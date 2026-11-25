Không chỉ có phòng nghỉ hướng hồ với rừng cây xanh, nơi đây còn gây chú ý với định hướng xây dựng một nhịp sống khá thú vị cho người cao tuổi: Sáng tập dưỡng sinh, chiều thưởng trà, đánh cờ, câu cá, làm gốm, chơi golf... Ai có nhu cầu tâm linh có thể đến chùa thắp hương, cầu an ngay trong khuôn viên.

Nằm tại khu vực Đà Bắc, bên hồ Hòa Bình, cách trung tâm Hà Nội khoảng 100 km, Horizon Hòa Bình là dự án nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi. Đây là mô hình mới được giới thiệu, hướng đến những gia đình muốn tìm cho cha mẹ một không gian sống yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn có các hoạt động chăm sóc và kết nối cộng đồng.

Điểm đáng chú ý là Horizon không chỉ hướng đến việc tạo ra nơi ăn ở, nghỉ ngơi cho người từ 50 tuổi trở lên mà còn xây dựng một lịch sinh hoạt với nhiều hoạt động theo sở thích. Dự án vừa ra mắt và đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, dự kiến cần khoảng 18 tháng để hoàn thiện 100%.

Một ngày ở đây có thể thú vị đến thế nào?

Hãy thử hình dung một buổi sáng thức dậy giữa khung cảnh hồ nước và núi non. Thay vì chỉ quanh quẩn trong phòng, người cao tuổi có thể bắt đầu ngày mới bằng việc đi bộ, tập dưỡng sinh, vận động nhẹ nhàng hoặc tham gia các bài tập phục hồi chức năng phù hợp với thể trạng.

Sau bữa sáng, những người thích giao lưu có thể tìm đến câu lạc bộ cờ tướng, trò chuyện cùng bạn bè. Người thích sự yên tĩnh có thể đọc sách, uống trà, ngắm cảnh hồ. Dự án cũng định hướng tổ chức các buổi trò chuyện chuyên đề về sức khỏe, kiểm tra sức khỏe và sinh hoạt câu lạc bộ theo sở thích.

Buổi chiều có lẽ là khoảng thời gian nhiều hoạt động đáng mong đợi nhất. Theo lịch sinh hoạt được viện dưỡng lão giới thiệu, người cao tuổi có thể tham gia câu cá, picnic ven hồ, chơi golf, ngắm hoàng hôn, trải nghiệm du thuyền khám phá hồ Hòa Bình. Những người yêu thích nghệ thuật có thể thử sức với hội họa, cắm hoa, chăm sóc bonsai hoặc làm gốm thủ công.

Không khí buổi tối cũng không nhất thiết phải trôi qua trong sự tĩnh lặng. Các hoạt động âm nhạc, hát karaoke, khiêu vũ, nghe piano, guitar hay saxophone được đưa vào kế hoạch sinh hoạt cộng đồng. Ai không thích náo nhiệt vẫn có thể chọn một góc đọc sách, thưởng trà hoặc đơn giản là nghỉ ngơi trong phòng riêng.

Một điểm khá thú vị là lịch hoạt động không được thiết kế giống nhau quanh năm. Nơi đây xây dựng 12 chủ đề tương ứng 12 tháng, gắn với mùa và các dịp lễ truyền thống.

Chẳng hạn, tháng 2 có chợ Tết, gói bánh chưng, viết thư pháp và các hoạt động gia đình. Tháng 3 là mùa của hội họa, nhiếp ảnh, cắm hoa, bonsai và làm gốm. Sang tháng 4, các hoạt động khám phá hồ, câu cá, picnic và ngắm hoàng hôn được đưa vào kế hoạch. Tháng 9 có tiệc sinh nhật theo tháng, khiêu vũ, giao lưu bạn bè; tháng 11 dành cho những buổi BBQ, picnic và hoạt động kết nối ba thế hệ.

Đặc biệt, mỗi tháng còn dự kiến có những chuyến khám phá, buổi nhạc sống và ngày gia đình để người thân có thể đến thăm, cùng bố mẹ trải nghiệm những hoạt động chung.

