Uống loại muối giá 3 triệu đồng/kg, người phụ nữ nhập viện với huyết áp lên 180: "Cả nhà bị ép uống, chồng suy thận cũng không ngoại lệ"

Một người phụ nữ 58 tuổi đang điều trị tăng huyết áp ổn định nhiều năm bất ngờ hoa mắt, chóng mặt khi đang đi lại, phải vào viện kiểm tra. Điều khiến bác sĩ bất ngờ là bệnh nhân đã tự ý bỏ thuốc điều trị, chuyển sang uống một loại muối được quảng cáo có thể chữa khỏi mọi bệnh, với giá lên tới 3 triệu đồng/kg.

Bỏ thuốc huyết áp, uống muối giá 3 triệu đồng/kg, người phụ nữ 58 tuổi phải nhập viện

Chia sẻ về trường hợp vừa tiếp nhận, BS Đoàn Dư Mạnh (thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam) cho biết, bệnh nhân là một phụ nữ 58 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và đã điều trị bằng thuốc trong nhiều năm. Trước đó, tình trạng bệnh tương đối ổn định.

Gần đây, người phụ nữ bất ngờ hoa mắt, chóng mặt khi đang đi lại. "Khi vào viện kiểm tra, huyết áp của bệnh nhân được ghi nhận lên tới 180. Qua khai thác tiền sử và thói quen sinh hoạt, bác sĩ phát hiện một chi tiết đáng chú ý: Bệnh nhân đã nghe theo lời tư vấn của một hội nhóm quảng bá về muối liều cao, sau đó mua loại muối với giá khoảng 3 triệu đồng/kg về sử dụng", BS Đoàn Dư Mạnh chia sẻ.

BS Đoàn Dư Mạnh thăm khám bệnh nhân. (Ảnh: BSCC)

Không chỉ bản thân uống, người phụ nữ còn bắt cả gia đình cùng sử dụng loại muối này mỗi ngày. Theo những quảng cáo mà bệnh nhân tin tưởng, sản phẩm có khả năng chữa khỏi tất cả các bệnh. Điều đáng lo ngại là niềm tin vào sản phẩm này khiến bệnh nhân tự ý bỏ thuốc điều trị tăng huyết áp dù đã sử dụng ổn định trong nhiều năm. Bà cũng ngừng thuốc tuyến giáp, trong khi trước đó đã trải qua phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp.

Thói quen sử dụng loại muối nói trên đã kéo dài vài tháng. "Người chồng của bệnh nhân, vốn mắc suy thận, cũng bị vợ ép uống theo" BS Mạnh cho hay. Thậm chí, khi đến bệnh viện, bệnh nhân vẫn mang theo hộp muối và thậm chí còn dự định tiếp tục sử dụng trong thời gian nằm viện.

Câu chuyện khiến bác sĩ không khỏi lo ngại bởi người bệnh đang đánh đổi việc điều trị những bệnh lý mạn tính bằng niềm tin vào một sản phẩm được quảng cáo như thuốc chữa bách bệnh.

Tiêu thụ quá nhiều muối nguy hiểm thế nào với huyết áp và tim mạch?

Muối là thành phần cần thiết đối với cơ thể, trong đó natri tham gia điều hòa cân bằng dịch, dẫn truyền thần kinh và hoạt động bình thường của tế bào. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là càng bổ sung nhiều muối thì cơ thể càng khỏe mạnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiêu thụ quá nhiều natri là một trong những yếu tố làm tăng huyết áp. Tăng huyết áp kéo dài lại làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và bệnh thận. Cơ chế đáng chú ý là khi cơ thể tiếp nhận quá nhiều natri, lượng natri dư thừa có thể khiến cơ thể giữ nước nhiều hơn, làm tăng thể tích máu lưu thông và tạo thêm áp lực lên thành mạch. Nếu tình trạng này kéo dài, huyết áp có thể tăng, buộc tim phải hoạt động nhiều hơn.

