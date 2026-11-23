Năm 1988, giữa lúc đất nước còn bộn bề khó khăn, ngành y tế TP.HCM thiếu thốn đến mức không có cả chỉ khâu chuyên dụng cho trẻ em, thuốc kháng sinh và thuốc sát trùng cũng không đầy đủ. Thế nhưng, trong điều kiện tưởng chừng không thể ấy, khoảng 70 chuyên gia y tế đã cùng làm được điều kỳ diệu...

Không có đủ vật tư y tế cho một ca mổ lịch sử

Ngày 25/2/1981, tại Sa Thầy, Kon Tum, hai bé trai Nguyễn Việt và Nguyễn Đức chào đời trong tình trạng song sinh dính liền. Hai anh em chung phần bụng chậu, bộ phận sinh dục, hậu môn, có hai chân và một chân cụt. Cặp song sinh sau đó được đưa vào TP.HCM điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện Từ Dũ.

Những năm tháng đầu đời của hai đứa trẻ gắn liền với bệnh viện và sự chăm sóc của các y bác sĩ. Tuy nhiên, biến cố lớn xảy ra vào năm 1986, khi Nguyễn Việt lên cơn co giật, hôn mê và rơi vào tình trạng sống thực vật. Việt thường xuyên bị sặc, ngưng thở, phải cấp cứu nhiều lần. Tình trạng nguy kịch của người anh không chỉ đe dọa tính mạng chính mình mà còn đặt Nguyễn Đức vào tình thế hiểm nghèo vì hai cơ thể vẫn dính liền.

Trước tình thế đó, phẫu thuật tách rời trở thành lựa chọn mang tính sống còn. Nhưng đây không phải một ca mổ thông thường. Hai đứa trẻ có nhiều bộ phận dùng chung, cấu trúc giải phẫu vô cùng phức tạp. Việc tách rời đòi hỏi bác sĩ phải tính toán chính xác cách phân chia các cơ quan, hệ thống mạch máu, thần kinh, tiêu hóa, tiết niệu và khả năng duy trì sự sống cho từng cơ thể sau phẫu thuật.

Thử thách lớn hơn nữa nằm ở thời điểm thực hiện. Năm 1988, Việt Nam vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lệnh cấm vận, điều kiện kinh tế và y tế vô cùng khó khăn. Theo hồi tưởng của GS.BS Trần Đông A, trưởng kíp phẫu thuật, thời điểm ấy, ngành y tế thiếu thốn đến mức không có cả chỉ khâu dành riêng cho trẻ em. Thuốc kháng sinh yếu, thuốc sát trùng phổ rộng cũng thiếu, phương tiện chẩn đoán hình ảnh gần như không có.

Hãy thử hình dung: một ca phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác đến từng milimet, có thể quyết định sự sống còn của hai đứa trẻ, lại được chuẩn bị trong điều kiện thiếu thốn những vật tư y tế cơ bản nhất. Với một ca mổ thông thường, đó đã là trở ngại lớn. Với một ca tách song sinh dính liền phức tạp, thử thách ấy càng vượt xa những gì người ta có thể tưởng tượng.

Để có đủ phương tiện thực hiện đại phẫu, ngành y tế TP.HCM đã vận động sự hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản. Nguồn viện trợ giúp bổ sung những thiết bị, vật tư cần thiết cho ca mổ. Một số chuyên gia Nhật Bản cũng tham gia hỗ trợ chuyên môn.

Nhưng thiết bị có thể được viện trợ, vật tư có thể được bổ sung, còn những quyết định quan trọng nhất trên bàn mổ vẫn cần đến trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh của người thầy thuốc.

Những cuộc hội chẩn cân não trước giờ sinh tử

Dưới sự chỉ đạo của cố Viện sĩ, Tiến sĩ, bác sĩ Dương Quang Trung, ngành y tế TP.HCM quyết định thực hiện ca mổ ngay tại Việt Nam. GS.BS Trần Đông A được giao trọng trách trưởng kíp phẫu thuật.

Để chuẩn bị cho cuộc đại phẫu, các bác sĩ phải nghiên cứu tài liệu về những trường hợp song sinh dính liền tương tự trên thế giới, đồng thời tổ chức nhiều cuộc hội chẩn để tìm ra phương án tối ưu.

