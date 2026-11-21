Mùa đông, nhiều người thường cảm thấy cơ thể uể oải, chân tay nặng nề dù đã ngủ đủ giấc. Bên cạnh việc duy trì vận động và nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung thực phẩm giàu kali cũng là cách giúp cân đối dinh dưỡng trong những ngày lạnh.

Mệt mỏi, thiếu sức sống là tình trạng nhiều người gặp phải khi thời tiết chuyển lạnh. Một trong những dưỡng chất cần chú ý trong chế độ ăn mùa đông là kali - khoáng chất đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và quá trình duy trì cân bằng điện giải.

Kali giúp cơ bắp co duỗi bình thường, hỗ trợ dẫn truyền thần kinh và góp phần điều hòa huyết áp. Khi cơ thể thiếu kali, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi, yếu cơ, chuột rút hoặc rối loạn nhịp tim.

Vào mùa đông, thói quen ăn uống cũng có thể thay đổi. Nhiều gia đình thường xuyên sử dụng các món thịt hầm, đồ muối chua, lẩu và nước chấm đậm vị, khiến lượng natri nạp vào tăng lên. Trong khi đó, việc ăn ít rau xanh, củ quả có thể khiến khẩu phần thiếu cân đối về khoáng chất.

Thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm, mọi người nên đa dạng hóa thực đơn, tăng cường rau củ và lựa chọn những nguồn cung cấp kali tự nhiên. Dưới đây là 4 loại thực phẩm quen thuộc được bài viết gợi ý.

1. Rau bina

Rau bina (cải bó xôi) là một trong những loại rau có hàm lượng kali đáng chú ý. Theo số liệu được bài viết dẫn lại, 100g rau bina tươi chứa khoảng 510-558mg kali.

Không chỉ cung cấp kali, loại rau này còn chứa nhiều vitamin và các hợp chất có lợi cho cơ thể. Rau bina trồng vào mùa lạnh thường có lá dày, vị ngọt hậu và ít vị chát hơn.

Để chế biến, có thể chần rau trong nước sôi khoảng 10-20 giây, sau đó vớt ra để ráo rồi xào nhanh với tỏi hoặc trộn salad. Việc chần rau trước khi chế biến giúp giảm một phần axit oxalic tự nhiên có trong rau.

Tuy nhiên, không nên luộc rau quá lâu hoặc ngâm trong nước quá nhiều để hạn chế thất thoát các vitamin và khoáng chất hòa tan.

2. Khoai tây

Khoai tây là thực phẩm quen thuộc, dễ mua và có thể chế biến thành nhiều món ăn. Theo bài viết, hàm lượng kali trong khoai tây dao động khoảng 342-484mg/100g, tùy loại và nguồn dữ liệu.

So với gạo trắng, khoai tây cung cấp lượng kali cao hơn đáng kể. Vì vậy, đây là lựa chọn phù hợp để đa dạng hóa nguồn tinh bột trong bữa ăn.

Tuy nhiên, một sai lầm thường gặp là vừa ăn khoai tây như món rau, vừa ăn cơm như bình thường. Điều này có thể khiến tổng lượng tinh bột trong bữa ăn tăng lên.

Cách sử dụng hợp lý là dùng khoai tây thay thế một phần cơm. Có thể hấp, luộc hoặc nướng khoai tây nguyên vỏ sau khi rửa sạch. Ngoài ra, khoai tây thái lát dày, áp chảo với ít dầu cũng là một lựa chọn.

Việc thay thế một phần cơm bằng khoai tây giúp bổ sung thêm kali và tạo sự đa dạng cho khẩu phần ăn. Dù vậy, cần chú ý khẩu phần và cách chế biến để tránh nạp quá nhiều năng lượng từ dầu mỡ.

3. Khoai môn

Khoai môn cũng là loại củ đáng chú ý trong thực đơn mùa đông. Theo số liệu được bài viết đề cập, 100g khoai môn chứa khoảng 300-430mg kali, cao hơn đáng kể so với gạo trắng.

