Nhiễm HIV ở nam giới có thể âm thầm kéo dài, với những biểu hiện dễ nhầm lẫn với cảm lạnh, mệt mỏi thông thường. Phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả hơn.

Ông Chu (ngoài 50 tuổi, tại Trung Quốc) đột nhiên bị sốt không rõ nguyên nhân vào đầu mùa hè. Ông còn đau họng, nổi một vùng phát ban đỏ ở ngực và lưng, cơ bắp đau nhức toàn thân. Nghĩ mình bị cảm lạnh, ông tự điều trị tại nhà bằng cách uống nhiều nước trong một tuần. Sau đó, các nốt phát ban biến mất, cơn sốt cũng thuyên giảm nên ông cho rằng mình đã khỏi bệnh.

Thế nhưng, từ mùa thu, cân nặng của ông bắt đầu giảm dần. Ban đêm, mồ hôi ra nhiều đến mức thấm ướt cả áo ngủ. Khi sờ vào cổ và nách, ông nhận thấy có những cục nhỏ bất thường. Tình trạng tiêu chảy cũng liên tục tái diễn.

Khi đến phòng khám, sau khi hỏi về đợt “cảm lạnh” trước đó, bác sĩ chỉ định ông xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy ông nhiễm HIV. Phản ứng đầu tiên của người đàn ông là không tin: “Chẳng phải tôi đã khỏi bệnh rồi sao? Tại sao lại mắc căn bệnh này?”.

Theo các bác sĩ, biểu hiện nhiễm HIV ở nam giới và nữ giới không có những triệu chứng đặc hiệu chỉ xuất hiện ở một giới. Các dấu hiệu cơ thể phát ra ở hai nhóm nhìn chung tương tự nhau. Tuy nhiên, điều dễ khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện không phải là triệu chứng quá hiếm gặp, mà là chúng thường giống cảm lạnh, nóng trong người hoặc mệt mỏi thông thường, khiến nhiều người liên tục xem nhẹ.

Dưới đây, các chuyên gia chỉ ra 4 dấu hiệu có thể cảnh báo nhiễm HIV nhưng nhiều người bỏ lỡ:

Một đợt “cảm lạnh” đến bất thường rồi nhanh chóng thuyên giảm

Khoảng 2-4 tuần sau khi nhiễm HIV lần đầu, một số người có thể xuất hiện các triệu chứng giống cảm lạnh hoặc cúm. Sốt là biểu hiện phổ biến nhất, có thể đi kèm đau họng, đau đầu, phát ban, đau mỏi cơ và khớp, đổ mồ hôi ban đêm, mệt mỏi. Một số người còn buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.

Phần lớn trường hợp có triệu chứng không quá nghiêm trọng và tự thuyên giảm sau 1-2 tuần.

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Đây cũng là lúc nhiều người dễ mắc sai lầm nhất: cho rằng mình đã khỏi bệnh nên không cần lo lắng. Khi hết sốt, phát ban biến mất, họ mặc định cơ thể đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, các triệu chứng cấp tính thuyên giảm không có nghĩa virus đã được loại bỏ. HIV chỉ chuyển sang giai đoạn tiềm ẩn kéo dài, trong khi các tế bào miễn dịch vẫn tiếp tục bị virus tấn công và phá hủy âm thầm.

Một số người nhiễm HIV thậm chí không có biểu hiện khó chịu rõ rệt trong giai đoạn cấp tính mà chuyển thẳng sang giai đoạn không triệu chứng. Vì vậy, chỉ dựa vào cảm giác của cơ thể để xác định mình có nhiễm HIV hay không vốn không đáng tin cậy.

Nổi hạch ở từ hai vị trí trở lên nhưng lâu ngày không biến mất

Những cục nhỏ bất thường có thể xuất hiện đồng thời hoặc lần lượt ở các vị trí có hạch bạch huyết nông như hai bên cổ, nách và bẹn. Khi sờ, hạch thường có độ chắc nhất định, nhìn chung không đau và tồn tại trong nhiều tháng không biến mất. Nếu đã điều trị chống viêm thông thường nhưng tình trạng vẫn không cải thiện, đây là dấu hiệu cần lưu ý.

Tuy nhiên, không nên quá hoảng sợ khi vừa sờ thấy hạch. Viêm họng, viêm nướu hoặc vết thương ở chân đều có thể khiến các hạch bạch huyết gần đó sưng tạm thời.

Điều đáng chú ý hơn là tình trạng hạch sưng ở từ hai vị trí trở lên, kéo dài trong thời gian dài và không tìm được nguyên nhân viêm nhiễm tại chỗ rõ ràng.