Từ tháng 6/1988, những cuộc họp chuyên môn liên tục diễn ra. Các chuyên gia phải đặt ra những câu hỏi vô cùng khó khăn: Nếu hai đứa trẻ dùng chung cơ quan nào đó thì sẽ phân chia ra sao? Làm thế nào để sau khi tách, mỗi cơ thể vẫn có thể duy trì chức năng sống? Có thể cứu được cả hai hay phải chấp nhận hy sinh một người để người còn lại có cơ hội sống?

Một trong những vấn đề khiến ê kíp đặc biệt đau đầu là hệ tiết niệu. Kết quả chẩn đoán ban đầu khiến các bác sĩ lo ngại hai bé chỉ có một khối thận chung nằm thấp trong vùng chậu. Nếu đúng như vậy, việc phân chia cơ quan này sẽ khiến cả hai có nguy cơ suy thận.

Trong khi đó, phương án dành toàn bộ cơ quan cho Đức và chạy thận nhân tạo cho Việt cũng rất khó khả thi do tình trạng sức khỏe và những nguy cơ sau phẫu thuật.

Các bác sĩ thậm chí đã phải tính đến kịch bản đau lòng: nếu thực sự chỉ có một khối thận chung, việc ưu tiên cứu Đức có thể là lựa chọn duy nhất để ít nhất một đứa trẻ được sống.

Nhưng bài toán không dừng lại ở đó. Hậu môn, đại tràng, bàng quang và bộ phận sinh dục của hai anh em cũng có những cấu trúc đan xen phức tạp. Nếu chia không đúng vị trí, các phần cơ thể còn lại có thể không được cung cấp đủ máu, mất chức năng hoặc hoại tử.

Trong quá trình chuẩn bị, những tài liệu chẩn đoán hình ảnh từ Nhật Bản giúp các bác sĩ phát hiện hai anh em thực tế có hai khối thận riêng biệt nằm trong vùng chậu. Phát hiện này tháo gỡ một trong những nút thắt lớn nhất, mở ra thêm cơ hội để bảo tồn sự sống cho cả hai.

Các bác sĩ còn chế tạo một mô hình búp bê mô phỏng cơ thể Việt - Đức để thực hành phương án phẫu thuật trước ngày chính thức lên bàn mổ. Chính quá trình thử nghiệm này giúp họ phát hiện những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch, từ cấu trúc giải phẫu đến việc bố trí phòng mổ.

Đáng chú ý, GS Trần Đông A không lựa chọn cách áp đặt phương án của mình mà khuyến khích các đồng nghiệp tranh luận, phân tích mọi khả năng. Ông hiểu rằng với một ca mổ chưa từng có tiền lệ, không ai được phép chủ quan. Mỗi ý kiến chuyên môn đều có thể giúp ê kíp nhìn thấy một nguy cơ mà người khác chưa nhận ra.

17 giờ cân não và những quyết định quyết định số phận hai đứa trẻ

Ngày 4/10/1988, ca đại phẫu lịch sử chính thức diễn ra tại Bệnh viện Từ Dũ. Khoảng 70 giáo sư, bác sĩ và nhân viên y tế tham gia, với sự phối hợp của các chuyên gia Việt Nam, Nhật Bản và một số quốc gia khác.

Các phẫu thuật viên chính gồm GS.BS Trần Đông A, GS.BS Văn Tần, GS.BS Trần Thành Trai, BS Võ Văn Thành, BS Lê Kính cùng nhiều chuyên gia khác. Bên cạnh những người trực tiếp cầm dao mổ là cả một hệ thống gây mê hồi sức, tim mạch, xét nghiệm, điều dưỡng, dụng cụ viên và nhiều bộ phận hỗ trợ.

Ngay từ những phút đầu, thử thách đã xuất hiện. Khi ê kíp tiến hành tiền mê cho Nguyễn Đức, Nguyễn Việt bất ngờ lên cơn co giật, nhịp tim tăng gần 200 lần/phút. Các bác sĩ gây mê hồi sức và tim mạch lập tức tập trung xử trí, trong khi các phẫu thuật viên phải sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp.

GS Trần Đông A từng kể lại cảm giác căng thẳng khi theo dõi các chỉ số sinh tồn của Việt. Nếu xuất hiện dấu hiệu suy tim, ông sẽ phải lập tức tiến hành phẫu thuật. Khoảng thời gian chờ đợi để Việt qua cơn nguy kịch là những phút giây nặng nề đối với người trưởng kíp.

Khi tình trạng của Việt ổn định, các bác sĩ mới tiếp tục bước vào phần việc đầy thách thức nhất: tách rời những cấu trúc cơ thể dùng chung.

