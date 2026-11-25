Cà phê là loại đồ uống quen thuộc giúp tỉnh táo. Để dùng cà phê an toàn cho sức khỏe, cần lưu ý những điều sau đây.

Không nên uống quá nhiều cà phê

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), đối với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, lượng caffeine khoảng 400mg/ngày thường không liên quan đến các tác động tiêu cực đáng kể đối với sức khỏe .

Lượng caffeine này tương đương khoảng 2-3 cốc cà phê loại 355ml, tùy thuộc vào loại hạt, cách pha chế và độ đậm đặc của cà phê.

Cần lưu ý: 400mg không phải là mức tiêu thụ được khuyến khích hay mục tiêu mọi người cần đạt tới. Khả năng dung nạp caffeine ở mỗi người khác nhau. Một số người có thể xuất hiện triệu chứng khó chịu ngay cả khi sử dụng lượng thấp hơn.

Uống quá nhiều caffeine có thể gây tim đập nhanh, hồi hộp, bồn chồn, run tay, đau đầu và rối loạn giấc ngủ. Đặc biệt, người có bệnh lý nền hoặc đang sử dụng một số loại thuốc cần thận trọng vì caffeine có thể làm tăng độ nhạy cảm hoặc tương tác với thuốc.

Cà phê là thức uống không thể thiếu mỗi ngày đối với nhiều người (Ảnh minh họa)

Không uống cà phê khi bụng đói

Cà phê có thể kích thích tiết axit dạ dày và thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa. Vì vậy, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể xuất hiện cảm giác cồn cào, buồn nôn, khó tiêu hoặc ợ nóng sau khi uống, đặc biệt khi chưa ăn gì.

Bên cạnh đó, caffeine có thể ảnh hưởng đến quá trình điều hòa đường huyết. Một số nghiên cứu ghi nhận caffeine có thể làm giảm độ nhạy insulin trong thời gian ngắn, khiến đường huyết tăng sau khi sử dụng ở một số người mắc đái tháo đường.

Do đó, người mắc bệnh cần chú ý phản ứng của cơ thể, theo dõi đường huyết và trao đổi với bác sĩ về lượng cà phê phù hợp.

Nếu thường xuyên bị cồn cào, buồn nôn hoặc ợ nóng sau khi uống cà phê, nên thử chuyển sang uống sau bữa sáng hoặc ăn nhẹ trước đó.

Hạn chế cà phê thêm nhiều đường, sữa đặc

Khi thêm nhiều đường, sữa đặc, siro hoặc kem béo, lượng năng lượng và đường trong mỗi cốc cà phê có thể tăng đáng kể.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người trưởng thành và trẻ em nên giảm lượng đường tự do xuống dưới 10% tổng năng lượng hằng ngày; nếu giảm xuống dưới 5% có thể mang lại thêm lợi ích sức khỏe.

Thường xuyên tiêu thụ đồ uống nhiều đường có thể góp phần làm tăng cân, tăng nguy cơ béo phì, sâu răng và các rối loạn chuyển hóa.

Đặc biệt, người mắc đái tháo đường, tiền đái tháo đường hoặc đang kiểm soát cân nặng nên chú ý lượng đường và sữa đặc thêm vào cà phê.

Để duy trì thói quen uống cà phê lành mạnh, mọi người nên ưu tiên cà phê nguyên chất, hạn chế đường và siro, giảm dần lượng sữa đặc nếu đã quen uống ngọt. Ngoài ra, không nên uống cà phê quá muộn trong ngày.

Cà phê không phải thức uống có hại nếu được sử dụng hợp lý. Điều quan trọng là lựa chọn lượng uống phù hợp, chú ý cách pha chế và phản ứng của cơ thể, thay vì xem cà phê là thức uống càng đậm, càng nhiều càng tốt.

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