Đi bộ 30 phút mỗi ngày là thói quen đơn giản nhưng mang lại lợi ích toàn diện cho tim mạch, cân nặng, tinh thần và tuổi thọ...

Đi bộ là thói quen tốt. (Ảnh: ITN)

Đi dạo là chìa khóa tìm lại sức khỏe

Ông Đương (66 tuổi) từng là một kỹ sư bận rộn, cả ngày mải mê với bản vẽ và số liệu. Cơ thể ông cũng theo năm tháng và áp lực công việc dần xuất hiện dấu hiệu cảnh báo, huyết áp cao và mỡ máu cao trở thành “bạn thân”. Leo vài tầng cầu thang đã thở một cách khó nhọc, chất lượng cuộc sống không còn như trước.

Một cơ hội tình cờ, ông nghe bác sĩ giải thích về lợi ích của việc đi bộ tại buổi nói chuyện sức khỏe cộng đồng. Bác sĩ nhấn mạnh rằng, đi bộ tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến tác động tích cực cho sức khỏe của người trung và cao tuổi. Cảm thấy tò mò, ông bắt đầu hành trình đi bộ của mình.

Mỗi buổi chiều, ông đều thong thả đi bộ vài chục phút trong khu dân cư. Vài tháng sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Ông nhận thấy tinh thần mình tốt hơn rất nhiều, khi đi tái khám tại bệnh viện, huyết áp và mỡ máu cũng giảm rõ rệt. Sự thay đổi này khiến ông tin chắc rằng, đi bộ chính là chìa khóa giúp ông lấy lại sức khỏe.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

Khi đi bộ, tim cần cung cấp nhiều oxy và chất dinh dưỡng hơn cho cơ thể, luyện tập khả năng co bóp và giãn nở của tim, khiến tim trở nên khỏe mạnh hơn. Đồng thời, đi bộ cũng thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm độ nhớt của máu, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, từ đó hiệu quả trong việc phòng ngừa các bệnh tim mạch.

Giúp ổn định huyết áp

Đối với những người bị cao huyết áp, đi bộ làm giãn mạch, giảm sức cản của mạch ngoại biên, từ đó hạ huyết áp. Hơn nữa, đi bộ là một hình thức tập thể dục nhẹ nhàng, không gây ra những biến động lớn về huyết áp như một số bài tập mạnh, nên phù hợp với hầu hết bệnh nhân cao huyết áp.

Đi bộ còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất một cách tích cực. Bộ môn này tuy không thể tiêu hao nhiều calo nhanh chóng như chạy bộ hay tập aerobic, nhưng nếu kiên trì lâu dài, cũng có hiệu quả đáng kể trong việc giảm cân.

Khi đi bộ, cơ thể sẽ tiêu hao năng lượng, và theo thời gian tập luyện, cơ thể sẽ dần sử dụng dự trữ mỡ để cung cấp năng lượng. Thêm vào đó, sau khi đi bộ, quá trình trao đổi chất của cơ thể sẽ duy trì ở mức cao trong một khoảng thời gian, tiếp tục tiêu hao calo.

Điều chỉnh đường huyết

Đi bộ có thể cải thiện độ nhạy cảm với insulin của cơ thể, giúp các tế bào cơ thể hấp thụ và sử dụng glucose tốt hơn, từ đó hạ đường huyết. Đồng thời, đi bộ cũng giúp giảm cân, và việc giảm cân cũng hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Bảo vệ xương khớp

Một mặt, đi bộ có thể tăng cường mật độ xương. Khi đi bộ, trọng lượng cơ thể sẽ tạo áp lực lên xương, kích thích quá trình trao đổi chất của tế bào xương, tăng một lượng xương mới, từ đó nâng cao mật độ xương và phòng chống loãng xương.

Mặt khác, đi bộ còn giúp giảm đau khớp. Với một số người bị bệnh về khớp, vận động mạnh làm tăng gánh nặng lên khớp, nhưng đi bộ lại là một hình thức vận động khá nhẹ nhàng và có lợi.

Khi đi bộ, hoạt động của khớp thúc đẩy dòng chảy dịch khớp, cung cấp dinh dưỡng cho sụn khớp, tăng cường sự linh hoạt của khớp. Đồng thời, đi bộ cũng rèn luyện các cơ xung quanh khớp, tăng khả năng bảo vệ của cơ đối với khớp, giảm áp lực lên khớp.

Tốt cho tinh thần

Những người đi bộ ngoài trời 90 phút, so với những người ngồi trong nhà, hoạt động ở vùng não liên quan đến lo âu giảm đáng kể. (Ảnh: ITN)

Một nghiên cứu của Đại học Stanford ở Mỹ phát hiện, những người đi bộ ngoài trời 90 phút, so với những người ngồi trong nhà, hoạt động ở vùng não liên quan đến lo âu giảm đáng kể.

Khi đi dạo, cơ thể sẽ tiết ra endorphin, chất này được gọi là “hormone hạnh phúc”, giúp tạo cảm giác vui vẻ và thư giãn, giảm căng thẳng và lo lắng.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Đi dạo giúp thúc đẩy lưu thông máu và trao đổi chất trong cơ thể, làm cơ thể đạt trạng thái mệt mỏi vừa phải, từ đó dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu hơn.

Mặc dù đi bộ là một hình thức tập thể dục an toàn và hiệu quả đối với hầu hết mọi người, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Đối với những người khỏe mạnh hoặc những người mắc một số bệnh mạn tính nhẹ (như cao huyết áp nhẹ, tiểu đường, v.v.), đi bộ là một hình thức tập luyện đáng khuyến khích. Nên đi bộ với cường độ trung bình ít nhất 150 phút mỗi tuần, có thể chia thành nhiều khoảng thời gian khác nhau.

Còn đối với những người mắc bệnh tim mạch nghiêm trọng hoặc bệnh khớp nặng, hoặc khó khăn trong việc di chuyển, đi bộ sẽ làm tăng gánh nặng cho tim, dẫn đến tình trạng trở nên xấu đi; đối với người bị bệnh khớp nặng, đi bộ quá nhiều làm tổn thương khớp nặng hơn. Do đó, họ cần tập luyện dưới sự đánh giá và hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo tập luyện an toàn và hiệu quả.

Theo health.com