Không có chuyện bổ sung nhiều muối thì cơ thể càng khỏe mạnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Đối với người đã mắc tăng huyết áp, việc duy trì chế độ ăn nhiều muối có thể khiến việc kiểm soát huyết áp trở nên khó khăn hơn. Đây cũng là lý do giảm muối luôn được xem là một trong những biện pháp quan trọng trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch. Không chỉ ảnh hưởng đến huyết áp, tiêu thụ quá nhiều natri còn tạo thêm gánh nặng cho thận. Thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa lượng natri và nước trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng kiểm soát cân bằng muối và dịch cũng có thể bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, với những người đã mắc bệnh thận mạn tính, việc tự ý bổ sung các sản phẩm chứa nhiều natri có thể khiến tình trạng kiểm soát huyết áp và cân bằng dịch trở nên phức tạp hơn. Đây là nhóm cần được bác sĩ hướng dẫn cụ thể về chế độ ăn uống, lượng muối và các sản phẩm bổ sung phù hợp.

Theo khuyến nghị của WHO, người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối ăn. Lượng này tính tổng từ tất cả các nguồn thực phẩm và gia vị trong ngày, chứ không chỉ riêng lượng muối dùng để nêm nếm. Tại Việt Nam, tình trạng tiêu thụ muối cao cũng là vấn đề đáng quan tâm. Theo thông tin từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mức tiêu thụ muối trung bình của người Việt đã giảm từ 9,4 g/người/ngày năm 2015 xuống 8,1 g/người/ngày năm 2023. Tuy nhiên, con số này vẫn cao gấp khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO.

Đáng chú ý, natri không chỉ đến từ muối ăn thông thường mà còn có trong nước mắm, nước tương, bột canh, hạt nêm, mì chính và nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn. Do đó, ngay cả những người không có thói quen ăn mặn vẫn có thể tiêu thụ lượng natri vượt khuyến nghị nếu không kiểm soát khẩu phần.

Đừng biến thực phẩm thành thuốc chữa bệnh, tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc điều trị

Từ trường hợp trên, BS Đoàn Dư Mạnh cảnh báo người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo về các sản phẩm được giới thiệu có khả năng chữa khỏi nhiều bệnh cùng lúc.

BS Đoàn Dư Mạnh cảnh báo người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo về các sản phẩm được giới thiệu có khả năng chữa khỏi nhiều bệnh cùng lúc. (Ảnh minh họa: Internet)

Không có cơ sở để mặc định một loại muối đắt tiền có thể điều trị tăng huyết áp, suy thận hay các bệnh lý tuyến giáp. Giá thành cao, lời giới thiệu hấp dẫn hoặc những câu chuyện truyền miệng về hiệu quả sử dụng không thể thay thế bằng chứng khoa học và chỉ định điều trị của bác sĩ.

Đặc biệt, người mắc bệnh mạn tính cần tuân thủ phác đồ điều trị, không tự ý ngừng thuốc, giảm liều hoặc thay thế thuốc bằng các sản phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội. Việc dừng thuốc khi bệnh đang được kiểm soát có thể khiến tình trạng sức khỏe xấu đi, làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng.

Với người bị tăng huyết áp, kiểm soát bệnh không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn cần kết hợp thay đổi lối sống. Người bệnh nên theo dõi huyết áp định kỳ, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn, giảm lượng muối trong khẩu phần, duy trì cân nặng hợp lý, vận động thể lực thường xuyên, hạn chế rượu bia và không hút thuốc lá.

Một nguyên tắc quan trọng khác là không tự ý sử dụng các loại muối thay thế hoặc sản phẩm bổ sung khoáng chất khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ. Một số sản phẩm giảm natri có thể chứa kali, không phù hợp với người mắc bệnh thận hoặc những người có nguy cơ tăng kali máu.

"Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau đầu dữ dội, chóng mặt đột ngột, đau ngực, khó thở, nhìn mờ hoặc yếu liệt tay chân, người bệnh cần được thăm khám y tế kịp thời, không tự tìm cách xử lý bằng các sản phẩm truyền miệng", BS Đoàn Dư Mạnh khuyên.