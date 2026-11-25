Cùng là thịt, vì sao bò ăn tái lại phổ biến hơn hẳn và được cho là ít nguy cơ sức khỏe hơn gà và lợn? Đáp án nằm ở chi tiết ít ai ngờ.

Ăn thịt sống hay tái chưa bao giờ an toàn tuyệt đối. Dù là thịt bò, thịt lợn hay thịt gà, mọi loại thịt chưa nấu chín kỹ đều tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn và ký sinh trùng gây hại cho sức khỏe, không được các chuyên gia dinh dưỡng, sức khỏe khuyến nghị.

Thế nhưng trên thực tế, các món ăn từ thịt bò tái vẫn phổ biến rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới và ít gặp cảnh báo gay gắt như lợn hay gà. Đương nhiên, vẫn có những người ăn thịt gà tái hay thịt lợn tái nhưng nỗi lo về sức khỏe đi kèm với sự so sánh về rủi ro so với dinh dưỡng nhận được các loại thịt này là không thể không nhắc đến.

Thịt bò tái được ăn thường xuyên và ít cảnh giác hơn về nguy cơ bệnh tật (Ả

Vì sao thịt lợn và thịt gà không được ăn tái, ăn sống?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), vi khuẩn và ký sinh trùng từ thịt chưa nấu chín có thể gây tiêu chảy cấp, tổn thương thần kinh hoặc biến chứng nặng. Sự khác biệt về mức độ rủi ro giữa các loại thịt bắt nguồn từ đặc điểm sinh học vật nuôi, cấu trúc thớ thịt và độc lực mầm bệnh đi kèm.

Thịt lợn ăn tái tiềm ẩn nguy cơ nhiễm 2 ký sinh trùng nguy hiểm

Dù nhiều người vẫn giữ thói quen ăn thịt lợn tái, nem chua sống hay tiết canh, lợn là động vật ăn tạp với nguồn thức ăn đa dạng nên nguy cơ mang mầm bệnh rất cao. Trang CCTV (Trung Quốc) cảnh báo thịt lợn chưa nấu chín kỹ có thể chứa 2 loại ký sinh trùng đặc biệt nguy hiểm:

- Giun xoắn Trichinella: Ấu trùng giun xoắn đi vào đường tiêu hóa, di chuyển tới cơ vân gây đau nhức cơ, sưng phù và suy nhược toàn thân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhiễm Trichinella nặng có thể gây biến chứng ở cơ tim như viêm cơ tim, suy tim hoặc đe dọa tính mạng.

Sán dây lợn nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ (Ảnh minh họa)

- Sán dây lợn và ấu trùng nang sán: Khi ăn thịt lợn chứa nang sán chưa nấu chín, ký sinh trùng không chỉ gây rối loạn tiêu hóa ở ruột non mà ấu trùng còn theo máu di chuyển tới cơ bắp, mắt và não bộ. Các tổng hợp y văn về bệnh ấu trùng sán dây thần kinh cho thấy ấu trùng sán lợn ký sinh ở não là nguyên nhân gây động kinh mắc phải đáng chú ý tại nhiều khu vực lưu hành, kèm đau đầu kéo dài, co giật, viêm màng não và điều trị rất phức tạp.

Thịt gà ăn tái dễ đưa vi khuẩn vào sâu trong cơ thể

Thói quen ăn gà tái, gà chần sơ hoặc thịt còn đỏ sát xương vẫn xuất hiện ở một số nơi, nhưng lại đi kèm rủi ro nhiễm khuẩn cao. Theo CDC, gia cầm thường mang vi khuẩn Salmonella và Campylobacter ngay cả khi miếng thịt trông tươi sạch. Thịt gà có cấu trúc sợi cơ mềm và xốp hơn thịt bò nên vi khuẩn dễ bám và len sâu vào bên trong mô thịt trong quá trình sơ chế.

