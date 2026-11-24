Suốt 20 năm vào bếp chỉ dùng nước lọc nấu cơm, bà nội trợ ngoài 40 tuổi không ngờ chỉ cần đổi sang một nguyên liệu quen thuộc lại giúp bữa ăn bổ dưỡng như thịt.

Suốt hơn 20 năm làm nội trợ tại Quảng Tây (Trung Quốc), chị Lý (43 tuổi) luôn giữ thói quen vo gạo rồi đổ nước lọc vào nấu cơm mỗi ngày. Thời gian gần đây, thấy bố mẹ chồng lớn tuổi răng yếu, kén ăn thịt cá nên cơ thể ngày càng gầy yếu, chị Lý loay hoay tìm cách cải thiện dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình.

Trong một lần tình cờ đọc chia sẻ từ chuyên gia dinh dưỡng, chị quyết định thử thay nước lọc bằng sữa đậu nành để nấu cơm. Ban đầu, cả nhà đều e ngại cơm sẽ bị nhão hoặc có mùi lạ khó ăn. Thế nhưng, ngay khi nắp nồi vừa mở, mùi thơm béo nhẹ quyện cùng hương gạo mới bốc lên khiến ai nấy đều bất ngờ. Từng hạt cơm chín mềm, dẻo thơm và có vị ngọt thanh rất cuốn hút.

Nhiều người nhận xét cơm nấu bằng sữa đậu nành thơm, ngọt và dễ tiêu hóa hơn bình thường (Ảnh minh họa)

Chị Lý chia sẻ bản thân thực sự tiếc nuối vì đến giờ mới biết bí quyết đơn giản này. Không chỉ hợp khẩu vị người lớn tuổi, cách nấu cơm bằng sữa đậu nành còn được giới chuyên môn đánh giá rất cao về giá trị sức khỏe. Phân tích về phương pháp này, bác sĩ Trương Vĩnh Sinh (Zhang Yongsheng), Trưởng khoa Dinh dưỡng tại Bệnh viện Liên kết đầu tiên của Đại học Y Quảng Tây (Trung Quốc), khẳng định việc kết hợp gạo và sữa đậu nành là một công thức tốt nếu áp dụng đúng cách.

Vì sao nên nấu cơm bằng sữa đậu nành?

Theo bác sĩ Trương Vĩnh Sinh, bản thân hạt gạo trắng chứa ít protein và thiếu hụt axit amin thiết yếu là lysine. Ngược lại, đậu nành lại cực kỳ dồi dào protein cùng hàm lượng lysine rất cao. Ở chiều ngược lại, đậu nành tương đối ít chất methionin thì gạo trắng lại sở hữu lượng methionin phong phú. Khi nấu chung hai nguyên liệu này, các axit amin sẽ bù trừ khiếm khuyết cho nhau, giúp giá trị dinh dưỡng của nồi cơm tăng lên vượt trội.

Bác sĩ Trương Vĩnh Sinh cho biết ăn xen kẽ cơm nấu với sữa đậu nành mang lại lợi ích sức khỏe (Ảnh minh họa)

Người Trung Quốc xưa vốn có câu truyền miệng: "Gạo cộng với đậu bằng thịt". Dưới góc độ khoa học hiện đại, việc nấu cơm bằng sữa đậu nành mang lại hàng loạt lợi ích thiết thực cho sức khỏe:

- Tăng độ dẻo ngọt tự nhiên: Lượng đạm và chất béo thực vật từ sữa đậu nành thấm sâu vào từng hạt gạo, giúp cơm sau khi chín mềm mượt, dẻo thơm và ngọt vị hơn hẳn cách nấu truyền thống.

- Nâng cao khả năng hấp thụ đạm: Nếu chỉ ăn cơm trắng hoặc chỉ uống sữa đậu nành riêng lẻ, cơ thể khó tận dụng trọn vẹn nguồn đạm. Khi kết hợp protein từ đậu nành và protein từ ngũ cốc, khả năng hấp thụ và sử dụng đạm của cơ thể được cải thiện rõ rệt, tạo ra nguồn dinh dưỡng tương đương với thịt. Đây là giải pháp lý tưởng cho người trung niên và người cao tuổi gặp khó khăn khi ăn thịt.

