xanh cô đặc. Việc sử dụng liều cao các sản phẩm bổ sung chứa EGCG đã được ghi nhận có thể gây tổn thương gan ở một số người.

Vì vậy, nên uống trà xanh pha loãng, không thêm đường và sử dụng với lượng vừa phải. Không nên tự ý mua viên uống chiết xuất trà xanh với quảng cáo thải độc, giảm mỡ gan.

Bên cạnh việc lựa chọn đồ uống phù hợp, mỗi người cần hạn chế các yếu tố có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan, cụ thể: - Hạn chế rượu bia. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tổn thương tế bào gan, dẫn đến viêm gan do rượu, xơ hóa và xơ gan. - Hạn chế loại nước ngọt, trà sữa và đồ uống nhiều đường. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa. - Không nên tự ý sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng hoặc sản phẩm quảng cáo có công dụng thải độc gan khi chưa có tư vấn chuyên môn.