Ăn thịt gà chưa chín kỹ dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt và nôn mửa. Ở người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người suy giảm miễn dịch, nhiễm khuẩn có thể diễn tiến nặng.

Thịt gà chưa chín kỹ cũng nguy hiểm với sức khỏe không kém gì thịt lợn (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, nhiễm Campylobacter sau ăn thịt gia cầm chưa nấu chín được ghi nhận trong y văn là tác nhân có thể khởi phát hội chứng Guillain-Barré, bệnh lý tự miễn hiếm gặp tấn công dây thần kinh ngoại biên. Trường hợp anh Richard Jackson (39 tuổi, sống tại Brighton, Anh) bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn thịt gà chưa chín kỹ tại một nhà hàng rồi rơi vào hôn mê và liệt từ cổ trở xuống là lời cảnh báo rõ ràng cho sự chủ quan này.

Ăn chín, uống sôi vẫn là nguyên tắc cốt lõi bảo vệ sức khỏe!

Cần phải khẳng định lại rằng thịt bò ăn tái phổ biến hơn nhưng vẫn không an toàn tuyệt đối!

Bác sĩ Lưu Bằng Chi (Liu Pengchi), chuyên gia Y học Gia đình tại Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết sự khác biệt trước hết nằm ở khả năng mang ký sinh trùng và vi khuẩn. Bò là động vật ăn cỏ. Nhờ quy trình chăn nuôi kiểm soát, dùng thức ăn hỗn hợp và cỏ khô thay vì thả rông tự do, đàn bò giảm đáng kể nguy cơ nuốt phải trứng ký sinh trùng từ môi trường.

Xét về cấu trúc thực phẩm, khối cơ bò nguyên miếng có mật độ sợi cơ dày, đặc và liên kết chặt chẽ. Vi khuẩn bám ngoài bề mặt trong quá trình giết mổ khó xâm nhập sâu vào phần lõi bên trong. Khi áp chảo hoặc nướng ở nhiệt độ cao, vi khuẩn bề mặt nhanh chóng bị tiêu diệt, còn phần lõi vẫn giữ được độ hồng mềm. Dù bò vẫn có thể mang sán dây bò, loại ký sinh trùng này ít gây biến chứng nặng như sán dây lợn và dễ điều trị bằng thuốc đặc hiệu. Tuy nhiên, thịt bò tái vẫn có rủi ro, đặc biệt với thịt bò xay vốn đã trộn đều vi khuẩn từ bề mặt vào toàn bộ khối thịt.

Dù là loại thịt gì, cũng nên ăn chín uống sôi mới đảm bảo an toàn (Ảnh minh họa)

Như vậy, dù là thịt gì đi nữa, ăn chín uống sôi vẫn là an toàn nhất. Theo khuyến nghị an toàn nhiệt độ thực phẩm từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), thịt nguyên miếng (bò, lợn) cần đạt nhiệt độ tâm tối thiểu khoảng 62,8 độ C và nghỉ ít nhất 3 phút, thịt xay cần đạt 71,1 độ C, còn toàn bộ gia cầm cần đạt 73,9 độ C để tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh. Dù bít tết tái được nhiều người lựa chọn khi nguồn thịt đạt chuẩn kiểm dịch, nấu chín hoàn toàn mọi loại thịt vẫn là cách thiết thực nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

- Nấu chín kỹ thịt gà, thịt lợn và thịt xay: Không ăn phần thịt còn tái đỏ ở lõi hoặc sát xương, đảm bảo nước tiết ra trong suốt.

- Ngăn ngừa nhiễm chéo trong gian bếp: Dùng riêng dao, thớt cho thịt sống và thực phẩm chín; rửa tay kỹ bằng xà phòng sau khi chạm vào thịt sống.

- Kiểm soát nguồn gốc và bảo quản lạnh: Mua thịt có kiểm dịch rõ ràng, duy trì nhiệt độ lạnh phù hợp và chế biến ngay sau khi rã đông.

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