Khoai môn có kết cấu mềm, bở, vị ngọt nhẹ sau khi nấu chín. Loại củ này còn cung cấp tinh bột và chất xơ, giúp đa dạng hóa nguồn thực phẩm trong bữa ăn.

Một ưu điểm khác là khoai môn có thể chế biến đơn giản mà không cần sử dụng nhiều gia vị. Cách phổ biến nhất là hấp chín, sau đó ăn trực tiếp hoặc dùng thay thế một phần cơm.

Khi chế biến, cần nấu chín kỹ khoai môn. Không nên ăn sống hoặc ăn khi khoai chưa chín vì có thể gây kích ứng, ngứa miệng và cổ họng. Đối với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, nên ăn lượng vừa phải và theo dõi phản ứng của cơ thể.

4. Nấm khẩu bắc

Nấm khẩu bắc (nấm mỡ trắng) là thực phẩm có thể bổ sung vào thực đơn mùa đông nhờ hương vị thơm ngon và hàm lượng kali tương đối cao.

Bài viết lưu ý, con số 3.106mg kali/100g thường được chia sẻ trên mạng là số liệu của nấm khô, không phải nấm tươi. Với nấm tươi, hàm lượng kali vào khoảng 307mg/100g, theo dữ liệu được dẫn trong bài.

Ngoài kali, nấm còn cung cấp một số vitamin, khoáng chất và chất xơ, trong khi lượng năng lượng tương đối thấp.

Nấm khẩu bắc có thể thái lát, áp chảo với một chút dầu đến khi các cạnh chuyển vàng nhẹ, sau đó thêm hạt tiêu đen. Một cách chế biến khác là xào nấm với trứng hoặc kết hợp cùng các loại rau củ.

Nấm có vị ngọt tự nhiên, vì vậy không cần sử dụng quá nhiều muối, nước mắm hay gia vị để tạo hương vị cho món ăn.

Đặc biệt, với những người có thói quen ăn mặn, việc tăng cường rau củ và nấm trong khẩu phần, đồng thời giảm lượng muối, có thể góp phần cải thiện sự cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Ăn đa dạng, bổ sung kali đúng cách để duy trì sức khỏe mùa lạnh

Bốn loại thực phẩm trên có thể được kết hợp linh hoạt trong thực đơn hằng tuần. Rau bina giúp bổ sung kali từ nhóm rau lá xanh; khoai tây và khoai môn cung cấp thêm tinh bột cùng khoáng chất; trong khi nấm khẩu bắc vừa tăng hương vị, vừa bổ sung dưỡng chất.

Mọi người có thể thay đổi cách chế biến để tránh nhàm chán, chẳng hạn dùng rau bina làm món xào hoặc salad, hấp khoai tây thay một phần cơm, chế biến khoai môn thành món hấp và bổ sung nấm vào các món trứng, canh hoặc xào.

Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối giữa rau xanh, củ quả, thực phẩm giàu protein và các nhóm thực phẩm khác. Đồng thời, nên hạn chế đồ muối chua, thực phẩm chế biến sẵn và các loại nước chấm quá mặn.

Cần lưu ý, mệt mỏi vào mùa đông không đồng nghĩa với việc cơ thể thiếu kali. Tình trạng này còn có thể liên quan đến thiếu ngủ, ít vận động, thiếu máu, rối loạn tuyến giáp hoặc nhiều vấn đề sức khỏe khác. Nếu cảm giác mệt mỏi kéo dài, kèm yếu cơ hoặc các biểu hiện bất thường, nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Đặc biệt, người mắc bệnh thận hoặc đang sử dụng thuốc có ảnh hưởng đến nồng độ kali cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi chủ động tăng lượng kali trong chế độ ăn.

Một chế độ dinh dưỡng hợp lý, kết hợp vận động thường xuyên và nghỉ ngơi đầy đủ mới là nền tảng giúp cơ thể duy trì thể lực, thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: QQ)