Ngày 24-11, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Công văn khẩn số 12327/SYT-NVY gửi Giám đốc các bệnh viện: Đa khoa Đống Đa, Đa khoa Xanh Pôn, Hữu nghị Việt Đức và Đại học Y Hà Nội về việc tập trung cấp cứu, điều trị nạn nhân vụ nổ bình ga, sập nhà tại địa chỉ 170 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Theo nội dung công văn do Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng ký ban hành, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 24-11-2026, trên địa bàn phường Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra vụ nổ bình ga kèm theo sập nhà tại địa chỉ 170 Nguyễn Văn Tuyết, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người.

Khẩn trương triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn nhằm hạn chế tổn thất sau vụ sập nhà. Ảnh: PV

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và các bệnh viện khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cấp cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân về các bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hiện nay, các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại 4 cơ sở y tế gồm: Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Để bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân được kịp thời, hiệu quả, tập trung cao nhất mọi nguồn lực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tử vong và di chứng, Sở Y tế đề nghị Giám đốc các bệnh viện nêu trên khẩn trương chỉ đạo, tổ chức huy động, tập trung tối đa mọi nguồn lực của đơn vị (nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện...) cho công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị cho các nạn nhân; bố trí các bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn, tay nghề cao trực tiếp cấp cứu, điều trị với mục tiêu cao nhất là cứu chữa người bệnh.

Tổ chức hội chẩn toàn viện, hội chẩn liên khoa, liên viện đối với các trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương; chủ động mời hội chẩn và đề nghị hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khi vượt quá khả năng. Sở Y tế sẵn sàng điều động, phối hợp để bảo đảm điều kiện điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Sẵn sàng phương án chuyển tuyến an toàn đối với những nạn nhân có chỉ định; bảo đảm đầy đủ cơ số thuốc, máu, trang thiết bị và nhân lực thường trực cấp cứu 24/24 giờ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Khẩn trương rà soát, lập danh sách đầy đủ các nạn nhân đã tiếp nhận (họ và tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ, chẩn đoán, tình trạng hiện tại và hướng xử trí), thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình sức khỏe người bệnh và báo cáo nhanh về Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế) để tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND thành phố...

Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp bách, đề nghị Giám đốc các bệnh viện nghiêm túc, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.