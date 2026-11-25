Khoai lang nướng là món ăn quen thuộc, được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt tự nhiên, giàu chất xơ và vitamin. Tuy nhiên, dù được xem là thực phẩm lành mạnh, món ăn này không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người mắc bệnh thận, tiểu đường hoặc có tiền sử sỏi thận.

Việc ăn quá nhiều hoặc không phù hợp với tình trạng sức khỏe có thể khiến một số người gặp vấn đề không mong muốn. Ảnh: Pexels

Khoai lang chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể, đồng thời cung cấp carbohydrate và chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều hoặc không phù hợp với tình trạng sức khỏe có thể khiến một số người gặp vấn đề không mong muốn. Dưới đây là 4 nhóm người cần cân nhắc khi bổ sung khoai lang nướng vào chế độ ăn hàng ngày.

Người mắc bệnh thận mạn

Khoai lang là thực phẩm chứa hàm lượng kali tương đối cao. Với người mắc bệnh thận mạn, chức năng thận suy giảm có thể khiến cơ thể gặp khó khăn trong việc đào thải lượng kali dư thừa.

Khi nồng độ kali trong máu tăng cao, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi, yếu cơ, rối loạn nhịp tim. Trong những trường hợp nghiêm trọng, tình trạng này có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của tim.

Tuy nhiên, không phải tất cả người mắc bệnh thận đều phải loại bỏ khoai lang khỏi thực đơn. Lượng ăn cần được điều chỉnh tùy theo mức độ suy giảm chức năng thận và chỉ định của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Người mắc bệnh tiểu đường

Khoai lang thường được lựa chọn thay thế một phần cơm hoặc bánh mì trong chế độ ăn của người muốn kiểm soát đường huyết. Dù có chỉ số đường huyết thấp hơn nhiều loại tinh bột tinh chế, loại củ này vẫn chứa carbohydrate và có thể khiến đường huyết tăng nếu tiêu thụ quá nhiều. Vì vậy, người mắc bệnh tiểu đường không nên mặc định khoai lang là thực phẩm có thể ăn thoải mái.

Để hạn chế ảnh hưởng đến đường huyết, người bệnh cần kiểm soát khẩu phần trong mỗi bữa, tránh ăn cùng lúc với quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột khác. Ngoài ra, có thể kết hợp khoai lang với thực phẩm giàu protein hoặc chất béo lành mạnh để làm chậm quá trình hấp thu đường. Việc theo dõi đường huyết và điều chỉnh lượng ăn theo hướng dẫn của bác sĩ cũng rất quan trọng.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm

Giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, khoai lang có tác dụng hỗ trợ nhu động ruột và cải thiện hoạt động tiêu hóa. Tuy nhiên, đây cũng có thể là nguyên nhân khiến một số người gặp khó chịu nếu ăn quá nhiều.

Đặc biệt, người mắc hội chứng ruột kích thích, thường xuyên đầy hơi hoặc có tiền sử rối loạn tiêu hóa có thể gặp các triệu chứng như chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu và tăng nhu động ruột sau khi ăn khoai lang.

Với nhóm này, nên bắt đầu bằng khẩu phần nhỏ để đánh giá khả năng dung nạp của cơ thể, đồng thời tránh ăn quá nhiều khoai lang trong cùng một bữa.

Người có tiền sử sỏi thận do oxalat

Một nhóm khác cần chú ý khi ăn khoai lang là những người từng bị sỏi thận, đặc biệt là sỏi canxi oxalat. Nguyên nhân là khoai lang có chứa oxalat tự nhiên. Đây là hợp chất có thể kết hợp với canxi và góp phần hình thành sỏi canxi oxalat ở những người có nguy cơ.

Tuy nhiên, nguy cơ hình thành sỏi không chỉ phụ thuộc vào lượng oxalat trong thực phẩm mà còn liên quan đến lượng nước uống, lượng canxi trong khẩu phần và đặc điểm chuyển hóa của từng người.

Do đó, người có tiền sử sỏi thận không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn khoai lang. Thay vào đó, cần ăn với lượng hợp lý, uống đủ nước và duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng. Nếu được bác sĩ yêu cầu kiểm soát oxalat, người bệnh nên tuân thủ hướng dẫn cụ thể.

Ăn khoai lang nướng thế nào để không gây phản tác dụng?

Với người khỏe mạnh, khoai lang nướng vẫn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thể góp mặt trong chế độ ăn hàng ngày. Tuy nhiên, để tận dụng lợi ích của loại củ này, việc kiểm soát khẩu phần và cách chế biến cũng rất quan trọng.

Theo khuyến nghị mỗi lần có thể ăn khoảng 100-200g khoai lang, tùy nhu cầu năng lượng của cơ thể. Nên sử dụng khoai lang để thay thế một phần cơm hoặc bánh mì thay vì ăn thêm ngoài khẩu phần tinh bột thông thường.

Bên cạnh đó, có thể kết hợp khoai lang với trứng, cá, thịt nạc hoặc sữa chua để tạo thành bữa ăn cân đối hơn. Không nên phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất mà cần đa dạng nguồn dinh dưỡng.

Trong quá trình chế biến, nên chọn khoai tươi, không bị dập nát hoặc mọc mầm và rửa sạch vỏ trước khi nướng. Đặc biệt, không nên nướng khoai đến mức cháy đen hoặc ăn những phần đã bị khét, bởi quá trình cháy có thể hình thành một số hợp chất không có lợi cho sức khỏe.

Nguồn: Tổng hợp