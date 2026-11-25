Năm 1962, khi Việt Nam lần đầu sản xuất thành công vaccine Sabin phòng bệnh bại liệt, niềm vui của các nhà khoa học chưa trọn vẹn. Một vấn đề lớn hơn xuất hiện: Làm thế nào để người dân tin tưởng và dám sử dụng loại vaccine do chính người Việt Nam nghiên cứu, sản xuất?

Trước sự hoài nghi ấy, GS.TSKH Hoàng Thủy Nguyên đã có một hành động khiến nhiều người nhớ mãi: Ông cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch trực tiếp uống thử vaccine ngay trong cuộc họp với các cán bộ chủ chốt của ngành y tế. Hai người muốn chứng minh rằng sản phẩm do các nhà khoa học trong nước làm ra đủ an toàn để đưa vào sử dụng.

Đó không chỉ là một hành động gây dựng niềm tin. Đằng sau quyết định ấy là trách nhiệm của người làm khoa học, là niềm tin vào thành quả lao động của mình và khát vọng để trẻ em Việt Nam không còn phải chịu những di chứng khủng khiếp do bệnh bại liệt gây ra.

Từ chàng quân y sĩ Điện Biên Phủ đến người đặt nền móng cho ngành vaccine Việt Nam

Sinh ngày 18/3/1929 tại Hà Nội, GS Hoàng Thủy Nguyên xuất thân trong một gia đình trí thức yêu nước. Ông là con trai trưởng của GS Hoàng Tích Trí, Bộ trưởng Bộ Y tế nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1946-1958.

Tuổi trẻ của ông gắn với những năm tháng kháng chiến. Từ năm 1949 đến 1954, dù đang theo học y khoa, ông vẫn tham gia phục vụ bộ đội tại các đơn vị quân y tiền phương trong nhiều chiến dịch. Đặc biệt, ông từng được giao phụ trách phòng thí nghiệm chống chiến tranh vi trùng tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Năm 1954, ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa, sau đó về công tác tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Những năm tiếp theo, ông sang Đức nghiên cứu, nhận bằng tiến sĩ năm 1958 và bằng tiến sĩ khoa học năm 1962.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ông đến khi bệnh bại liệt liên tiếp bùng phát tại Việt Nam vào cuối những năm 1950.

Đây từng là căn bệnh khiến hàng nghìn gia đình khiếp sợ. Trẻ mắc bệnh có thể bị liệt tay chân, biến dạng cơ thể, thậm chí phải sống cả đời với nạng, xe lăn hoặc thiết bị hỗ trợ hô hấp. Riêng năm 1959, Việt Nam ghi nhận 6.182 người mắc bại liệt và 783 trường hợp tử vong.

Trong bối cảnh đó, việc chủ động sản xuất vaccine trở thành yêu cầu cấp thiết. Việt Nam không thể mãi phụ thuộc vào nguồn viện trợ từ nước ngoài, nhất là khi điều kiện vận chuyển và bảo quản vaccine thời ấy còn vô cùng khó khăn.

Có những chuyến hàng vaccine viện trợ từ Liên Xô được vận chuyển trong các thùng đá khô, nhưng khi mở ra, 8 trong số 11 lọ đã bị rạn vỡ. Một số mẫu còn bị nhiễm khuẩn và phải loại bỏ.

Năm 1960, GS Hoàng Thủy Nguyên được cử sang Liên Xô học hỏi, tiếp nhận công nghệ sản xuất vaccine bại liệt dạng uống Sabin. Sau ba tháng nghiên cứu, ông trở về nước với nhiệm vụ đưa công nghệ này vào thực tiễn Việt Nam.

Phòng nghiên cứu thiếu thốn và cuộc thử nghiệm đặc biệt của người đứng đầu

Trở về nước, GS Hoàng Thủy Nguyên thành lập nhóm nghiên cứu với sự tham gia của đông đảo nhà khoa học, có tư liệu ghi nhận lên tới 128 người.

Nhưng làm khoa học trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Theo những tư liệu được Báo Nhân Dân và VnExpress ghi lại, nhóm nghiên cứu phải tận dụng phòng ở của các nữ sinh tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba làm nơi triển khai công việc. Một địa điểm khác được bố trí tại tầng 2 khu tập thể Bộ Y tế ở số 5 phố Quang Trung, Hà Nội.

Kinh phí nghiên cứu được cấp khoảng 2.000 bảng Anh mỗi năm. GS Hoàng Thủy Nguyên phải tính toán từng khoản để mua hóa chất, dụng cụ và thiết bị phục vụ sản xuất. Ông từng kể mình dành dụm tiền qua nhiều năm mới mua được một chiếc máy đông khô của Tây Đức.

Khó khăn không chỉ nằm ở tiền bạc. Vaccine Sabin cần được sản xuất trên tế bào thận khỉ vàng, trong khi Việt Nam khi ấy chưa có cơ sở nuôi loài khỉ này. Nhóm nghiên cứu phải xây dựng cả khu nuôi khỉ tại Quảng Ninh để phục vụ công việc.