Sụt cân không rõ nguyên nhân, sốt nhẹ và đổ mồ hôi ban đêm kéo dài

Nếu không chủ động ăn kiêng hay giảm cân nhưng trọng lượng cơ thể vẫn giảm đáng kể trong một thời gian, kèm theo tình trạng sốt nhẹ tái diễn, đổ mồ hôi ban đêm, tiêu chảy kéo dài và mệt mỏi không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi, người bệnh cần chú ý.

Đây có thể là những biểu hiện toàn thân thường gặp khi hệ miễn dịch bị suy yếu, khiến cơ thể rơi vào tình trạng suy kiệt.

Nhiều người đàn ông trung niên có thói quen cố chịu đựng, cho rằng sụt cân là do làm việc vất vả, còn mệt mỏi là hệ quả tất yếu của tuổi tác. Tuy nhiên, nếu tình trạng mệt mỏi đi kèm sốt nhẹ kéo dài, đổ mồ hôi ban đêm và tiêu chảy, không nên đơn giản quy kết tất cả cho quá trình lão hóa hay sức khỏe suy giảm theo tuổi.

Nhiễm trùng tái diễn, những bệnh nhẹ mãi không khỏi

Khi hệ miễn dịch suy yếu, một số tác nhân gây bệnh vốn ít gây chú ý có thể dễ dàng tấn công cơ thể. Người bệnh có thể liên tục xuất hiện các mảng trắng hoặc đốm trắng trong miệng không thể lau sạch; tái phát mụn rộp ở môi hoặc những vùng da khác; phát ban, nấm da chân điều trị mãi không khỏi; viêm phổi, viêm ruột tái diễn hoặc mắc những bệnh nhiễm nấm ít gặp.

Điểm đáng chú ý của nhóm biểu hiện này là tình trạng bệnh tái phát nhiều lần, khó điều trị dứt điểm và vết thương lâu lành.

Cần nhấn mạnh rằng bản thân những triệu chứng kể trên không phải dấu hiệu đặc hiệu của HIV. Cảm lạnh thông thường cũng có thể gây sốt, nhiệt miệng có thể xuất hiện khi cơ thể mệt mỏi, còn người làm việc quá sức cũng có thể sụt vài cân.

Cách đáng tin cậy để xác định có nhiễm HIV hay không không phải là tự đối chiếu triệu chứng, mà là xét nghiệm máu. Kết quả xét nghiệm mới có thể giúp xác định tình trạng nhiễm virus. Tự suy đoán dựa trên biểu hiện cơ thể có thể khiến một người lo lắng không cần thiết, trong khi người thực sự có nguy cơ lại bỏ lỡ việc kiểm tra.

Khi nào nên xét nghiệm HIV?

Một vấn đề thực tế cần lưu ý là HIV không thể được phát hiện ngay lập tức sau khi nhiễm. Đây là lý do tồn tại “khoảng thời gian cửa sổ”. Theo các tiêu chuẩn chẩn đoán hiện hành, thời điểm phát hiện virus bằng xét nghiệm kháng thể, kháng nguyên và axit nucleic không giống nhau. Riêng xét nghiệm kháng thể thường có thời kỳ cửa sổ kéo dài từ vài tuần đến 12 tuần.

Nếu từng có hành vi phơi nhiễm nguy cơ, người bệnh có thể thực hiện xét nghiệm kháng thể vào khoảng tuần thứ 4. Nếu kết quả âm tính, cần xét nghiệm lại vào tuần thứ 8 hoặc 12 theo khuyến nghị. Nếu trong vòng 12 tuần không phát sinh thêm hành vi nguy cơ và xét nghiệm vẫn không phát hiện kháng thể, về cơ bản có thể loại trừ khả năng nhiễm HIV.

Người có nhu cầu xét nghiệm có thể đến trung tâm kiểm soát bệnh tật tại địa phương hoặc cơ sở y tế chính quy, chuyên khoa truyền nhiễm hay phòng khám liên quan. Việc tư vấn và xét nghiệm được thực hiện theo quy định bảo mật.

Nếu nhận kết quả dương tính, điều đó cũng không có nghĩa cuộc sống đã chấm hết. Điều trị bằng thuốc kháng retrovirus (ARV) đúng phác đồ có thể kiểm soát quá trình nhân lên của virus, đưa tải lượng HIV xuống mức không thể phát hiện bằng xét nghiệm và duy trì chức năng miễn dịch. Người nhiễm HIV vẫn có thể làm việc, sinh hoạt và sống lâu dài. Phát hiện càng sớm, điều trị đúng cách càng sớm thì tiên lượng càng tốt.

Những bất thường của cơ thể, đặc biệt là các triệu chứng tái diễn, kéo dài hoặc không thể giải thích rõ nguyên nhân, không nên bị bỏ qua. Thay vì cố chịu đựng hoặc tự đối chiếu thông tin trên mạng, người có nguy cơ nên đến cơ sở y tế chính quy để kiểm tra và tìm ra nguyên nhân.