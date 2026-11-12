Thêm một ca ngộ độc cá nóc nguy kịch, phải thở máy

Bệnh nhân ngộ độc cá nóc nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái, xuất hiện những cơn ngưng thở.

Ảnh: Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (Lâm Đồng) vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp ngộ độc cá nóc nặng, nguy kịch do độc tố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh và hô hấp.

Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê sâu, không tiếp xúc, tím tái, xuất hiện những cơn ngưng thở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp và chuyển người bệnh đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Trước tình trạng nguy kịch, dưới sự chỉ đạo chuyên môn và theo dõi sát sao của BSCKII Ngô Văn Ba, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cùng sự phối hợp hội chẩn của TS.BS Huỳnh Quang Đại, Trưởng Bộ môn Hồi sức, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, ekip đã tập trung triển khai các biện pháp hồi sức và chăm sóc tích cực.

Sau gần 3 ngày hôn mê sâu, thở máy, tình trạng người bệnh có chuyển biến tích cực. Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và cai máy thở thành công, từng bước hồi phục sau giai đoạn nguy kịch.

Theo các bác sĩ, ngộ độc cá nóc đặc biệt nguy hiểm do chứa tetrodotoxin - một loại độc tố thần kinh mạnh, có thể gây tê liệt, liệt cơ hô hấp, suy hô hấp, ngừng thở và tử vong. Độc tố này không bị phá hủy khi nấu chín, do đó các phương pháp chế biến thông thường không thể loại bỏ nguy cơ ngộ độc.

Người dân tuyệt đối không ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức chế biến nào. Khi nghi ngờ có người bị ngộ độc, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu, không tự ý áp dụng các biện pháp xử trí tại nhà.

Trường hợp trên cũng cho thấy vai trò của hồi sức tích cực và sự phối hợp giữa các chuyên khoa trong tiếp nhận, điều trị những ca ngộ độc nặng, nguy kịch. Việc phát hiện sớm, hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát diễn biến có ý nghĩa quan trọng trong quá trình điều trị.