Cơm nấu với sữa đậu nành không chỉ thơm ngon mà còn giàu dinh dưỡng (Ảnh minh họa)

- Hỗ trợ giảm mỡ máu và ổn định đường huyết: Với người bị mỡ máu cao, việc giảm bớt khẩu phần thịt và thay thế bằng cơm nấu sữa đậu nành giúp cơ thể vẫn nhận đủ protein mà không nạp thêm chất béo xấu. Bên cạnh đó, lượng chất xơ tăng lên từ sữa đậu nành còn giúp làm giảm chỉ số đường huyết của cơm trắng, hỗ trợ hạ đường huyết hiệu quả sau bữa ăn.

- Bảo vệ tim mạch và làm đẹp da: Duy trì món cơm sữa đậu nành giúp hỗ trợ phòng ngừa tình trạng cao huyết áp, bệnh tim mạch vành, đột quỵ, đồng thời góp phần dưỡng huyết và làm chậm quá trình lão hóa.

Cách nấu cơm bằng sữa đậu nành chuẩn vị và những lưu ý quan trọng

Để nồi cơm nấu bằng sữa đậu nành chín đều, dẻo ngon và giữ trọn dưỡng chất, người nội trợ chỉ cần thực hiện đúng các bước sau:

Bước 1: Pha loãng sữa đậu nành: Trộn sữa đậu nành với nước lọc theo tỷ lệ 1:1 (tức 1 bát sữa đậu nành pha cùng 1 bát nước). Việc pha loãng giúp chất lỏng dễ thẩm thấu vào lõi hạt gạo, tránh tình trạng cơm bị sượng bên trong hoặc cháy khét dưới đáy nồi.

Bước 2: Đong lượng chất lỏng vừa đủ: Vo gạo nhẹ nhàng rồi đổ hỗn hợp sữa đậu nành đã pha loãng vào nồi. Do sữa đặc hơn nước lọc nên lượng chất lỏng cần nhiều hơn cách nấu thông thường một chút, chuẩn nhất là tỷ lệ 1 phần gạo và 1,5 phần sữa pha loãng.

Bước 3: Nấu chín: Khuấy đều để gạo và sữa hòa quyện rồi bật nút nấu như bình thường. Khi nồi chuyển sang chế độ giữ ấm, chờ thêm vài phút là có thể xới cơm thưởng thức.

Lưu ý là không phải ai cũng phù hợp để ăn cơm nấu với sữa đậu nành (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, khi áp dụng phương pháp này, bạn cần ghi nhớ thêm một số nguyên tắc để đảm bảo an toàn thực phẩm:

- Nên nấu xen kẽ thay vì thay thế hoàn toàn: Chỉ nên nấu cơm bằng sữa đậu nành khoảng 2 đến 3 bữa mỗi tuần. Bữa cơm hàng ngày vốn đã có thịt, cá, trứng nên việc ăn liên tục dễ gây dư thừa đạm, dẫn tới đầy bụng và tạo áp lực chuyển hóa cho thận.

- Dùng sữa không đường và đun sôi kỹ: Không dùng sữa có đường vì dễ làm khét đáy nồi và tăng đường huyết. Nếu dùng sữa tự xay tại nhà, cần đun sôi kỹ để loại bỏ chất ức chế tiêu hóa trong đậu sống, tránh gây đau bụng.

- Không để cơm qua đêm ở nhiệt độ phòng: Cơm giàu đạm nên nhanh ôi thiu hơn cơm trắng, cần bảo quản ngăn mát tủ lạnh ngay nếu ăn không hết.

- Nhóm người nên hạn chế: Người mắc bệnh gout, người suy thận nặng cần kiểm soát đạm hoặc người đang rối loạn tiêu hóa, dễ đầy hơi nên hạn chế ăn và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

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