Đặc biệt, công đoạn xử lý vùng xương chậu đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối. Các bác sĩ phải đục xương nhưng đồng thời bảo vệ những cấu trúc thần kinh, mạch máu và cơ quan sinh dục của Đức. Một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng cơ thể và tương lai của cậu bé.

Theo hồi tưởng của GS Trần Đông A, khi các đồng nghiệp Lê Kính, Võ Văn Thành thực hiện công đoạn đục xương, ông đã đặt ngón tay trỏ vào vị trí cần bảo vệ để hướng dẫn đường đi của mũi đục. Nếu dụng cụ đi lệch, chính ngón tay ông có thể phải chịu tổn thương thay vì những cấu trúc quan trọng của đứa trẻ.

Một chi tiết khác thể hiện rõ tư duy phẫu thuật và sự sáng tạo của ê kíp là phương án xử lý đường tiêu hóa cho Nguyễn Đức. Do cấu trúc đại tràng và hậu môn chung có hệ thống mạch máu phức tạp, các bác sĩ phải tìm cách bảo đảm đoạn ruột còn lại vừa được nuôi dưỡng, vừa có thể hoạt động sau phẫu thuật.

GS Trần Đông A đưa ra phương án xoay lại toàn bộ phần ruột của Đức từ tá tràng trở xuống, đưa một đoạn đại tràng sang vị trí khác trong ổ bụng để tạo điều kiện tái lập đường tiêu hóa. Đây là quyết định đòi hỏi kiến thức giải phẫu sâu sắc, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng hình dung cấu trúc cơ thể sau khi tách.

Điều đáng nói, những quyết định ấy được đưa ra trong bối cảnh các bác sĩ không có đầy đủ phương tiện hiện đại như ngày nay. Không có hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến để quan sát mọi cấu trúc bên trong cơ thể, không có sẵn đầy đủ vật tư phẫu thuật chuyên dụng. Bù lại, họ có kiến thức, kinh nghiệm, khả năng phối hợp và sự tập trung cao độ.

Sau khoảng 17 giờ phẫu thuật theo một số tư liệu hồi tưởng, hai cơ thể chính thức được tách rời.

Đó là khoảnh khắc giải tỏa sức ép khổng lồ đè nặng lên cả ê kíp. Một cuộc phẫu thuật tưởng chừng không thể thực hiện trong điều kiện thiếu thốn đã trở thành hiện thực.

Kỳ tích không chỉ nằm trên bàn mổ

Ca phẫu thuật Việt - Đức gây tiếng vang lớn trong nước và quốc tế. Năm 1991, thành tựu này được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới, trở thành một dấu mốc đáng tự hào của y học Việt Nam. Nhưng nếu chỉ nhìn vào danh hiệu Guinness, người ta có thể chưa cảm nhận hết giá trị của kỳ tích ấy. Bởi thành công của ca mổ không chỉ nằm ở việc tách rời hai cơ thể. Đó còn là nỗ lực bảo tồn tối đa chức năng sống, tạo cơ hội để mỗi đứa trẻ có thể tiếp tục cuộc đời của mình.

Sau mổ, Nguyễn Việt vẫn ở trong tình trạng sống thực vật. Em tiếp tục được các y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ chăm sóc trong suốt 19 năm, trước khi qua đời vào ngày 6/10/2007.

Trong khi đó, Nguyễn Đức từng bước trưởng thành, trải qua nhiều lần điều trị, phẫu thuật và phục hồi chức năng. Anh được hỗ trợ làm chân giả, tái tạo hậu môn và tiếp tục hành trình hòa nhập cuộc sống.

Năm 2006, Nguyễn Đức kết hôn với chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Sau này, anh có hai người con sinh đôi là Phú Sĩ và Anh Đào. Cuộc sống gia đình của Đức trở thành niềm vui đặc biệt đối với những người từng tham gia ca mổ năm xưa.

Đáng xúc động, trong ngày cưới của Nguyễn Đức, những bác sĩ từng tham gia ca phẫu thuật đã có mặt, nhiều người trở thành những người thân đặc biệt của anh. Họ không chỉ là những người từng cứu sống một đứa trẻ mà còn đồng hành với anh trong hành trình trưởng thành.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm ca mổ vào năm 2018, Nguyễn Đức đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thầy thuốc đã giúp mình có cơ hội sống một cuộc đời độc lập. Anh gọi họ là những người cha, người mẹ thứ hai của mình và luôn nhắc nhở bản thân phải sống tốt, trở thành người có ích cho xã hội...

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