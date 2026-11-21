Không cần những động tác quá nhanh hay cường độ cao, bộ môn có nguồn gốc từ Trung Quốc này vẫn có thể giúp cơ thể rèn luyện sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng và độ linh hoạt.

Nếu nhắc đến những bộ môn giúp cơ thể dẻo dai, nhiều người thường nghĩ ngay đến yoga hoặc pilates. Tuy nhiên, còn một hình thức vận động khác cũng đáng chú ý: Thái Cực Quyền (Tai Chi). Với những động tác chậm rãi, liên tục và có kiểm soát, bộ môn này không chỉ giúp người tập thư giãn mà còn tác động đến nhiều khía cạnh của thể lực.

Theo Harvard Health Publishing, Thái Cực Quyền có thể hỗ trợ duy trì sức mạnh cơ bắp, độ linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng. Đây cũng là hình thức vận động ít tác động mạnh lên khớp, phù hợp với cả những người không có nền tảng thể lực tốt.

Vì sao Thái Cực Quyền có thể giúp cơ thể khỏe và linh hoạt hơn?

Thái Cực Quyền có nguồn gốc từ võ thuật Trung Quốc, thường được thực hiện bằng những chuỗi động tác chậm, mềm mại và nối tiếp nhau. Người tập cần phối hợp chuyển động của tay, chân, thân mình với nhịp thở, đồng thời kiểm soát tư thế và trọng tâm cơ thể.

Khác với việc chỉ tập trung vào một nhóm cơ, các động tác của Thái Cực Quyền đòi hỏi nhiều bộ phận cùng phối hợp. Người tập thường phải chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia, giữ tư thế trong một khoảng thời gian hoặc xoay thân mình một cách có kiểm soát. Những chuyển động này giúp cơ bắp tham gia vào quá trình giữ tư thế và thực hiện hoạt động.

Thái Cực Quyền có thể hỗ trợ duy trì sức mạnh cơ bắp, độ linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng.

Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp đăng trên tạp chí BMJ Open Sport & Exercise Medicine năm 2021 đã xem xét 31 nghiên cứu, trong đó 21 nghiên cứu được đưa vào phân tích gộp. Kết quả cho thấy người tập Thái Cực Quyền có sự cải thiện ở một số chỉ số thể lực, bao gồm lực bóp tay, khả năng đi bộ trong 6 phút, thời gian đứng bằng một chân và độ linh hoạt của vùng cột sống ngực - thắt lưng.

Cụ thể, thời gian đứng một chân tăng trung bình khoảng 6,41 giây, trong khi chỉ số đo độ linh hoạt cột sống ngực - thắt lưng tăng khoảng 2,33 cm. Đây là những kết quả cho thấy bộ môn này có thể hỗ trợ khả năng kiểm soát cơ thể và thực hiện các chuyển động linh hoạt hơn.

Không chỉ rèn luyện cơ bắp, Thái Cực Quyền còn giúp cải thiện thăng bằng

Một điểm đáng chú ý của Thái Cực Quyền là người tập thường xuyên phải thay đổi tư thế, chuyển trọng tâm và duy trì sự ổn định khi di chuyển. Điều này tạo cơ hội rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, đặc biệt là khi đứng hoặc bước đi.

Theo Harvard Health Publishing, bộ môn này giúp cải thiện khả năng cảm nhận vị trí cơ thể trong không gian – một năng lực có vai trò quan trọng đối với việc giữ thăng bằng. Khi phối hợp cùng các chuyển động của cơ bắp và khớp, khả năng này giúp cơ thể điều chỉnh tư thế tốt hơn khi di chuyển hoặc gặp tình huống mất ổn định.

Đây cũng là lý do Thái Cực Quyền thường được nghiên cứu ở người lớn tuổi. Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp đăng trên PubMed năm 2021, tổng hợp 27 nghiên cứu với 2.580 người cao tuổi, ghi nhận Thái Cực Quyền có lợi ích đối với một số chỉ số sức mạnh chi dưới và khả năng vận động so với nhóm đối chứng.

Tuy nhiên, hiệu quả có thể khác nhau tùy độ tuổi, thể trạng, cách tập và thời gian luyện tập. Thái Cực Quyền cũng không thay thế hoàn toàn các bài tập tăng sức mạnh với mức kháng lực phù hợp nếu mục tiêu là phát triển cơ bắp rõ rệt.

Người mới bắt đầu nên tập như thế nào?

Theo Harvard Health Publishing, nhiều chương trình Thái Cực Quyền được nghiên cứu thường kéo dài ít nhất 12 tuần, kết hợp các buổi hướng dẫn với việc tự luyện tập tại nhà. Người mới nên bắt đầu bằng những động tác cơ bản, tập chậm để làm quen với cách chuyển trọng tâm và phối hợp tay chân.

Nên chọn không gian bằng phẳng, đủ rộng, mang giày có độ bám tốt để hạn chế trượt ngã. Nếu cảm thấy đau, chóng mặt hoặc khó chịu khi tập, người tập cần dừng lại và điều chỉnh cường độ. Người có bệnh lý xương khớp, tim mạch hoặc vấn đề sức khỏe cần lưu ý nên hỏi ý kiến chuyên gia y tế trước khi bắt đầu.