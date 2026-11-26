Từ người mẹ mắc ung thư máu từng nghĩ mình không thể trở về với các con, đến cô bé mắc tan máu bẩm sinh, tưởng chừng phải truyền máu suốt đời…, họ đều tìm thấy cơ hội sống nhờ ghép tế bào gốc tạo máu.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kỷ niệm 20 năm ghép tế bào gốc tạo máu (2006-2026)

Năm 2015, chị Nguyễn Thu Hà, khi ấy 42 tuổi, ở Hải Dương, phát hiện mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy thể M5. Cú sốc bệnh tật khiến chị nghĩ đến viễn cảnh không thể tiếp tục sống, để lại ba đứa con còn nhỏ. Hai con gái sinh đôi mới 14 tuổi, con trai út lên 8, tất cả đều đang cần mẹ chăm sóc, yêu thương.

Ban đầu, chị nghĩ mình chỉ phải nằm viện hơn một tháng để điều trị hóa chất. Nhưng biến chứng viêm phổi, bội nhiễm khiến chị phải nằm viện liên tục suốt 7 tháng. Những ngày sốt mê man, cơ thể suy kiệt, chị nhiều lần tự hỏi liệu có còn cơ hội trở về với các con.

Sau quá trình điều trị hóa chất, chị Hà tiếp tục bước vào ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Hành trình này cũng không dễ dàng khi chị gặp biến chứng virus CMV tái hoạt động, phải kéo dài điều trị, hỗ trợ dinh dưỡng và thay đổi thuốc.

Nhưng rồi, thông báo "mảnh ghép mọc tốt" đã mở ra một bước ngoặt. Chị được ra khỏi phòng ghép, trở về với gia đình, tiếp tục tái khám, phục hồi sức khỏe và trở lại công việc kinh doanh.

"Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là đã chiến thắng được bệnh ung thư. Gần 8 năm trước, tôi tưởng rằng cuộc đời mình sẽ chấm dứt. Nhưng giờ đây, tôi vẫn được hòa nhập với mọi người, có thể lao động, có thu nhập như những người bình thường khác. Tôi vẫn được cùng các con đón sinh nhật tuổi 20, nhìn thấy con tốt nghiệp Đại học. Tôi không còn mặc cảm mình là người bệnh ung thư nữa", chị Hà chia sẻ.

Với người mẹ ấy, ghép tế bào gốc không chỉ giúp kéo dài sự sống mà còn trả lại những năm tháng làm mẹ tưởng chừng đã mất, giúp chị tiếp tục đồng hành cùng các con trên hành trình trưởng thành.

Mẫu tế bào gốc được lấy từ máu dây rốn của trẻ sơ sinh

Một trường hợp khác cũng cho thấy những tiến bộ của kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu có thể thay đổi số phận cả gia đình.

Vợ chồng anh Phạm Nam Trung, chị Hoàng Thị Hương ở Lạng Sơn từng tuyệt vọng khi cả hai con mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia). Các con phải truyền máu, thải sắt định kỳ, điều trị biến chứng và đối diện với hành trình bệnh tật kéo dài.

Khi mang thai người con thứ ba, chị Hương tìm đến các bác sĩ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để được tư vấn. Ở tuần thai thứ 16, ngoài chẩn đoán bệnh tan máu bẩm sinh, gia đình quyết định thực hiện xét nghiệm HLA nhằm tìm khả năng tương thích tế bào gốc giữa em bé trong bụng mẹ và các anh chị.

Kết quả mang đến niềm vui đặc biệt: Em bé khỏe mạnh, không mắc bệnh và phù hợp HLA với chị gái. Sau khi sinh, máu dây rốn của em được lưu trữ tại Ngân hàng Tế bào gốc của Viện để phục vụ ghép.

Năm 2016, con gái anh chị trở thành trường hợp trẻ mắc tan máu bẩm sinh đầu tiên được ghép tế bào gốc máu dây rốn thành công tại Viện nhờ ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm HLA trước sinh.

Đến nay, sau hơn 6 năm ghép, cô bé khỏe mạnh, phát triển bình thường, không còn phải truyền máu. Từ một gia đình từng sống trong nỗi lo bệnh tật của hai con, tiến bộ y học đã mở ra hy vọng về cuộc sống bình thường cho các con và tương lai nhẹ nhõm hơn cho cha mẹ.

20 năm làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu, mở rộng cơ hội sống

Hai trường hợp trên là minh chứng sinh động cho hiệu quả của ghép tế bào gốc tạo máu - kỹ thuật có khả năng thay thế hệ thống tạo máu bị bệnh bằng nguồn tế bào gốc khỏe mạnh, qua đó điều trị nhiều bệnh lý huyết học ác tính và lành tính.

Ngày 25/11, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương kỷ niệm 20 năm ghép tế bào gốc tạo máu (2006-2026), đánh dấu hành trình từ những ca ghép đầu tiên đầy khó khăn đến việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Tháng 11/2006, Viện thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên. Tháng 5/2008, tiếp tục triển khai ghép đồng loài phù hợp hoàn toàn HLA từ anh chị em ruột, tạo nền tảng phát triển lĩnh vực điều trị này.

Để mở rộng cơ hội cho người bệnh không có người hiến phù hợp trong gia đình, Viện tiếp tục xây dựng Ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam. Cuối năm 2014, đầu năm 2015, ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên được thực hiện thành công. Đến nay, ngân hàng lưu trữ hơn 7.000 đơn vị tế bào gốc, trong đó gần 4.000 đơn vị máu dây rốn cộng đồng.

Các kỹ thuật ghép nửa hòa hợp, ghép máu dây rốn, ghép kết hợp nhiều nguồn tế bào gốc và ghép chọn lọc CD34+ tiếp tục được triển khai. Ghép nửa hòa hợp cho phép sử dụng nguồn tế bào gốc có mức tương thích HLA khoảng 50% từ cha mẹ, con hoặc anh chị em, mở rộng đáng kể cơ hội tìm người hiến.

Đến tháng 10/2026, Viện đã thực hiện hơn 800 ca ghép, gồm 377 ca tự thân và 423 ca đồng loài. Kỹ thuật ngày càng được ứng dụng cho nhiều bệnh lý, độ tuổi người bệnh được mở rộng, trong khi năng lực dự phòng, phát hiện và xử trí biến chứng sau ghép không ngừng cải thiện.

Hiệu quả điều trị cũng được ghi nhận qua các kết quả dài hạn: tỷ lệ sống thêm không tiến triển bệnh sau 5 năm ở nhóm bệnh máu ác tính ghép đồng loài đạt khoảng 70%; tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 5 năm ở nhóm bệnh máu lành tính đạt 80-90%.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, khẳng định ghép tế bào gốc tạo máu đã từng bước vượt qua khó khăn ban đầu, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu và trở thành phương pháp điều trị thường quy, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

Không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn, chi phí ghép tại Việt Nam cũng thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, giúp người bệnh có thêm lựa chọn điều trị ngay trong nước. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng tích cực chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại.

Trong 20 năm qua, giá trị lớn nhất của ghép tế bào gốc không chỉ nằm ở hàng trăm ca ghép thành công hay những thành tựu kỹ thuật, mà còn ở những người bệnh được tiếp tục sống, làm việc, lập gia đình, sinh con, nuôi dạy con trưởng thành. Từ những cuộc đời từng đứng trước ranh giới mong manh, y học đã trao thêm cơ hội để họ viết tiếp tương lai - một thành tựu mang ý nghĩa sâu sắc cả về chuyên môn và nhân văn.