Có cả một ngôi chùa để các cụ thắp hương, tìm sự bình yên

Giữa khá nhiều tiện ích vui chơi, giải trí, nơi này còn có một không gian dành riêng cho đời sống tâm linh. Theo quy hoạch được giới thiệu, khu chùa có diện tích khoảng 120-150 m², thiết kế mái ngói truyền thống, có cây xanh và hướng nhìn ra hồ.

Đây có thể là điểm chạm đặc biệt với những người lớn tuổi đã quen với việc đi lễ, thắp hương, cầu bình an hoặc dành thời gian tĩnh tâm mỗi ngày. Thay vì phải di chuyển xa, các cụ có thể tìm đến không gian tâm linh ngay trong khuôn viên để thực hành những thói quen gắn bó với mình suốt nhiều năm.

Với nhiều người, tuổi già không chỉ cần sức khỏe mà còn cần sự thanh thản trong tâm hồn. Có người thích đánh cờ, có người mê làm vườn, có người thích nghe nhạc, nhưng cũng có người tìm thấy niềm vui từ việc thắp một nén hương, ngồi yên tĩnh và cầu mong những điều tốt đẹp cho con cháu.

Việc dành riêng một không gian cho nhu cầu này cho thấy dự án hướng đến cả đời sống tinh thần, chứ không chỉ tập trung vào nơi ăn ở hay chăm sóc thể chất.

Phòng riêng nhìn hồ, có định hướng chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng

Về không gian lưu trú, viện dưỡng lão giới thiệu nhiều lựa chọn gồm phòng đơn, phòng đôi, phòng VIP Luxury và khu chăm sóc đặc biệt. Theo phương án thiết kế, các phòng có nhà vệ sinh riêng, ban công và hướng nhìn ra hồ hoặc núi. Khu VIP được giới thiệu có phòng khách, phòng ngủ riêng và bếp nhỏ.

Đối với người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh nền hoặc hạn chế vận động, điều kiện chăm sóc sức khỏe là yếu tố rất quan trọng. Vì vậy, dự án định hướng bố trí các khu vực tư vấn sức khỏe, phòng bác sĩ, phòng điều dưỡng, nhà thuốc, phòng khám và khu phục hồi chức năng.

Khu phục hồi chức năng dự kiến có diện tích khoảng 250-350 m², phục vụ các hoạt động như tập đi, tập thăng bằng và vận động phù hợp với khả năng của từng người. Khu chăm sóc đặc biệt cũng được đưa vào phương án quy hoạch dành cho những người cần được hỗ trợ sát hơn.

Theo thông tin giới thiệu, BS Hoàng Thị Bạch Dương là người đại diện chuyên môn của Horizon, có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khám chữa bệnh, chuyên sâu về lão khoa, hô hấp - dị ứng, y học gia đình và chăm sóc giảm nhẹ.

Một lựa chọn mới cho tuổi già, nhưng vẫn cần thời gian hoàn thiện

Với vị trí bên hồ Hòa Bình, không gian nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên và định hướng kết hợp chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng, Horizon Hòa Bình mang đến một cách tiếp cận khá khác so với hình dung quen thuộc về viện dưỡng lão.

Thay vì chỉ có nơi ăn ở và người hỗ trợ sinh hoạt, dự án hướng tới một môi trường mà người cao tuổi vẫn có sở thích riêng, có bạn bè, có hoạt động để chờ đợi mỗi ngày và có không gian để duy trì những thói quen đã gắn bó từ lâu.

Tuy nhiên, đây vẫn là dự án đang trong quá trình hoàn thiện. Theo thông tin được cung cấp, Horizon dự kiến cần khoảng 18 tháng nữa để hoàn thiện 100%. Vì vậy, các gia đình quan tâm nên tìm hiểu kỹ tiến độ từng hạng mục, điều kiện lưu trú, đội ngũ chăm sóc, phạm vi dịch vụ y tế, chi phí và thời điểm chính thức tiếp nhận người cao tuổi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ dự án sau 18 tháng nữa, kèm hình ảnh thực tế tại viện.

(Ảnh: Hình ảnh phối cảnh minh họa ĐVCC)