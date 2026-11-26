Bữa ăn hàng ngày tưởng chỉ là chuyện nạp năng lượng, nhưng lại là "con dao hai lưỡi" phòng hoặc nuôi lớn ung thư. Đồng thời, có thể âm thầm tố cáo sự xuất hiện của nhiều khối u ác tính.

Nhiều người thường mặc định những cơn khó chịu xuất hiện trong bữa ăn chỉ do thực phẩm kém tươi, rối loạn tiêu hóa nhẹ hoặc cơ thể mệt mỏi nhất thời. Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa ung bướu Phan Chiến Hà (Pan Zhanhe, Trung Quốc), đường ăn uống phản ánh trực tiếp sức khỏe của nhiều cơ quan nội tạng. Khi tế bào ung thư hình thành và phát triển âm thầm bên trong, hoạt động nhai nuốt hay tiêu hóa thức ăn sẽ lập tức phát đi những tín hiệu bất thường.

Nếu trong lúc ăn uống mà cơ thể liên tục xuất hiện 4 cảm giác dưới đây, bạn tuyệt đối không nên chủ quan vì rất có thể nhiều loại ung thư nguy hiểm đang rình rập:

1. Thức ăn có mùi hoặc vị lạ bất thường

Món ăn được nấu theo công thức quen thuộc nhưng khi đưa vào miệng lại thấy đắng ngắt, chua loét hoặc ám mùi kim loại khó chịu là dấu hiệu rối loạn vị giác không thể xem thường.

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Bác sĩ Phan Chiến Hà cho biết tình trạng biến đổi vị giác đôi khi bắt nguồn từ cảm cúm, tiểu đường, nhiễm nấm men, vệ sinh răng miệng kém, tác dụng phụ của thuốc hoặc thai kỳ. Thế nhưng, nếu đã loại trừ toàn bộ nguyên nhân trên mà cảm giác này vẫn kéo dài, nguy cơ ung thư cần được đặt lên hàng đầu.

Tổng quan nghiên cứu đăng trên tạp chí Supportive Care in Cancer (năm 2023) ghi nhận rối loạn vị giác là biểu hiện phổ biến ở bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa và vùng đầu cổ, do khối u gây viêm hệ thống và tổn thương thụ thể vị giác. Điển hình nhất là ung thư khoang miệng, người bệnh thường thấy vị đắng kèm mùi hôi tanh và xuất hiện vết loét lâu lành trong miệng. Ngoài ra, ung thư gan và tuyến tụy cũng có thể gây hiện tượng này, kèm theo đầy hơi và rối loạn tiêu hóa sau ăn.

2. Đau bụng rõ rệt trong hoặc sau khi ăn

Nếu việc ăn uống thường xuyên đi kèm đau bụng, đầy hơi và nhanh no dù mới ăn rất ít, rất có thể hệ tiêu hóa đang tồn tại khối u ác tính, thường gặp ở ung thư dạ dày, đại trực tràng, tuyến tụy hoặc ruột non.

Theo nghiên cứu đa trung tâm trên tạp chí y khoa British Journal of General Practice (năm 2018) theo dõi hàng nghìn bệnh nhân châu Âu, có tới 43,4% người được chẩn đoán ung thư vùng bụng từng xuất hiện triệu chứng cảnh báo sớm trong vòng 6 tháng trước đó, nổi bật nhất là đau bụng và đầy hơi.

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Cụ thể, người mắc ung thư đại trực tràng thường đau bụng quặn từng cơn, đau tăng khi ăn no, kèm tiêu chảy, đi ngoài phân đen hoặc táo bón kéo dài. Ở ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển, người bệnh gần như ăn gì cũng đau vùng bụng trên rốn, chán ăn và sụt cân nhanh. Bác sĩ Phan Chiến Hà nhấn mạnh rằng đau bụng kéo dài kèm rối loạn tiêu hóa là lời cảnh báo buộc phải nội soi kiểm tra sớm.

3. Khó nuốt, nuốt vướng hoặc đau tức xương ức

Cảm giác nghẹn nơi cổ họng hay đau tức sau xương ức khi nuốt thức ăn là dấu hiệu cảnh báo sớm phổ biến của ung thư thực quản. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), triệu chứng nuốt vướng và đau khi nuốt mang tính đặc hiệu cao, xuất hiện ở phần lớn bệnh nhân mắc bệnh này.

Khảo sát lâm sàng trên tạp chí BMJ Open (năm 2020) về trải nghiệm triệu chứng trước chẩn đoán ở bệnh nhân ung thư thực quản và dạ dày cũng chỉ ra nuốt nghẹn cùng trào ngược là những dấu hiệu khởi phát rõ rệt nhất, nhưng nhiều người tự ý dùng thuốc dạ dày khiến việc phát hiện bệnh bị trì hoãn.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh chỉ hơi nghẹn khi nuốt thức ăn đặc. Khi khối u lớn dần làm hẹp lòng thực quản, ngay cả đồ lỏng hay nước bọt cũng khó trôi và gây đau đớn. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) lưu ý thêm chứng khó nuốt kéo dài còn có thể liên quan đến bệnh dạ dày, trào ngược nặng hoặc ung thư phổi chèn ép thực quản.

4. Buồn nôn và nôn mửa lặp lại khi ăn

Cảm giác buồn nôn trong bữa ăn thường khiến người ta nghĩ ngay tới ngộ độc thực phẩm nhẹ hoặc mang thai. Tuy nhiên, nếu không thuộc hai trường hợp này mà cơn buồn nôn vẫn tái diễn thường xuyên khi ăn uống, bạn cần cảnh giác với bệnh lý ác tính.

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Bác sĩ Phan Chiến Hà cho biết, nguyên nhân phổ biến hàng đầu là ung thư dạ dày, đặc biệt ở người trên 45 tuổi. Khi khối u phát triển gây chít hẹp vùng môn vị, thức ăn không thể lưu thông xuống ruột bình thường, dẫn đến buồn nôn sau ăn khoảng 1 giờ. Ở giai đoạn muộn hơn, người bệnh có thể nôn ói dữ dội ngay trong bữa ăn kèm đau vùng thượng vị. Bên cạnh đó, ung thư gan túi mật và tụy cũng có thể gây buồn nôn kéo dài, đi kèm chán ăn, mệt mỏi, thiếu máu và sụt cân không rõ lý do.

Những tín hiệu bất thường trên bàn ăn chính là lời nhắc nhở quan trọng nhất từ cơ thể. Việc chủ động thăm khám và tầm soát ung thư sớm ngay khi phát hiện dấu hiệu lạ sẽ quyết định trực tiếp đến cơ hội điều trị và bảo toàn sự sống.

Nguồn và ảnh: EDH, IFeng