Thông tin mới nhất, tính đến tối 24/11 đã có nạn nhân thứ 7 trong vụ nổ gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) tử vong.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, vụ nổ gas ghi nhận 16 nạn nhân.

Đến tối 24/11, thêm 1 nạn nhân (sinh năm 2002) tử vong, nâng tổng số ca thiệt mạng trong vụ nổ lên 7 người. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng, dù được các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pon hết lòng cứu chữa nhưng đã không qua khỏi. Như vậy hiện còn 9 bệnh nhân đang được điều trị tích cực.

Các bác sĩ BV Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu bệnh nhân vụ nổ gas.

Trước đó, khoảng 8h ngày 24/11, tại địa nhà dân ở phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ nổ bình gas kèm theo sập nhà, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cùng các bệnh viện khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường tổ chức cấp cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân đến các cơ sở y tế.

Các nạn nhân được đưa đến cấp cứu, điều trị tại 4 bệnh viện, gồm: Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Huy động tối đa nguồn lực cứu chữa các nạn nhân

Cũng trong ngày 24/11, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung mọi nguồn lực, tổ chức cấp cứu và điều trị kịp thời cho các nạn nhân trong vụ nổ nghi do khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện huy động nhân lực, thuốc, máu, trang thiết bị và tập trung tối đa năng lực chuyên môn để cứu chữa người bị nạn.

Đối với những trường hợp bệnh nặng, vượt quá khả năng chuyên môn, các bệnh viện cần chủ động phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để hội chẩn, hoặc khẩn trương chuyển người bệnh đến cơ sở y tế phù hợp.

Bên cạnh công tác cấp cứu, điều trị, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị ngành y tế phối hợp với các cơ quan liên quan xác định danh tính những nạn nhân chưa rõ nhân thân; đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn và thân nhân.

Các bác sĩ phẫu thuật cho nạn nhân vụ nổ gas

Nguyên nhân ban đầu do rò rỉ khí gas

Liên quan đến vụ việc, Công an TP Hà Nội xác định nguyên nhân ban đầu là do rò rỉ khí gas. Khí gas kết hợp với ôxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp đã gây cháy, nổ hỗn hợp khí.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định căn nhà số 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn. Đây là khu vực liên quan đến vụ nổ đang được lực lượng chức năng tập trung làm rõ.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh các tình tiết liên quan để làm rõ vụ việc.