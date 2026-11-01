Sau quá trình điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt, cô gây chú ý với vòng eo nhỏ nhắn cùng diện mạo ngày càng cuốn hút.

Xuất hiện tại thảm đỏ Kim Mã 2026 trong chiếc váy dạ hội vàng lộng lẫy, Diệp Thư Hoa (Shuhua), thành viên nhóm nhạc i-dle, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ vẻ ngoài rạng rỡ và vóc dáng thanh mảnh. Ít ai biết rằng, nữ thần tượng từng đối mặt với những lời chê bai ngoại hình vì gương mặt bầu bĩnh. Sau quá trình điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt, cô gây chú ý với vòng eo nhỏ nhắn cùng diện mạo ngày càng cuốn hút.

Từ gương mặt bầu bĩnh đến diện mạo khiến dân tình trầm trồ

Tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 63 diễn ra ngày 22/11 ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Shuhua lần đầu góp mặt tại sự kiện với vai trò khách mời trao giải. Nữ thần tượng lựa chọn chiếc váy dạ hội màu vàng ánh kim, kết hợp kiểu tóc búi thanh lịch và trang sức nổi bật. Diện mạo vừa nữ tính vừa sang trọng giúp cô thu hút sự chú ý ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Trước đó, Shuhua từng nhận nhiều bình luận tiêu cực về ngoại hình khi mới ra mắt cùng nhóm nhạc. Gương mặt tròn, đường nét bầu bĩnh và vóc dáng có phần đầy đặn khiến cô trở thành đối tượng bị soi xét, thậm chí có ý kiến cho rằng ngoại hình của cô không phù hợp với hình tượng thần tượng nữ.

Tuy nhiên, những hình ảnh gần đây cho thấy Shuhua đã có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo. Nữ ca sĩ từng chia sẻ về việc điều chỉnh chế độ ăn uống, đặc biệt là hạn chế các món làm từ bột mì để kiểm soát cân nặng.

Trong một video hậu trường được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của i-dle, Shuhua tự tin khoe vòng eo thon gọn và cho biết đây là thành quả của việc từ bỏ các món ăn làm từ bột mì. Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đồng thời khiến phương pháp ăn uống của cô trở thành chủ đề bàn luận.

4 nguyên tắc giảm cân khác Shuhua từng chia sẻ

Bên cạnh việc hạn chế thực phẩm từ bột mì, những chia sẻ về thói quen ăn uống và sinh hoạt của Shuhua cũng nhận được sự quan tâm.

1. Kiểm soát khẩu phần ăn

Shuhua từng cho biết cô chú ý đến lượng thức ăn trong mỗi bữa và tránh ăn quá no. Đây cũng là nguyên tắc có thể áp dụng trong quá trình giảm cân: ăn với khẩu phần phù hợp, chú ý cảm giác đói và no, hạn chế ăn theo cảm xúc hoặc ăn vặt liên tục khi không thực sự cần thiết.

Dù vậy, kiểm soát khẩu phần không đồng nghĩa với nhịn đói hay cắt giảm thức ăn cực đoan. Cơ thể vẫn cần đủ năng lượng và dưỡng chất để duy trì hoạt động, đặc biệt với những người thường xuyên tập luyện.

2. Hạn chế bánh ngọt và đồ ăn nhiều đường

Nữ thần tượng chia sẻ rằng cô hạn chế bánh mì, bánh ngọt và đồ ăn có vị ngọt trong quá trình kiểm soát cân nặng. Đây là nhóm thực phẩm có thể cung cấp nhiều năng lượng, nhất là khi chứa đồng thời đường và chất béo.

Thay vì cấm hoàn toàn mọi món yêu thích, một lựa chọn dễ duy trì hơn là giảm tần suất ăn, điều chỉnh khẩu phần và ưu tiên thực phẩm ít qua chế biến trong phần lớn thời gian.

3. Uống đủ nước

Shuhua cho biết cô có thói quen uống nước ở nhiệt độ thường hoặc nước ấm. Trên thực tế, điều quan trọng nhất là bổ sung đủ nước theo nhu cầu của cơ thể. Chưa có bằng chứng thuyết phục cho thấy uống nước ấm giúp đốt mỡ tốt hơn nước lạnh.

Uống nước đầy đủ có thể hỗ trợ các chức năng sinh lý bình thường và giúp cơ thể duy trì trạng thái đủ nước. Tuy nhiên, nước không có tác dụng trực tiếp loại bỏ độc tố hay làm tan mỡ như một số quan niệm thường gặp.

4. Duy trì vận động và tập luyện

Shuhua cũng nhấn mạnh việc duy trì vận động, khiến cơ thể đổ mồ hôi trong quá trình tập luyện. Cần hiểu rằng đổ mồ hôi chủ yếu là cơ chế điều hòa thân nhiệt, không phải thước đo lượng mỡ đã đốt cháy. Cân nặng giảm ngay sau khi xông hơi hoặc vận động ra nhiều mồ hôi phần lớn có thể đến từ mất nước và sẽ tăng trở lại khi cơ thể được bù nước.

Để kiểm soát cân nặng lâu dài, nên kết hợp hoạt động thể chất thường xuyên, tập luyện sức mạnh và các bài tập tim mạch phù hợp với thể trạng.

Có nên bỏ hoàn toàn tinh bột để giảm cân?

Câu trả lời là không cần thiết. Carbohydrate là nguồn năng lượng quan trọng của cơ thể, đồng thời nhiều thực phẩm giàu tinh bột còn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Việc loại bỏ hoàn toàn tinh bột trong thời gian dài có thể khiến chế độ ăn thiếu cân đối, đặc biệt nếu không được thay thế bằng các nguồn dinh dưỡng phù hợp. Với phụ nữ, ăn kiêng quá mức còn có thể dẫn đến mệt mỏi, giảm khả năng tập luyện, thiếu hụt dưỡng chất và rối loạn kinh nguyệt khi cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng.

Một cách tiếp cận hợp lý hơn là giảm thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung và tinh bột tinh chế, đồng thời ưu tiên các nguồn carbohydrate giàu chất xơ như yến mạch, gạo lứt, khoai lang, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Khẩu phần nên kết hợp với rau xanh, trái cây, protein và chất béo lành mạnh để bảo đảm cân bằng dinh dưỡng.

Sự thay đổi vóc dáng của Shuhua cho thấy việc điều chỉnh thói quen ăn uống có thể trở thành một phần trong hành trình kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, không có một phương pháp duy nhất phù hợp với tất cả mọi người. Thay vì chạy theo vòng eo của thần tượng hay kiêng khem cực đoan, điều đáng hướng tới là xây dựng chế độ ăn đủ chất, vận động đều đặn và duy trì những thói quen có thể theo đuổi lâu dài.