Sau nhiều nỗ lực, năm 1962, Việt Nam sản xuất được 2 triệu liều vaccine bại liệt.

Thế nhưng, thành công trong phòng thí nghiệm chưa đồng nghĩa với việc người dân sẵn sàng đón nhận sản phẩm. Nhiều người nghi ngờ vaccine do các nhà khoa học Việt Nam làm ra, thậm chí có ý kiến chê là hàng "rởm".

Trước tình hình đó, GS Hoàng Thủy Nguyên và Bộ trưởng Y tế Phạm Ngọc Thạch đã trực tiếp uống thử vaccine trong một cuộc họp có các cán bộ chủ chốt của ngành. Hành động này nhằm chứng minh độ an toàn của vaccine và củng cố niềm tin cho những người còn hoài nghi.

Theo các tư liệu báo chí, sau sự kiện này, việc thử nghiệm vaccine được tiến hành thuận lợi hơn.

Có lẽ, ít có cách nào thể hiện rõ hơn trách nhiệm của một nhà khoa học với công trình của mình: Không chỉ nghiên cứu, sản xuất, ông còn trực tiếp đứng ra bảo vệ niềm tin vào thành quả ấy.

40 năm bền bỉ để trẻ em Việt Nam không còn phải sống trong nỗi sợ bại liệt

Từ thành công ban đầu, GS Hoàng Thủy Nguyên tiếp tục theo đuổi mục tiêu lớn hơn: Thanh toán bệnh bại liệt tại Việt Nam.

Năm 1980, vaccine Sabin được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Công việc lúc này không còn chỉ nằm trong phòng thí nghiệm mà cần đến một mạng lưới y tế dự phòng rộng khắp, đủ khả năng đưa vaccine đến từng trẻ em, kể cả ở những vùng sâu, vùng xa.

GS Hoàng Thủy Nguyên cùng các cộng sự đã góp phần thúc đẩy việc xây dựng mạng lưới này, vận động các nguồn hỗ trợ quốc tế về phương tiện, tủ lạnh và trang thiết bị cho hệ thống y tế dự phòng tại các địa phương.

Đến năm 1993, tỷ lệ trẻ được uống vaccine Sabin trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên toàn quốc đã duy trì trên 90%. Năm 1997, ca bại liệt cuối cùng tại Việt Nam được ghi nhận.

Ngày 15/12/2000, tại Hà Nội, lễ công bố Việt Nam thanh toán bệnh bại liệt được tổ chức với sự công nhận của Tổ chức Y tế Thế giới và Ủy ban Quốc gia xác nhận thanh toán bệnh bại liệt.

Đó là một dấu mốc đáng nhớ của y tế dự phòng Việt Nam. Từ một đất nước từng phải phụ thuộc vào vaccine viện trợ, Việt Nam đã làm chủ được công nghệ sản xuất, triển khai tiêm chủng rộng khắp và đạt mục tiêu thanh toán bệnh bại liệt.

Vai trò của GS Hoàng Thủy Nguyên được ghi nhận đặc biệt trong thành tựu này. Năm 2000, ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ, đồng thời được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Không dừng lại ở vaccine bại liệt, ông cùng các cộng sự còn đóng góp vào việc nghiên cứu, sản xuất vaccine viêm não Nhật Bản, viêm gan B và nhiều loại vaccine khác, đặt nền móng cho ngành sản xuất vaccine trong nước.

Đến cuối đời vẫn đau đáu chuyện vaccine cho người Việt

Có một chi tiết trong những năm cuối đời của GS Hoàng Thủy Nguyên khiến nhiều người xúc động.

Đầu tháng 7/2018, khi nghe tin người dân cần vaccine phòng bệnh dại nhưng nguồn cung gặp khó khăn vì phải chờ nhập ngoại, ông không khỏi trăn trở. Giáo sư nói với các học trò về mong muốn cùng họ tích cực nghiên cứu để sớm sản xuất được loại vaccine này.

Ngày 20/7/2018, ông qua đời ở tuổi 89.

Hơn 70 năm làm việc liên tục, từ một quân y sĩ ở chiến trường Điện Biên Phủ đến nhà khoa học đặt nền móng cho ngành vaccine Việt Nam, cuộc đời GS Hoàng Thủy Nguyên gắn liền với một mục tiêu xuyên suốt: Chủ động phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe người dân.

Ngày nay, khi trẻ em được uống vaccine phòng bại liệt trong các chương trình tiêm chủng, nhiều người có thể không còn hình dung được những năm tháng căn bệnh này từng cướp đi sinh mạng và để lại di chứng cho hàng nghìn trẻ nhỏ. Nhưng phía sau sự bình yên ấy là công sức của nhiều thế hệ nhà khoa học, cán bộ y tế và những người đã bền bỉ xây dựng hệ thống phòng bệnh cho đất nước. Và trong hành trình đó, có một người từng chọn cách uống chính loại vaccine do mình nghiên cứu để mọi người tin tưởng: Giáo sư Hoàng Thủy Nguyên.

(Ảnh: Internet)