Ở tuổi 93, vị đại tá vẫn đi bộ 2 km, chơi violin, sáng tác, biểu diễn và duy trì vận động mỗi ngày.

Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho sinh năm 1933 tại Hà Nội. Trong hơn 7 thập kỷ sáng tác, ông để lại nhiều tác phẩm được công chúng biết đến như Tiến bước dưới quân kỳ, Chiếc khăn Piêu, Năm anh em trên một chiếc xe tăng và Người con gái sông La. Ở tuổi 93, ông vẫn giữ thói quen luyện tập, theo dõi thời sự và say mê với những giai điệu mới.

Đời sống âm nhạc sôi nổi ở tuổi ngoài 90

Ngày 22/11/2026, nhạc sĩ Doãn Nho có mặt trong lễ vinh danh 50 văn nghệ sĩ lão thành tại Hà Nội. Theo VnExpress, ông là người đại diện phát biểu trước hội trường. Trong cùng chương trình còn có NSND Trần Hiếu, 90 tuổi, cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi của giới văn học và nghệ thuật. Sự hiện diện này nối tiếp chuỗi hoạt động nghề nghiệp sôi nổi của ông trong năm 2026.

Nhạc sĩ Doãn Nho, tác giả ca khúc “Tiến bước dưới Quân kỳ”, ở tuổi 93 vẫn bước đi đầy khí thế - Video: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Trước đó, đoạn phim ghi lại cảnh ông bước đi mạnh mẽ, vỗ tay và hòa giọng Tiến bước dưới quân kỳ cùng các nghệ sĩ trẻ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Khoảnh khắc ấy diễn ra trong buổi gặp gỡ tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống đơn vị. Hồi tháng 8/2026, ông cũng góp mặt trên sân khấu chương trình "Sao Độc lập" và trực tiếp kéo đàn violin. Những dấu ấn này cho thấy ở tuổi 93, nhạc sĩ Doãn Nho vẫn gắn bó mật thiết với đời sống âm nhạc đương đại.

Không dừng lại ở việc biểu diễn các tác phẩm quen thuộc, nhạc sĩ còn ấp ủ những dự định sáng tác mới. Theo các cuộc phỏng vấn năm 2026, ông đang chuẩn bị giới thiệu ca khúc Rạng rỡ tương lai và mong muốn thực hiện một chương trình âm nhạc riêng vào dịp tuổi 95.

30 năm ăn chay trường, mỗi ngày đi bộ 2 km

Trong cuộc trò chuyện với báo Phụ nữ Việt Nam tháng 9/2024, ông chia sẻ trái tim mình "vẫn tràn đầy khát khao được yêu". Người vợ của ông, ca sĩ Nguyệt Ánh, đã qua đời năm 2021 sau nhiều năm gắn bó. Hiện nay, nhạc sĩ Doãn Nho sống cùng một người cháu và được con cái thăm nom thường xuyên. Theo Dân trí, ông còn đặt một bảng trắng gần phòng ăn để ghi lịch hẹn, số điện thoại và các đầu việc cần nhớ.

Nhạc sĩ Doãn Nho mong muốn thực hiện chương trình âm nhạc riêng ở tuổi 95 - Ảnh: Hội Nhạc sĩ Việt Nam



Nhạc sĩ cho biết bản thân ăn chay từ năm 1995 và thường dậy lúc 5h30 sáng để tập dưỡng sinh. Ông đi bộ quanh khu vực hồ Ba Mẫu với quãng đường khoảng 2 km mỗi ngày. Dù những thói quen này không phải là công thức chung quyết định tuổi thọ bởi sức khỏe tuổi già phụ thuộc vào nhiều yếu tố như bệnh nền, môi trường sống, chăm sóc y tế... song điều đáng quý hơn cả là ở tuổi 93, ông vẫn có công việc để làm cùng nhiều dự định cho tương lai.

Bữa ăn chay có thể phù hợp với người lớn tuổi nếu bảo đảm đủ năng lượng, chất đạm và vi chất. Tuy nhiên, chỉ bỏ thịt cá chưa tạo nên một khẩu phần cân đối. Trao đổi với VOV tháng 9/2026, PGS.TS Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm thuộc Trường Đại học Y Hà Nội lưu ý, một người ăn chay vẫn có thể nạp nhiều năng lượng nhưng thiếu protein. Ông gợi ý phối hợp đậu tương, đậu phụ, sữa đậu nành cùng các loại đậu và hạt để đa dạng nguồn đạm cho cơ thể.

