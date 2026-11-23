Sau một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy thành công búi tóc nặng khoảng 3kg ra khỏi bụng bé gái.

Mới đây, một bé gái 10 tuổi tên Yiyi ở Chu Mã Điệp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương vì đau bụng.

Chụp CT bụng cho thấy một vật thể lạ hình cầu lớn trong dạ dày của em. Bé gái cho biết em không ăn gì bất thường, vì vậy bệnh viện lập tức tiến hành nội soi dạ dày. Kết quả thật đáng kinh ngạc, bên trong dạ dày của em chứa một khối tóc lớn, kết dính chặt chẽ, bị axit dạ dày và thức ăn trộn lẫn, có kết cấu cứng không thể di chuyển hay kéo ra được dưới ống nội soi.

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, các bác sĩ biết được rằng Yiyi đã có thói quen nhổ và ăn tóc trong nhiều năm.

Búi tóc được lấy ra khỏi bụng bé gái. Ảnh cắt từ clip/Sohu

Sau một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy thành công búi tóc ra ngoài. Búi tóc lấy ra có kích thước khoảng 20×15×5 cm, nặng khoảng 3 kg, to bằng 2 nắm tay. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bé gái đã hồi phục tốt.

Bác sĩ Li Guanhua, chuyên gia điều trị tại Khoa Tâm thần học của Bệnh viện trực thuộc thứ hai Đại học Nam Xương cho biết đây là "Hội chứng Rapunzel".

Li Guanhua giải thích rằng tóc chủ yếu được cấu tạo từ keratin, một chất mà axit dạ dày hầu như không thể phân hủy. Nuốt phải một hoặc hai sợi tóc thỉnh thoảng thường sẽ được thải ra ngoài; tuy nhiên, nếu một đứa trẻ liên tục nhổ và nuốt tóc của chính mình trong một thời gian dài, những sợi tóc không tiêu hóa được này sẽ ngày càng bị rối trong dạ dày, lẫn với thức ăn thừa và dần dần tạo thành một khối cứng. Vì hình dạng của nó giống với những bím tóc dài của Rapunzel trong truyện cổ tích, nên nó cũng được gọi một cách ẩn dụ là "hội chứng Rapunzel".