Thích thú một điều gì đó và việc có thể duy trì sự chú ý và nỗ lực cần thiết để hoàn thành nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Bạn hào hứng bắt đầu một cuốn sách mới, say mê một bộ phim hay nảy ra hàng loạt ý tưởng sáng tạo, nhưng rồi tất cả đều dang dở? Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại, nguyên nhân đôi khi không đơn giản là thiếu kiên trì, mà có thể liên quan đến ADHD – rối loạn tăng động giảm chú ý.

Với người mắc ADHD, hoàn thành một công việc đôi khi khó khăn chẳng kém lúc bắt đầu. Họ có thể thực sự yêu thích một cuốn sách hay dự án nhưng vẫn khó duy trì sự tập trung để đi đến cuối cùng.

Lisa George, nhà sáng lập kiêm giám đốc lâm sàng của Talk Tribeca Psychiatry, giải thích rằng sự hào hứng khi bắt đầu điều mới có thể liên quan đến dopamine – chất dẫn truyền thần kinh tham gia vào quá trình tạo động lực và cảm giác tưởng thưởng. Ở người mắc ADHD, các cơ chế này có thể hoạt động khác biệt. Khi sự mới mẻ dần biến mất, cảm giác hứng khởi cũng giảm theo, khiến họ dễ chuyển sang một việc khác hấp dẫn hơn.

Điều này không có nghĩa họ đã hết yêu thích công việc đang làm. Theo George, muốn hoàn thành một việc và có thể duy trì sự tập trung, nỗ lực để hoàn thành nó là hai chuyện khác nhau.

Việc thích thú một điều gì đó và việc có thể duy trì sự chú ý và nỗ lực cần thiết để hoàn thành nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bạn có thể thực sự muốn hoàn thành một việc gì đó nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc thực hiện nó. Lisa George, chuyên gia về sức khỏe tâm thần

Vì sao người mắc ADHD khó hoàn thành công việc?

Để hoàn thành một nhiệm vụ, não bộ phải phối hợp nhiều kỹ năng như lập kế hoạch, quản lý thời gian, duy trì sự chú ý và kiểm soát những yếu tố gây xao nhãng. Ngay cả việc giặt quần áo cũng đòi hỏi nhiều bước, từ phân loại, khởi động máy giặt đến nhớ lấy quần áo ra phơi.

Clarissa Harwell, chuyên gia công tác xã hội lâm sàng và nhà trị liệu tâm lý, cho biết nếu một mắt xích trong quá trình này gặp trục trặc, việc hoàn thành nhiệm vụ có thể đòi hỏi nhiều nỗ lực tinh thần hơn.

Khó khăn trong điều hòa cảm xúc cũng có thể khiến người mắc ADHD dễ chùn bước trước những trở ngại, sai sót hoặc lời phê bình. Một dự án ban đầu có vẻ đơn giản có thể đột nhiên trở nên quá sức sau một lần gặp khó khăn, khiến họ trì hoãn, né tránh hoặc bỏ cuộc.

Khi nhiều công việc cùng dang dở, áp lực càng tăng. Julie Landry, nhà tâm lý học lâm sàng và đồng sáng lập NeuroSpark Health, cho biết mỗi dự án đều có những thông tin, thời hạn và bước tiếp theo cần ghi nhớ. Việc liên tục chuyển đổi giữa các nhiệm vụ khiến não bộ phải điều chỉnh sự chú ý và xác định lại mình cần làm gì, từ đó dễ dẫn đến quá tải.

Cảm giác căng thẳng, thất vọng vì những việc chưa hoàn thành có thể tích tụ, khiến một người rơi vào trạng thái “đứng hình”, muốn làm nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Làm thế nào để hạn chế tình trạng bỏ dở giữa chừng?

Theo các chuyên gia, thay vì cố gắng giải quyết mọi việc cùng lúc, hãy chọn một nhiệm vụ để tập trung. Bạn có thể bắt đầu với công việc gần hoàn thành nhất hoặc điều khiến mình bận tâm nhiều nhất, sau đó chia nhỏ thành những bước cụ thể.

Nếu đang đọc dở một cuốn sách, hãy thử đặt mục tiêu đọc 5-10 trang mỗi ngày thay vì nghĩ đến toàn bộ số chương còn lại. Khi nhiệm vụ trở nên vừa sức hơn, bạn sẽ dễ bắt đầu và duy trì tiến độ.

Đặt thời hạn thực tế cũng là một cách hữu ích. Chẳng hạn, bạn có thể hẹn ngày gửi bản thảo cho đồng nghiệp hoặc chia sẻ kế hoạch hoàn thành với một người bạn. Theo Lisa George, sự cam kết và nhắc nhở từ bên ngoài có thể giúp duy trì động lực, từng bước hình thành tính tự giác.

Với những công việc nhàm chán, hãy kết hợp chúng với hoạt động yêu thích như nghe podcast khi gấp quần áo. Bạn cũng có thể sử dụng lịch, lời nhắc, danh sách kiểm tra hoặc ứng dụng quản lý công việc để giảm áp lực ghi nhớ. Với dự án lớn, hãy liệt kê các bước cần làm và dành những khoảng thời gian ngắn cho từng phần, thay vì cố hoàn thành tất cả trong một lần.

Tuy nhiên, không phải việc gì đã bắt đầu cũng nhất thiết phải hoàn thành. Sở thích và ưu tiên có thể thay đổi; nếu một dự án không còn phù hợp, chủ động dừng lại đôi khi là lựa chọn hợp lý. Mục tiêu không phải ép bản thân hoàn thành mọi thứ bằng mọi giá, mà là xác định điều thực sự quan trọng và tìm cách theo đuổi nó đến cùng.

Cần lưu ý, thường xuyên bỏ dở công việc không đồng nghĩa với việc chắc chắn mắc ADHD. Nếu khó tập trung, trì hoãn kéo dài và ảnh hưởng đáng kể đến công việc hoặc các mối quan hệ, bạn nên tìm đến chuyên gia sức khỏe tâm thần để được đánh giá, thay vì tự chẩn đoán dựa trên một vài biểu hiện riêng lẻ.