Người cao tuổi cần lưu ý gì khi ăn chay trường?

Với người cao tuổi, việc giữ khối cơ rất quan trọng vì yếu tố này gắn liền với đi lại, đứng lên, ngồi xuống và sinh hoạt độc lập. Gia đình nên chú ý lượng thức ăn thực tế, cân nặng và khả năng nhai nuốt. Người ăn thuần thực vật cần bổ sung vitamin B12, sắt, canxi, vitamin D theo khẩu phần ăn và tình trạng sức khỏe.

Đại tá, Nhạc sĩ Doãn Nho biểu diễn violin trong chương trình "Sao Độc lập" - Ảnh: Minh Đức/TTXVN



Hiệp hội Dinh dưỡng Anh (BDA) cho biết, rong biển bổ sung iốt cho tuyến giáp nhưng hàm lượng chênh lệch lớn giữa từng loại. Một số loại tảo bẹ nâu chứa nhiều iốt, nếu dùng thường xuyên có thể làm mức hấp thu vượt ngưỡng. Tổng quan trên European Thyroid Journal năm 2021 cũng ghi nhận rủi ro cho tuyến giáp khi ăn nhiều tảo giàu iốt.

Thực phẩm chay chế biến sẵn không hoàn toàn có lợi cho tim mạch. Một số món có thể chứa nhiều muối, dầu và tinh bột nhưng lại ít đạm. Người cao tuổi ăn kém, sụt cân ngoài ý muốn hoặc đang điều trị bệnh mạn tính nên hỏi ý kiến bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh thực đơn.

WHO khuyến nghị người từ 65 tuổi trở lên hướng tới 150 đến 300 phút vận động aerobic mức vừa mỗi tuần kết hợp bài tập tăng sức mạnh và giữ thăng bằng. Người ngoài 90 tuổi hoặc có nhiều bệnh lý nên điều chỉnh theo khả năng, bắt đầu từ mức an toàn. Đi bộ, dưỡng sinh hay tập luyện tại nhà giúp duy trì vận động nhưng không thể thay thế hoàn toàn bài tập tăng sức cơ.

Âm nhạc tác động ra sao đến sức khỏe và tinh thần người cao tuổi?

Theo Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe Bổ sung và Tích hợp (NCCIH) thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, một số can thiệp âm nhạc có thể hỗ trợ tâm trạng, giảm lo âu và đau đớn ở vài nhóm người bệnh. Tuy nhiên, hiệu quả thay đổi tùy đối tượng và phương pháp nên lợi ích với trí nhớ và nhận thức chưa được chứng minh đồng đều.

Một thử nghiệm đăng trên Journal of Gerontology: Psychological Sciences tuyển 390 người từ 60 tuổi trở lên tại 12 trung tâm sinh hoạt ở San Francisco, Mỹ với tuổi trung bình là 71,3. Các trung tâm được chia ngẫu nhiên vào nhóm hát hợp xướng ngay hoặc nhóm chờ 6 tháng. Sau giai đoạn đối chiếu, nhóm hát cùng nhau ít cô đơn hơn và quan tâm hơn tới cuộc sống.

Với người mắc sa sút trí tuệ, tổng quan Cochrane cập nhật tháng 3/2025 phân tích 30 thử nghiệm tại 15 quốc gia gồm 1.720 người bệnh. Đa số người tham gia sống trong cơ sở chăm sóc và được tham gia can thiệp âm nhạc theo chương trình. So với chăm sóc thông thường, các buổi này có thể giảm nhẹ triệu chứng trầm cảm và vấn đề hành vi vào cuối liệu trình.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong báo cáo năm 2019 tổng hợp dữ liệu từ hơn 3.000 nghiên cứu về nghệ thuật và sức khỏe. Bức tranh tổng quan ấy cho thấy sinh hoạt nghệ thuật có thể hỗ trợ thể chất, tinh thần và việc chăm sóc trong nhiều bối cảnh khác nhau. Thay vì kỳ vọng một phép màu từ âm nhạc, gia đình có thể bắt đầu từ việc gần gũi nhất là mở rộng không gian để người lớn tuổi được nghe, hát hoặc chơi nhạc phù hợp với sở thích. Đó cũng là cách thiết thực để những giai điệu quen thuộc ở lại cùng tuổi già như một điểm tựa tinh thần ấm áp mỗi ngày.